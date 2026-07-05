05/07/2026

EU – Armenia

Միշուստինը երկուշաբթի օրը բանակցություններ կվարի Փաշինյանի հետ

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը երկուշաբթի օրը Եկատերինբուրգում բանակցություններ կվարի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։

Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։

Երկուշաբթի օրը Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետները Սվերդլովսկի մարզի մայրաքաղաքում կմասնակցեն «Իննոպրոմ» 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևյան կամրջի աշխատանքները շարունակվում են ամեն օր

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում երկրաշարժ է եղել

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»

05/07/2026 infomitk@gmail.com