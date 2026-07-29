29/07/2026

EU – Armenia

Թրամփի թիմն առաջին անգամ կայցելի Կիև․ իրավիճա՞կ է փոխվում

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Ուիտկոֆը և ամերիկացի առաջնորդի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, համաձայնել Կիև՝ իրենց առաջին այցի շուրջ՝ Վլադիմիր Զելենսկու և Դոնալդ Թրամփի՝ Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից հետո, հաղորդում է Financial Times (FT)-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։

Թրամփի և Զելենսկու թիմերը սպասում են, որ Ուիտկոֆը և Քուշները կայցելեն Կիև առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում, հաղորդում է FT-ի թղթակից Քրիստոֆեր Միլլերը X սոցհարթակում։ Կողմերը դեռևս ճշգրիտ ամսաթիվ չեն նշանակել, և ծրագրերը կարող են փոփոխվել, հավելել է նա։

Ուիտկոֆը և Քուշները նախկինում չեն այցելել Կիև։

Թրամփի հետ հանդիպումից մեկ շաբաթ առաջ Զելենսկին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ուիտկոֆի և Քուշների հետ։ Կողմերը քննարկել են խաղաղության գործընթացի վերսկսման հարցը և համաձայնել են շարունակել ուկրաինական և ամերիկյան պատվիրակությունների միջև շփումները։

Հուլիսի սկզբին The New York Times-ը հաղորդել է, որ Վիտկոֆը և Քուշները պատրաստ են մեկնել Ռուսաստան և Ուկրաինա, բայց չեն մտադիր այցելել միայն հրապարակայնության համար և սպասում են բանակցությունները առաջ մղելու պայմաններին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Սենատը համաձայնեցրել է ռուսական ապրանքների վրա մինչև 500% մաքսատուրքեր սահմանելու օրինագիծը

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը քննադատում է Հռոմին SAFE-ի 14.9 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի ուշացման համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը

29/07/2026 infomitk@gmail.com