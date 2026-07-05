05/07/2026

EU – Armenia

«Ուժեղ Հայաստանը» կվերցնի պատգամավորական մանդատները. Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» որոշում է կայացրել, կվերցնի պատգամավորական մանդատները:

Այս մասին հայտարարել է կուսակցության առաջին համարը ներկայացնող Նարեկ Կարապետյանը:

«Մենք եկանք մի կարևոր եզրահանգման։ Որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա կարևոր փոփոխություն, պետք է 2 կարևոր բան՝ փողոցային պայքար և Ազգային ժողովում, օրենսդիրում ընդդիմության մեծ ներկայացվածություն։

Այս համակցությունը կբերի մեծ փոփոխության։ Իհարկե,դա պետք է լինի 1 անգամ, 1 օր և վերջնական»,-հայտարարել է Նարեկ Կարապետյանը՝ վստահություն հայտնելով, որ վերջնական փուլում կփոխվի գործող իշխանությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Միշուստինը երկուշաբթի օրը բանակցություններ կվարի Փաշինյանի հետ

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևյան կամրջի աշխատանքները շարունակվում են ամեն օր

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում երկրաշարժ է եղել

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը կհարվածի՞ Լեհաստանին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ-2026. Մարոկկոն խոշոր հաշվով հաղթեց Կանադային․ Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի շենքերից մեկում աղջիկն անձնական խնդիրների պատճառով սպառնացել է վերջ տալ կյանքին. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com