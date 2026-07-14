Ֆարաջի ռազմավարությունը Բըրնհեմի դարաշրջանի համար. Ամեն ինչ նրա մասին է

«Reform UK»-ի առաջնորդը, որը կանգնած է երկու բարձր խաղադրույքներով տեղական ընտրությունների առջև, փորձում է համախմբել իր կողմնակիցներին՝ խաղալով զոհի քարտը։
ԼՈՆԴՈՆ — Նայջել Ֆարաժը ամառը անցկացնում է «հաստատության» դեմ բողոքելով։
«Reform UK»-ի առաջնորդը կանգնած է երկու, սպասվածից ավելի դժվար լրացուցիչ ընտրությունների առջև՝ իր ֆինանսների նկատմամբ աճող քննադատության ֆոնին, և այժմ խուսափում է քննադատությունից՝ կապված նախկին պահպանողական նախարար Անն Վիդեկոմբի սպանության հետ, որը դարձել է «Reform»-ի բարձրաստիճան խոսնակ։
Սա ընդամենը վերջին վեճն է, որի ընթացքում Ֆարաջի կուսակցությունը՝ դեռևս առաջատարը բրիտանական հասարակական հարցումներում, մինչդեռ իշխող Լեյբորիստական կուսակցությունը պատրաստվում է Էնդի Բըրնհեմին վարչապետ նշանակել, փորձել է իրեն ներկայացնել որպես կեղծված համակարգի զոհ։
«Reform UK»-ը պնդում է, որ իշխանությունները չափազանց քիչ բան են արել իրենց քաղաքական գործիչներին և կողմնակիցներին վնասից պաշտպանելու համար՝ մեղադրանք, որը խորհրդարանը հերքել է։ «Կարծես իշխանության մեջ ինչ-որ մեկը մեզ մահ է ուզում», – Ֆարաջի մահից հետո «Թայմս»-ին ասել է Ֆարաջի տեղակալ Ռիչարդ Թայսը։
Վիդկոմբի սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է 28-ամյա մի տղամարդ, և ոստիկանությունը զգուշացրել է չշահարկվել իրական հետաքննության վերաբերյալ ենթադրություններ անելուն։ Հակաահաբեկչական ոստիկանությունն այժմ ղեկավարում է գործը, որը դիտարկվում է որպես հնարավոր ահաբեկչական միջադեպ, քանի որ նրանք դիտարկում են «հետաքննության մի քանի ուղղություններ»՝ դրդապատճառը պարզելու համար։
Ֆարաժը անտեսեց կոնվենցիան՝ ձերբակալությունից առաջ լրագրողների հետ քննարկելով գործի մանրամասները, որոնցից մի քանիսը դեռևս չէին հրապարակվել ոստիկանության կողմից, ինչը ստիպեց Վիդկոմբի ընկեր Հարվի Պրոկտորին զգուշացնել «Reform UK»-ի առաջնորդին գործը «շահագործելուց»։ Ֆարաջի դաշնակիցները պնդում են, որ նա նման բան չի արել և պնդում են, որ դրա մասին ցանկացած ակնարկ «ամոթալի» է։
Վայրի շաբաթ
Ընդամենը մեկ շաբաթ է անցել այն պահից, երբ Ֆարաժը հրաժարվեց Համայնքների պալատում իր տեղից՝ պայքարելու այն բանի դեմ, ինչը նա անվանեց «ժողովուրդ ընդդեմ հաստատության» լրացուցիչ ընտրությունների՝ հարուստ գործարարներից ստացած ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ Համայնքների պալատում երկու հետաքննությունների ֆոնին։
Այնուհետև մրցակիցները զարմացրին Ֆարաժին՝ քննադատելով նրա բլեֆը՝ քննադատելով նրա քայլը որպես «խաբեություն»։ Բոլոր հիմնական կուսակցություններն այժմ հրաժարվում են թեկնածուներ առաջադրել, և օգոստոսի 13-ի լրացուցիչ ընտրություններում Ֆարաժի գլխավոր մրցակիցը, ինչպես սպասվում է, կլինի կոմս Բինֆեյս անունով երգիծաբանը, որը քարոզարշավ է անցկացնում գլխին աղբամանով։
