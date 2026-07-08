Լը Պենի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի թեկնածությունն ի չիք է դարձնում ԵՄ-ի հույսերը Մելոնիի նման իրավահաջորդի վերաբերյալ

Բրյուսելի ներքին շրջանակները աննկատելիորեն սկսել էին Ջորդան Բարդելային տեսնել որպես ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորման» երկու առաջատար դեմքերից պակաս խաթարող։
Մարին Լը Պենը կրկին առաջադրվում է Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում՝ վերջ դնելով Բրյուսելում որոշների շրջանում զգուշավոր լավատեսությանը, որ նա կարող է իր տեղը զիջել ավելի երիտասարդ և հնարավոր է՝ ավելի զիջող իրավահաջորդին։
Մինչ օրենսդիրները, պաշտոնյաները և վերլուծաբանները նշում էին, որ Լը Պենի կամ Ջորդան Բարդելայի հաղթանակը խորը հետևանքներ կունենա ԵՄ-ի համար, մի քանիսը, անձնական և հրապարակային զրույցներում, 30-ամյա «Ազգային միավորման» առաջնորդին անվանել են ծայրահեղ աջ երկու դեմքերից ավելի պրագմատիկ և պակաս գաղափարախոս, ինչը հույս է ներշնչել, որ նրա հետ Բրյուսելում ավելի հեշտ կլինի աշխատել։
Լը Պենը երեքշաբթի երեկոյան ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ չորրորդ անգամ կառաջադրվի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում, չնայած նույն օրը ավելի վաղ դատապարտվել էր մեկ տարվա տնային կալանքի՝ կոճերի մոնիտորով։
«Այսօր երեկոյան այստեղ եմ՝ ձեզ ասելու, որ ես 2027 թվականի ընտրությունների թեկնածուն եմ», – ասել է նա TF1 հեռարձակողին՝ վերջ դնելով այն ենթադրություններին, թե արդյոք նա կհեռանա և թույլ կտա իր նախկին պաշտպանյալին ղեկավարել կուսակցության նախագահական արշավը։
Հայտարարությունը արձագանք գտավ Բրյուսելում՝ «Ազգային միաբանության» քաղաքական գործիչների սիրելի «բռնցքամարտի պարկում», որտեղ պաշտոնյաներն ու օրենսդիրները ամիսներ շարունակ կշռադատում էին, թե ինչ կնշանակի Լե Պենի կամ Բարդելայի նախագահությունը դաշինքի համար։ Քանի որ ԵՄ-ն մտնում է վիճահարույց բանակցությունների մեջ իր հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ և ձգտում է խորացնել պաշտպանական համագործակցությունը, շատերը վախենում են, որ Լե Պենի նախագահությունը սպառնում է դաշինքի 27 առաջնորդների միջև համաձայնության հասնելը շատ ավելի դժվար դարձնել։
«Մեզ անհանգստացնում է ծայրահեղ աջերի սպառնալիքը, եվրոպացի քաղաքացիների իրավունքների վրա հարձակումը և այդ քաղաքացիներին օգուտ բերող քաղաքականությունը։ Եվ մենք պայքարելու ենք՝ անկախ նրանց անունից կամ ազգանունից», – երեքշաբթի առավոտյան մամուլի ասուլիսում ասել է սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբի ղեկավար Իրատշե Գարսիան։
«Ազգային միաբանության» նախագահ Ջորդան Բարդելան լքում է կուսակցության գլխավոր գրասենյակը 2026 թվականի հուլիսի 7-ին Փարիզում վերաքննիչ դատարանի որոշմանը հաջորդած հանդիպումից հետո: | Ժյուլիեն Դե Ռոզա/AFP via Getty Images
