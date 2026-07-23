23/07/2026

EU – Armenia

Մեկը բեղով, մեկը անբեղ, երկուսն էլ՝ մի բոյի. Րաֆֆի Հովհաննիսյան

infomitk@gmail.com 23/07/2026 1 min read

«ՄԵԿԸ ԲԵՂՈՎ, ՄԵԿԸ ԱՆԲԵՂ, ԵՐԿՈՒՍՆ ԷԼ՝ ՄԻ ԲՈՅԻ». Րաֆֆի Հովհաննիսյան

Մեր աչքի առջև Երևանը դարձել է Բաքվի քույր քաղաքը։

Մանրիկ ու վախվորած բռնապետությամբ, քաղաքական ու խղճի առօրյա գումարվող կալանավորներով, պատանդառված արդարադատությամբ, ներքին ու արտաքին միաձուլված և միակողմանի քաղաքականությամբ։

Դատապարտելը քիչ է՝ բոլորից անիրավ ու անօրեն, զազրելիից անդին եղածը, եղողը և եկողը։

Իսկ այս պայմաններում առանձին-առանձին դիմակայելը որքան մարդկային է, այնքան էլ՝ անհնար ու ապարդյուն։

Միասին, կամ՝ ոչինչ։

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ չի կարելի երբեք կիրառել «ադրբեջանցիների վերադարձ» տերմինը

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը ռուս-գերմանական «գաղտնի» բանակցությունների հարթակ տրամադրելու մտադրություն չունի

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Ռուսաստանը «կբացահայտվի՞» արդյոք

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ հերթական երիտասարդ կյանքը հնարավոր չեղավ փրկել

23/07/2026 infomitk@gmail.com

Վահագն Խաչատուրյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց

23/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովը կոչ է արել Ադրբեջանին ազատ արձակել հայ գերիներին

23/07/2026 infomitk@gmail.com