Այլ մթնոլորտում «Ռեֆորմ»-ը կարող է նաև մտածել Լեյբորիստական կուսակցությանը խանգարելու իր հնարավորությունների մասին Բըրնհեմին հաջորդելու մրցավազքում, որը հրաժարվեց Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնից՝ ազգային մակարդակով Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության համար պայքարելու և վարչապետ դառնալու համար։
Սակայն քաղաքապետի ընտրություններում արտոնյալ քվեարկության համակարգին վերադառնալը, որը երկար ժամանակ մշակվում էր, Ֆարաջի կողմնակիցներին բավականին շատ նյութեր է տվել, ովքեր ասում են, որ փոփոխությունը թուլացնում է իրենց դեմ պայքարը՝ նվազեցնելով առաջադեմ մրցակիցների կողմից Լեյբորիստական կուսակցության ձայների բաժանման հավանականությունը։
Կուսակցության նախագահ Լի Անդերսոնը POLITICO-ին ասել է, որ նոր համակարգը Ռեֆորմիստական կուսակցության պայքարին թողել է «մի ձեռքը կապված մեջքի ետևում»։
Վերադարձնել ուշադրությունը
Մինչ Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդների դրամատիկ փոփոխությունը վերջին շաբաթներին գերիշխել է Վեստմինստերում քննարկումներում, Ֆարաժն այժմ իրեն վճռականորեն վերադարձրել է իրադարձությունների կենտրոն։
Քեյր Սթարմերը հայտարարում է իր հրաժարականի մասին Լոնդոնի Դաունինգ փողոցի թիվ 10 շենքի դիմաց՝ 2026 թվականի հունիսի 22-ին։ | Հենրի Նիկոլս/AFP via Getty Images
Խորհրդարանական չափանիշների հանձնակատարը հետաքննում է նրան առանձին մեղադրանքների հիման վրա, որոնց համաձայն նա չի հայտարարել իր աջակցության մասին 32-ամյա Ջորջ Քոթրելի՝ Արիզոնայի բանտում անցկացրած ժամանակի ընթացքում՝ էլեկտրոնային խարդախության խոստովանությունից հետո, ինչպես նաև թաիլանդաբնակ կրիպտո միլիարդատեր Քրիստոֆեր Հարբորնի կողմից կատարված 5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի նվիրատվության վերաբերյալ։
Սակայն «Reform UK»-ի առաջնորդը այժմ ընտրել է բարձր խաղադրույքներով ռազմավարություն: Անցյալ շաբաթ սոցիալական ցանցերում տարածված իր կտրուկ հայտարարության մեջ Ֆարաժը հրաժարվեց պատգամավորի պաշտոնից և քննադատեց բրիտանական քաղաքականության մեջ խոշոր գումարներ ներդնողներին սահմանափակելուն ուղղված ողջ էթիկական համակարգը։
Նա պարտվելու ռիսկը փոքր է. Ֆարաժը վերջին ընդհանուր ընտրություններում Քլաքթոնում ստացել է ձայների 46 տոկոսը, բայց այդ «հուսահատ հնարքի» հրապարակայնությունը, ինչպես այն անվանել է հեռացող վարչապետ Քիր Սթարմերը, հակառակ արդյունքի կհասնի։
Անարդար վերաբերմունքի մասին բարձրաձայն բողոքելու ռազմավարությունը կարող է որոշակի օգուտներ ունենալ Ֆարաջի կազմակերպության համար: «Restore Britain»-ը՝ նախկին պատգամավորի գլխավորած անջատված կուսակցությունը, խլում է Ֆարաջի ձայները ծայրահեղ աջակողմյաններից։
«Ավանդական քաղաքականությանը դեմ լինելը և այն որպես «մենք ընդդեմ նրանց» պատմություն ներկայացնելը, կարծում եմ, նրանց համար կաշխատի առցանց», – ասաց Ջոկ Մաքմիլանը, պահպանողական վարչապետ Ռիշի Սունակի նախկին հաղորդակցության խորհրդականը, որն այժմ ղեկավարում է խորհրդատվական ընկերություն: «Արդյո՞ք դա կօգնի երկրի մնացած մասին, այլ հարց է»։
Մանչեստրի մյուս լրացուցիչ ընտրությունները
Առցանց խթանման հեռանկարը կարող է բացատրել, թե ինչու է «Ռեֆորմ»-ը փորձում խափանել Մեծ Բրիտանիայում այս պահին ընթացող երկրորդ խոշոր լրացուցիչ ընտրությունները՝ Մեծ Մանչեստրի հաջորդ քաղաքապետի համար մրցավազքը։