Նույնքան զգույշ էր նաև կենտրոնական աջակողմյան Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հոլանդացի օրենսդիր Դիրկ Գոտինկը. «Ով էլ որ առաջադրվի, նա դեռ շատ հեռու է հավաստի տնտեսական ծրագիր ունենալուց»:
Որոշումից առաջ մի քանի օրենսդիրներ և պաշտոնյաներ նախապատվությունը տվեցին Բարդելլային՝ հղում անելով նրա Եվրախորհրդարանում ունեցած փորձին և այն բանին, ինչը նրանք նկարագրեցին որպես ավելի պրագմատիկ, պակաս գաղափարախոսական մոտեցում ԵՄ հարցերում, քան Լե Պենը, որի խորհրդարանի յուրացման գործից բխող իրավական խնդիրները բարդացրել են նրա քաղաքական ապագան:
«Կարծում եմ՝ նա [Բարդելլան] ավելի չափավոր է, քան Մարին Լե Պենը», – ասաց խորվաթ ԵՄ օրենսդիր և ԵԺԿ փոխնախագահ Ժելյանա Զովկոն: «Մարին Լե Պենը դեռևս ունի այս ժառանգությունը իր հորից», – ավելացրեց նա՝ նկատի ունենալով Հոլոքոստը նսեմացնող «Ազգային միաբանության» (նախկինում՝ Ազգային ճակատ) նախկին ղեկավար Ժան-Մարի Լե Պենին:
Սակայն Զովկոն մեղմացրեց մեկնաբանությունը՝ ասելով, որ Բարդելան, հավանաբար, այնքան հեռու չի գնա ԵՄ-ի հիմնական հոսանքին, որքան Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, մասնավորապես՝ ԵՄ պաշտպանության և ընդլայնման նման հարցերում։
Վերջում նա ասաց, որ Ֆրանսիայի 2027 թվականի ընտրություններում «Ազգային միաբանության» հաղթանակը՝ Լե Պենի կամ Բարդելայի կողմից, կարող է նշանակել «Եվրոպական նախագծի ավարտը, ինչպես մենք այն գիտենք»։
Լատվիացի պատգամավոր Իվարս Իջաբսը, լիբերալ «Renew Europe» խմբից, Բարդելային անվանեց «շատ տաղանդավոր քաղաքական գործիչ» և ասաց, որ Բալթյան երկրները «իրոք պատրաստվում են համագործակցել ցանկացած ֆրանսիական ղեկավարության հետ»՝ պրագմատիզմից ելնելով։
Սակայն նա նաև զգուշացրեց, որ «Ազգային միաբանության» երիտասարդ առաջնորդը «շատ կասկածամիտ է ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ» և անցյալում աջակցել է Փարիզը դաշինքի ռազմական գործողությունների հրամանատարական կենտրոնից դուրս բերելուն։ «Սա այն է, ինչից մենք իսկապես ուրախ կլինենք խուսափել, քանի որ դա կբաժանի ՆԱՏՕ-ն»։
Բրյուսելի ընտրությունը չէ
Բրյուսելում Բարդելային Լե Պենի նկատմամբ զգուշավոր նախապատվությունը հանգեցրեց այն հույսին, որ նա ավելի պրագմատիկ կլինի, քան Լե Պենը՝ ԵՄ-ի և Խորհրդի սեղանի շուրջ այլ առաջնորդների հետ հարաբերություններում։
«Երկուսի միջև Բարդելան նախընտրելի է, բայց Բարդելան դեռևս կներկայացնի Ֆրանսիայի և ԵՄ-ի պատմական հարաբերությունների մեծ խզում», – ասաց Մուջտաբա Ռահմանը, «Եվրասիա» խմբի վերլուծական կենտրոնի Եվրոպայի գծով կառավարիչ տնօրենը։
Ի տարբերություն Լե Պենի, Բարդելան երբեք չի խոստացել վերացնել Եվրոպական հանձնաժողովը, դուրս բերել Ֆրանսիան ԵՄ-ից («Frexit») կամ դուրս գալ եվրոյի արժութային գոտուց։ Նրա կուսակցության ներսում որպես Լե Պենի ժառանգորդի վերելքը համընկավ ԵՄ-ի վերաբերյալ կուսակցության գրեթե բոլոր դիրքորոշումների մեղմացման հետ՝ Լե Պենի 2017 թվականի նախագահական երկրորդ փուլում Էմանուել Մակրոնի դեմ պարտությունից հետո։
