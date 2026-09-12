Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին

Միայն անգլերենով ներկայացումից Ֆրանսիայի դժգոհությունը կարող է բարդացնել ԵՄ-Հնդկաստան առևտրային համաձայնագրի վավերացումը, թեև Ֆրանսիան ինքնին պաշտպանում է այդ գործարքը և Հնդկաստանին համարում ռազմավարական գործընկեր։
Ուրբաթ օրը Եվրահանձնաժողովը ԵՄ անդամ երկրների վավերացմանն է ներկայացրել ԵՄ-Հնդկաստան առևտրային համաձայնագիրը, որը ձեռք էր բերվել անցյալ տարվա հունվարին, սակայն՝ միայն անգլերենով՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին։
ԵՄ գործադիր մարմինը ցանկանում է արագացնել առևտրային համաձայնագրերի վավերացման գործընթացը՝ շրջանցելով դրանց թարգմանությունը ԵՄ 24 պաշտոնական լեզուներով։
«Երբ նախագահ ֆոն դեր Լայենը հունվարին մեկնեց Հնդկաստան՝ ավարտելու այս նշանակալի առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, նա պարտավորվեց փորձել ավարտին հասցնել գործընթացը ընթացիկ օրացուցային տարվա ընթացքում», – ուրբաթ օրը հայտարարել է Հանձնաժողովի խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։ «Դա շարունակում է մնալ մեր նպատակը»։
Այնուամենայնիվ, ինչպես դեռ մարտին հայտնել էր Euronews-ը, Փարիզը մերժում է արագ վավերացման նպատակով միայն մեկ լեզվով փաստաթղթեր տրամադրելու գաղափարը՝ պնդելով, որ թարգմանությունը պարտադիր պահանջ է, ընդ որում՝ ոչ միայն ֆրանսերենով, որը ԵՄ հաստատությունների աշխատանքային լեզուներից մեկն է։
ԵՄ և ազգային օրենսդիրների կողմից առևտրային համաձայնագրերին բոլոր լեզուներով ծանոթանալու հնարավորությունը կարևոր է ֆրանսիական կողմի համար, քանի որ նրանք կարծում են, թե այդ համաձայնագրերը պարունակում են տեխնիկական դրույթներ, որոնց նրբությունները հնարավոր է հասկանալ միայն թարգմանությունից հետո։
Մինչդեռ ԵՄ առևտրային համաձայնագրերի վավերացման համար անհրաժեշտ է Եվրախորհրդարանի հավանությունը, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև ԵՄ անդամ երկրների ազգային խորհրդարանների հավանությունը։
Թարգմանությունը՝ մինչև Եվրախորհրդարանի քվեարկությունը
Հանձնաժողովը ուրբաթ օրը հայտնել է, որ ԵՄ-Հնդկաստան առևտրային համաձայնագիրը կթարգմանվի ԵՄ երկրների կողմից ստորագրվելուց հետո՝ նախքան Եվրախորհրդարանին փոխանցվելը։ Վավերաց ԵՄ ֆերմերները վախենում էին լատինաամերիկյան արտադրանքի անարդար մրցակցությունից ԵՄ շուկայում։
Այդ ժամանակվանից ի վեր լատինաամերիկյան երկրների հետ համաձայնագրի վավերացումը կասեցվել է, այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դատական հայցով դիմել են Եվրոպական Միության Արդարադատության դատարան։
Այս անգամ Ֆրանսիայի դիմադրությունը կարող է պայմանավորված լինել ոչ առևտրային նկատառումներով, քանի որ Ֆրանսիան սկզբունքորեն աջակցում է ԵՄ-Հնդկաստան առևտրային համաձայնագրին։
Գործարքը չի վերաբերում գյուղատնտեսական արտադրանքին և կնքվել է մի գործընկերոջ հետ, որը Փարիզը համարում է Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ամենառազմավարական գործընկերը։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը
Կենտրոնական բանկի պաշտոնյաները խստորեն քննադատում են Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու, «վտանգավոր» Մելանշոնին