Մայիսին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Ֆարաժը զգալի առաջընթաց գրանցեց Մեծ Մանչեստրի բոլոր խորհուրդներում։ Սակայն Լեյբորիստական ճամբարը լավատեսորեն է տրամադրված հուլիսի 30-ին Բըրնհեմին փոխարինելու իր հնարավորությունների հարցում, քանի որ քաղաքային խորհրդի ղեկավար և Բըրնհեմի դաշնակից Բև Քրեյգը, ենթադրաբար, առաջ կանցնի «Ռեֆորմ»-ի Սիան Աստլիից, նույնիսկ Լեյբորիստական կուսակցության քաղաքական մրցակիցների սպասումներով։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ Լեյբորիստական կուսակցության և «Ռեֆորմ»-ի միջև մրցավազքը մոտ է առաջին նախապատվության ձայների հարցում։ Սակայն համակարգը դժվարացնում է «Ռեֆորմ»-ի հաղթանակը, եթե «Կանաչներ»-ին և լիբերալ դեմոկրատներին աջակցող առաջադեմ ընտրողները միավորվեն Քրեյգի շուրջ՝ իրենց երկրորդ նախապատվություններով։
Բազմակի ճակատներում պայքարելու մարտահրավերի նշան է այն, որ Ֆարաժի խումբն արդեն ստիպված է եղել որոշ քարոզարշավային ռեսուրսներ Մանչեստրից տեղափոխել Քլաքթոն։
«Ռեֆորմ»-ի մի պաշտոնյա, որի անունը չի հրապարակվել ընտրական ռազմավարությունը քննարկելու համար, ասել է, որ Մեծ Մանչեստրի առաջին նախընտրության քվեարկության ժամանակ խորհրդանշական հաղթանակ տանելը, նույնիսկ եթե նրանք պարտվեն երկրորդ նախընտրության քվեարկության ժամանակ, «իրական նպատակն է»։ Նույն պաշտոնյան ասել է. «Եթե դա առաջին նախընտրությունը լիներ, մենք կնետեինք խոհանոցի լվացարանը մրցույթի ժամանակ, բայց նախընտրելի քվեարկության դեպքում դա դժվար մարտահրավեր է»։
Նման արդյունքը՝ «Ռեֆորմ»-ին առաջադեմ թիմի կողմից պարտության մատնելով, առնվազն թույլ կտա կուսակցությանը բարձրացնել իրենց աղաղակները անբարոյականության մասին։
Լեյբորիստական կուսակցության քաղաքապետի ընտրական համակարգի վերաբերյալ օրենսդրությունը խորհրդարան է ներկայացվել անցյալ տարվա հուլիսին՝ Մանչեստրի լրացուցիչ ընտրությունների մտահղացումից շատ առաջ։ Դա չի խանգարել «Ռեֆորմ»-ին մեղադրանքներ հնչեցնել, ընդ որում՝ Անդերսոնը նշել է, որ փոփոխությունը պաշտոնապես ուժի մեջ է մտել միայն հունիսի 18-ին։
«Լեյբորիստական կուսակցության կողմից քվեարկության համակարգում այս լրացուցիչ ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ կատարված ցինիկ փոփոխությունները անվանվել են հաստատության խարդախության հոտ», – ասել է նա POLITICO-ին։ «Նրանք շարունակում են օգտագործել պետության մեքենան մեր դեմ, քանի որ նրանք բացարձակապես սարսափում են «Ռեֆորմ»-ից»։
Մյուսները պակաս համոզված են, որ «Ռեֆորմ» կուսակցության առաջնորդի կողմից կեղծված համակարգի հասցեին ուղղված քննադատությունները նրան կհաղթահարեն։
«Իստիտուտի և Նայջելի միջև եղած դիրքորոշումը 2020 թվականի է», – ասել է Ֆարաջի հետ միասին ծառայած և կուսակցության բազայի հետ լավ կապեր ունեցող նախկին քաղաքական գործիչներից մեկը, որը նույնպես անանուն է մնացել՝ անկեղծ խոսելու համար։ «Նրանք պետք է առաջ շարժվեն՝ դա ճիշտ է, բայց մենք պետք է ավելին լսենք այն մասին, թե իրականում ինչ են նրանք անելու այդ հարցում»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ
Ինչու է ԵՄ-ի սոցիալական մեդիայի նոր ճանապարհային քարտեզն ավելի դժվար, քան թվում է
Ղրիմը Ռուսաստանի ամրոցն էր։ Հիմա այն խոցելի է