Բարդելլան նաև այլ նուրբ ձևերով է առանձնացել Լե Պենից։ Նա աշխատել է մեղմել Լե Պենի տնտեսական ծրագրի այն կողմերը, որոնք Բրյուսելում դող են առաջացնում, մասնավորապես՝ նրա խոստումը՝ Ֆրանսիայի օրինական թոշակի տարիքը 62 տարեկան իջեցնելու մասին։ Սա համապատասխանում է բիզնեսի սեփականատերերի և տնտեսական գործիչների նկատմամբ ավելի համագործակցային վերաբերմունքին, ինչը շատ դիտորդների համար հուշում է, որ Բարդելլան տնտեսական հարցերում ավելի դասական աջակողմյան առաջնորդ կլինի, քան Լե Պենը։
«Նա շփվում է գործադիր տնօրենների հետ, նա ավելի քիչ գաղափարախոս է», – ավելացրեց Ռահմանը։
Լե Պենից տարբերվող Բարդելլան բաց էր ԵՄ ասպարեզում այլ պահպանողական առաջնորդների, մասնավորապես՝ Մելոնիի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ գործընկերության համար։ Մայիսին գերմանական FAZ թերթին տված հարցազրույցում Բարդելլան նշել է, որ Գերմանիայի կանցլերի հետ «ընդհանուր հիմք» է տեսնում բյուրոկրատիայի կրճատման, միգրացիոն քաղաքականության, մրցունակության և կանաչ կանոնների մեղմացման հարցում։
Պաշտոնյաները նաև տարբերակում են այս երկուսի միջև Ռուսաստանի հարցում։
Լը Պենի «Ազգային միաբանություն»-ի ղեկավարման ժամանակի մեծ մասը ուղեկցվել է մեղադրանքներով, որ նա հավատարիմ է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այն բանից հետո, երբ նրա կուսակցությունը վարկ է վերցրել Ռուսաստանի կողմից աջակցվող բանկից՝ իր 2017 թվականի քարոզարշավը ֆինանսավորելու համար։
Մինչ Լը Պենը հեռացել է Ռուսաստանից Պուտինի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո, Բարդելան ավելի քիչ է ծանրաբեռնված իր ավագի աշխարհաքաղաքական բեռով։ Սակայն նրա երիտասարդությունը և համեմատաբար անփորձությունը «Ազգային միաբանություն»-ի ներսում կարող էին համարվել 2027 թվականի արգելք։
«Կախված նրանից, թե որ ծայրով ենք նայում, Բարդելայի անփորձությունը կարող էր լինել առավելություն կամ լուրջ մարտահրավեր», – հավելել է Ռահմանը։
Այնուամենայնիվ, Բրյուսելում ոչ բոլորն են ափսոսում Լը Պենի որոշման համար։
Իտալիայի, Լեհաստանի և Բելգիայի առաջնորդների կազմի մեջ մտնող Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի համանախագահ Պատրիկ Ջակին բացեց դուռը Լե Պենի կամ Բարդելայի հետ հնարավոր համագործակցության համար։
«Մենք իրական փոփոխություններ ենք փնտրում Եվրոպայում, և եթե կարողանանք համագործակցել այս երկու գործընկերների հետ, մենք ուրախ կլինենք», – ասաց Ջակին։
Բաց մի թողեք
Էնդի Բըրնհեմի քաղաքականության գուրուին պայքար է սպասվում
Պուտինից և Զելենսկուց լավ ազդակներ ունի․ հույսը չի կորցրել
Եվրոպայի թուրքական պաշտպանական դիլեման բախվում է Անկարայի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին