Զելենսկիի մեծ խաղադրույքը. Ուկրաինան կարող է գոյատևել

Ռուսաստանի ներսում խորը հարվածները նպատակ ունեն մեծացնել ճնշումը Վլադիմիր Պուտինի վրա, մինչ Կիևը պատրաստվում է ևս մեկ պատժիչ ձմռան։
Վոլոդիմիր Զելենսկին խաղադրույք է կատարում, որ Ռուսաստանի մեջ ավելի խորը մարտը տանելը բավարար ճնշում կգործադրի Վլադիմիր Պուտինի վրա, որպեսզի նա ստիպի նրան լրջորեն վերաբերվել խաղաղության բանակցություններին։
Պատերազմի մեծ մասի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը կարողացել է պաշտպանել սովորական ռուսներին հակամարտության ամենավատ հետևանքներից։ Ուկրաինայի առաջնորդն այժմ փորձում է կոտրել այդ մեկուսացումը՝ խաթարելով օդային ճանապարհորդությունները և հարվածելով Ռուսաստանի խորքում գտնվող նավթավերամշակման գործարաններին, գործարաններին, պահեստներին և այլ թիրախներին։
Տրամաբանությունը դաժան է, բայց պարզ. պատերազմի տնտեսական և քաղաքական արժեքը ռուսների համար ավելի արագ բարձրացնել, քան Պուտինը կարող է բարձրացնել ուկրաինացիների ռազմական և քաղաքացիական ծախսերը իր սրվող օդային հարձակումներով։
Հաշվի առնելով այդ նպատակը՝ Ուկրաինան օգոստոսին իրականացրեց Ռուսաստանի վրա իր ամենածանր հարվածներից մեկը՝ չորս տարի առաջ պատերազմի սկսվելուց ի վեր։
Արշավը արագորեն ընդլայնվեց՝ թիրախավորելով ոչ միայն ավանդական ռազմական օբյեկտները, այլև նավթավերամշակման գործարանները, գործարանները և Ռուսաստանի առցանց մանրածախ հսկաների՝ Wildberries-ի և Ozon-ի հսկայական պահեստները:
Եվ շարքային ռուսները դժգոհություն են հայտնել վառելիքի ներքին պակասի, օդային ճանապարհորդությունների խափանման և ռուսական էլեկտրոնային առևտրի խափանման վերաբերյալ: Ուկրաինան մեծացրել է իր հարձակողական անօդաչու թռչող սարքերի ներքին արտադրությունը՝ փորձելով պատերազմը անկայուն դարձնել Մոսկվայի համար։
Սակայն դեռևս քիչ ապացույցներ կան, որ այդ խափանումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Պուտինի իշխանության համար: Նախկինում կանխատեսվել են հեղաշրջումներ: Եվրոպական լրտեսության ղեկավարները, ուկրաինացի պաշտոնյաները և ռուս աքսորյալները բազմաթիվ կանխատեսումներ են արել, որ Պուտինի օրերը հաշված են, որ ռուսները կդիմեն նրան, կամ նա կհեռացվի Կրեմլի ապստամբության ժամանակ՝ օլիգարխների և Ռուսաստանի էլիտայի կողմից։
Այնուամենայնիվ, Պուտինը դիմացել է
Ուկրաինայի օդային արշավը, կարծես, պատերազմը դժվարացրել է սովորական ռուսների համար անտեսելը: Սա նշանակալից է, հաշվի առնելով, թե ինչպես է Կրեմլը մեծապես հաջողության հասել լռեցնել հանրային դժգոհությունը և Ռուսաստանում հիմնված լրատվամիջոցները սեղմված են։
«Ես չեմ կարծում, որ իշխանությունների վարկանիշը կարող է չնվազել, երբ մարդիկ դուրս են գալիս և տեսնում քաղաքի վրա բարձրացող ծխի հսկայական սյուն, կամ երբ նրանք գալիս են բենզալցակայան, և վառելիք չկա, մինչդեռ հեռուստատեսությամբ նրանց ասում են, որ Ռուսաստանը մեծ նավթային տերություն է», – ասել է ռուս քաղաքական վերլուծաբան և հանգուցյալ ռուս այլախոհ Ալեքսեյ Նավալնիի գործընկեր Իան Մատվեևը։
Մատվեևը հավելել է, որ Զելենսկու օդային արշավը բացահայտել է, թե ինչպես են ռուսական զինվորականները չեն կարողանում լիովին պաշտպանել երկիրը։
Դա ընդգծվեց մայիսին, երբ Կրեմլը դժկամությամբ կրճատեց Հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը, որը նշում էր Կարմիր բանակի կողմից նացիստական Գերմանիայի պարտությունը։
Կարճ ժամանակ անց՝ հունիսին, Ուկրաինան բազմիցս հարվածներ հասցրեց ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին և վառելիքի ենթակառուցվածքներին, այդ թվում՝ Մոսկվայի շրջակայքում։ Հուլիսին ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հասան Սիբիրում գտնվող Օմսկի նավթավերամշակման գործարան, որը Ռուսաստանի ամենամեծն է և գտնվում է Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող տարածքից մոտ 2700 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ օգտագործելով արդիականացված անօդաչու թռչող սարք։
Այդ ժամանակ ուկրաինական հարվածները հարվածել էին Ռուսաստանի խոշորագույն վերամշակման գործարաններից շատերին, նավթային տերմինալներին և վառելիքի պահեստավորման օբյեկտներին: Միևնույն ժամանակ, Ուկրաինան գործողություն սկսեց Սև և Ազովի ծովերում Ռուսաստանի այսպես կոչված ստվերային նավատորմի դեմ, որի թիրախում, ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների, ավելի քան 200 նավ էր։
Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդել են Wildberries և Ozon պահեստներում հարվածների ազդեցության մասին փոքր բիզնեսի վրա, որտեղ հագուստի և էլեկտրոնիկայի վաճառողները ափսոսում են, որ կորցրել են տարիների աշխատանք, նույնիսկ իրենց ապրուստի միջոցները: Պատերազմամետ ռազմական բլոգերները չեն զսպել իրենց քննադատությունը՝ մեղադրելով Ռուսաստանի զինված ուժերին անարդյունավետության մեջ:
Բայց արդյո՞ք այս բողոքները բավարար են Պուտինին անհանգստացնելու և նրան պատերազմը դադարեցնելու դրդելու համար:
Հարվածները ակնհայտորեն ամոթալի են դարձնում ռուս ավտոկրատին, ասել է Ջոն Լաֆը՝ ՆԱՏՕ-ի նախկին պաշտոնյան, որն այժմ աշխատում է «Նոր Եվրասիական ռազմավարությունների կենտրոնում», որը ռուս աքսորյալ գործարար և ականավոր ընդդիմադիր գործիչ Միխայիլ Խոդորկովսկու կողմից հիմնադրված վերլուծական կենտրոն է։
«Այս հարձակումները վնասակար են Պուտինի համար՝ ավելի շատ էլիտայի, քան բնակչության նկատմամբ նրա հեղինակության առումով», – ասել է Լաֆը։ «Նրանք ավելի ու ավելի են տեսնում, որ պատերազմը հնարավոր չէ հաղթել գովազդվող պայմաններով, և որ նա վնասել է Ռուսաստանի անվտանգությունը, այլ ոչ թե բարելավել»։
Լաֆն ասաց, որ չի տեսնում հեղափոխություն կամ պետական հեղաշրջում անկյունում: «Սակայն եթե վառելիքի խնդիրները շարունակվեն, և ավելի շատ պահեստներ այրվեն, բնակչությունը ավելի շատ հարցեր կառաջացնի այն մասին, թե որքան կտևի այս ամենը և ինչու է այն սկսվել ընդհանրապես», – ավելացրեց նա։
Ճնշումը մեծացնելու համար Զելենսկին և նրա մարտավարները այժմ ցանկանում են Ռուսաստանի առևտրային օդային տարածքը դարձնել ավելի ու ավելի դժվար օգտագործելի։
«Ռուսաստանի օդային տարածքը փաստացի կփակվի», – անցյալ շաբաթ ասաց Ուկրաինայի առաջնորդը: Նա զգուշացրեց օտարերկրյա ավիաընկերություններին մնալ մաքուր, քանի որ Ռուսաստանի վրայով երկինքը կդառնա ավելի ու ավելի անվտանգ Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի գործողությունների պատճառով: «Պարզապես Ռուսաստանի երկնքում կլինեն անօդաչու թռչող սարքեր այնպիսի մասշտաբով, որը պետք է հաշվի առնել», – ավելացրեց նա։
Բրիտանական նախկին դիվանագետ Թիմ Ուիլասի-Ուիլսին Ուկրաինայի օդային արշավը բնութագրեց որպես «շատ, շատ հաջողված»: Սակայն Ուկրաինայի դիրքը, երբ այն մտնում է ևս մեկ պատերազմական ձմեռ, ավելի հուսահատական է, քան Ռուսաստանինը, վախենում էր նա։
«Կարծում եմ՝ Կիևը սարսափում է ևս մեկ ձմեռ մտնելուց, և այս անգամ՝ առանց որևէ միջոցի՝ պաշտպանվելու Ռուսաստանի կողմից ուժեղացված բալիստիկ հրթիռային հարձակումներից», – ասաց նա։
Հավանական չէ, որ Պուտինը բաց թողած լինի այդ խոցելիությունը։ Ուկրաինայի դաշնակիցներն էլ չեն նկատել։
Անցյալ շաբաթ Զելենսկու և Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ ուշադրության մեծ մասը չէր կենտրոնացել Մոսկվա կատարած այցից նոր ԱՄՆ պատվիրակության կողմից առաջարկված խաղաղության համաձայնագրի վրա։
Ըստ AP-ի հետ զրուցած ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի՝ խոսքը «ձմռանը հաղթահարելու» մասին էր։
Բաց մի թողեք
Նույնիսկ Թրամփին բարեկամ ԵՄ երկրները աջակցում են Բրյուսելի և Կանադայի միջև կնքված համաձայնագրին
Մարտա Կոսը զգուշացնում է. «Մենք ունենք հակառակորդներ», այդ թվում՝ Թրամփի «գաղափարախոսները»
Ֆրանսիացի կենտրոնամետները դժվարանում են միասնական թեկնածու գտնել, քանի որ ծայրահեղականները աճում են հարցումներում