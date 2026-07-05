Միշուստինը երկուշաբթի օրը բանակցություններ կվարի Փաշինյանի հետ

Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը երկուշաբթի օրը Եկատերինբուրգում բանակցություններ կվարի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։
Երկուշաբթի օրը Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետները Սվերդլովսկի մարզի մայրաքաղաքում կմասնակցեն «Իննոպրոմ» 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։
Բաց մի թողեք
Կիևյան կամրջի աշխատանքները շարունակվում են ամեն օր
Ադրբեջանում երկրաշարժ է եղել
Այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտն է, այլ դիմադրության փուլի սկիզբը․ հայտարարություն