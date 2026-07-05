05/07/2026

EU – Armenia

Սպասվում են Ամերիկա-Իրանական նոր բանակցություններ․ հայտնի է օրն ու վայրը

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Հուլիսի 11-ին Պակիստանումն կանցկացվեն Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջեւ նոր բանակցություններ։ Այս մասին հայտնում է «Al Hadath»-ը։

Համաձայն հաղորդման, բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են Իրանի դեմ կիրառված սանկցիաների չեղարկման, սառեցված ակտիվների ապասառեցման ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված հարցերը։

Հիշեցնենք, որ բանակցությունները մեկ շաբաթով ընդմիջվել էին՝ պայմանավորված Իրանի հանգուցյալ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորության արարողությունների հետ կապված։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփն ու Զելենսկին քննարկել են ռազմաճակատում և դիվանագիտական ուղղությամբ առկա իրավիճակը

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը զգուշացնում է կոմունիստական ​​սպառնալիքի մասին, քանի որ Վաշինգտոնում շքերթը չեղարկվել է շոգի ալիքի պատճառով

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնարավոր է համարել Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը կհարվածի՞ Լեհաստանին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ-2026. Մարոկկոն խոշոր հաշվով հաղթեց Կանադային․ Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի շենքերից մեկում աղջիկն անձնական խնդիրների պատճառով սպառնացել է վերջ տալ կյանքին. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com