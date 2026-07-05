«Ուժեղ Հայաստանը» կվերցնի պատգամավորական մանդատները. Նարեկ Կարապետյան

«Ուժեղ Հայաստանը» որոշում է կայացրել, կվերցնի պատգամավորական մանդատները:
Այս մասին հայտարարել է կուսակցության առաջին համարը ներկայացնող Նարեկ Կարապետյանը:
«Մենք եկանք մի կարևոր եզրահանգման։ Որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա կարևոր փոփոխություն, պետք է 2 կարևոր բան՝ փողոցային պայքար և Ազգային ժողովում, օրենսդիրում ընդդիմության մեծ ներկայացվածություն։
Այս համակցությունը կբերի մեծ փոփոխության։ Իհարկե,դա պետք է լինի 1 անգամ, 1 օր և վերջնական»,-հայտարարել է Նարեկ Կարապետյանը՝ վստահություն հայտնելով, որ վերջնական փուլում կփոխվի գործող իշխանությունը:
Բաց մի թողեք
Միշուստինը երկուշաբթի օրը բանակցություններ կվարի Փաշինյանի հետ
Կիևյան կամրջի աշխատանքները շարունակվում են ամեն օր
Ադրբեջանում երկրաշարժ է եղել