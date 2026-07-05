Սպասվում են Ամերիկա-Իրանական նոր բանակցություններ․ հայտնի է օրն ու վայրը

Հուլիսի 11-ին Պակիստանումն կանցկացվեն Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջեւ նոր բանակցություններ։ Այս մասին հայտնում է «Al Hadath»-ը։
Համաձայն հաղորդման, բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են Իրանի դեմ կիրառված սանկցիաների չեղարկման, սառեցված ակտիվների ապասառեցման ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված հարցերը։
Հիշեցնենք, որ բանակցությունները մեկ շաբաթով ընդմիջվել էին՝ պայմանավորված Իրանի հանգուցյալ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորության արարողությունների հետ կապված։
Բաց մի թողեք
Թրամփն ու Զելենսկին քննարկել են ռազմաճակատում և դիվանագիտական ուղղությամբ առկա իրավիճակը
Թրամփը զգուշացնում է կոմունիստական սպառնալիքի մասին, քանի որ Վաշինգտոնում շքերթը չեղարկվել է շոգի ալիքի պատճառով
Հնարավոր է համարել Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը