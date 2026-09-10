Կոստան ասում է, որ ԵՄ նոր հարկերը կկրճատեն երկրների Բրյուսելին կատարվող վճարումները

Եվրոպական խորհրդի նախագահը բյուջետային բանակցություններ է վարել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ Սաքսոնիա-Անհալթում տեղի ունեցած աղետից մի քանի օր անց։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ասել է, որ ԵՄ-ում նոր հարկերը կարող են պաշտպանել գերմանացի հարկատուներին Բրյուսել ավելի շատ գումար ուղարկելուց։
ԵՄ 2028-2034 թվականների բյուջեի վերաբերյալ համաձայնության հասնելու ոչ պաշտոնական վերջնաժամկետին մնացել է չորս ամսից էլ պակաս, և Կոստան ազդարարել է, որ նոր հարկերը կնվազեցնեն ԵՄ գանձարանում ազգային ներդրումները։ Սա Գերմանիայի համար հիմնական նպատակ է, որը ֆինանսավորում է դրամական միջոցների մեկ քառորդը։
«Մենք չենք կարող ավելին պահանջել անդամ պետություններից։ Մենք պետք է ստեղծենք նոր սեփական ռեսուրսներ՝ ազգային բյուջեները պաշտպանելու համար», – ասել է Կոստան Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։
«Բոլոր ազգային բյուջեները պետք է հարգվեն», – հավելել է նա։
Կոստայի այցը տեղի է ունեցել Սաքսոնիա-Անհալթում տարածաշրջանային ընտրություններում ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության պատմական հաղթանակից ընդամենը երեք օր անց։ ԵՄ մի քանի դիվանագետների խոսքով՝ եվրոսկեպտիկների հաջողությունը կարող է կոշտացնել Մերցի դիրքորոշումը բյուջեի շուրջ բանակցություններում։
Կոստայի հետ խոսելով՝ Գերմանիայի կանցլերը կրկնեց կոչերը՝ կրճատել «մի քանի հարյուր միլիարդ» Եվրահանձնաժողովի գրեթե 2 տրիլիոն եվրո առաջարկից։
Նա բյուջեի աճը որակեց որպես «պարզապես արգելող, քանի որ, ի վերջո, հենց եվրոպացի հարկ վճարողն է, որ պետք է վճարի հաշիվը»։
Կոստան հակադարձեց, որ ԵՄ-ի մասշտաբով հարկերը, որոնք հայտնի են որպես սեփական ռեսուրսներ, անհրաժեշտ են եվրոպական ընդհանուր քաղաքականության ոլորտներ, ինչպիսիք են պաշտպանությունը և մրցունակությունը, ֆինանսավորելու համար, որոնք չեն կարող լուծվել առանձին կառավարությունների կողմից։
Պորտուգալիայի առաջնորդը նախկինում ազդարարել էր, որ հոկտեմբերի 15-ին կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովի ժամանակ մտադիր է նեղացնել մի քանի հնարավոր հարկեր, որոնք ընդունելի են ԵՄ կառավարությունների համար։
Անցյալ տարվա հուլիսին Եվրահանձնաժողովի առաջարկի համաձայն՝ նոր սեփական ռեսուրսները կանխատեսվում էր տարեկան 66 միլիարդ եվրո։
Սակայն մեկ տարուց ավելի բանակցություններից հետո ԵՄ կառավարությունները համաձայնել են միայն օտարերկրյա աղտոտողների վրա առաջարկվող տուրքերին, որոնք հայտնի են որպես «Ածխածնային սահմանային կարգավորման մեխանիզմ», և չհավաքված էլեկտրոնային թափոնների վրա, որոնք, ինչպես կանխատեսվում է, համատեղ կհավաքագրեն տարեկան մոտ 20 միլիարդ եվրո։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա՝ Միջազգային քրեական դատարանը ոչնչացնելու համար
Առաջիկա ամիսները կօգտագործեն՝ խաղաղության հասնելու համար
Սննդամթերքն աշխարհում կտրուկ թանկացել է