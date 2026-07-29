Թրամփի թիմն առաջին անգամ կայցելի Կիև․ իրավիճա՞կ է փոխվում

ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Ուիտկոֆը և ամերիկացի առաջնորդի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, համաձայնել Կիև՝ իրենց առաջին այցի շուրջ՝ Վլադիմիր Զելենսկու և Դոնալդ Թրամփի՝ Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից հետո, հաղորդում է Financial Times (FT)-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Թրամփի և Զելենսկու թիմերը սպասում են, որ Ուիտկոֆը և Քուշները կայցելեն Կիև առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում, հաղորդում է FT-ի թղթակից Քրիստոֆեր Միլլերը X սոցհարթակում։ Կողմերը դեռևս ճշգրիտ ամսաթիվ չեն նշանակել, և ծրագրերը կարող են փոփոխվել, հավելել է նա։
Ուիտկոֆը և Քուշները նախկինում չեն այցելել Կիև։
Թրամփի հետ հանդիպումից մեկ շաբաթ առաջ Զելենսկին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ուիտկոֆի և Քուշների հետ։ Կողմերը քննարկել են խաղաղության գործընթացի վերսկսման հարցը և համաձայնել են շարունակել ուկրաինական և ամերիկյան պատվիրակությունների միջև շփումները։
Հուլիսի սկզբին The New York Times-ը հաղորդել է, որ Վիտկոֆը և Քուշները պատրաստ են մեկնել Ռուսաստան և Ուկրաինա, բայց չեն մտադիր այցելել միայն հրապարակայնության համար և սպասում են բանակցությունները առաջ մղելու պայմաններին։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը
Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը
ԱՄՆ Սենատը համաձայնեցրել է ռուսական ապրանքների վրա մինչև 500% մաքսատուրքեր սահմանելու օրինագիծը