09/07/2026

EU – Armenia

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Քաղաքագետ Արա Պողոսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․

«Մինչ Հայաստանում իշխանությունը զբաղված է հասարակական կառուցվածքի կազմաքանդմամբ, Բաքուն սկսել է Պակիստանից գնված JF-17C Block 3 կործանիչների փորձարկումն ու շահագործման հանձնելը զինված ուժերում։

Ըստ աղբյուրների, պակիստանյան այս կործանիչները համալրված են AESA ռադարով, առաջադեմ էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերով, ինֆրակարմիր որոնման սարքավորումներով և հեռահար «օդ-օդ» հրթիռներով:

Այսպիսի ավիացիայի առկայությունը Բաքվի զինանոցում փոխում է պատկերը ամբողջ Հարավային Կովկասում։ Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն։ Սա կարդալուց հետո հիմա կարող եք համեմատել, թե Փաշինյանը ինչ էր ցուցադրում մայիսին, և ինչ գին է արժենալու ռազմական բալանսի այսպիսի խախտումը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

F-16 կործանիչը վթարային վայրէջք է կատարել․ Հունաստան

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com