Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. Լուսանկար

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. համերգաշարի մեկնարկը՝ Երևանում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը սեպտեմբերին հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում՝ ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձին նվիրված համերգային ծրագիր։
Հնդկաստանում համերգներն իրականացվում են Հնդկաստանում ՀՀ դեսպանության հովանու ներքո։
Համերգաշարը կմեկնարկի սեպտեմբերի 18-ին՝ Երևանում կայանալիք համերգով։ Երեկոյի ընթացքում կհնչեն Էդվարդ Միրզոյանի, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Խաչատուր Ավետիսյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Վաղարշակ Կոտոյանի, Արամ Խաչատրյանի և Էդվարդ Գրիգի ստեղծագործությունները։
Հյուրախաղերի ժամանակացույց
• Սեպտեմբերի 21՝ Կալկաթա, Վիկտորյա Մեմորիալ համերգասրահ
• Սեպտեմբերի 23՝ Նյու Դելի, Լոտոսի տաճար
• Սեպտեմբերի 24՝ Չեննայ, երաժշտական ակադեմիայի դահլիճ
• Սեպտեմբերի 29՝ Պեկինի համալսարանի հարյուրամյակի հուշահամալիրի Լի Ին համերգասրահ
• Սեպտեմբերի 30՝ Շանհայի միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում՝ բացօթյա համերգ
Հյուրախաղերի ընթացքում կհնչեն հայ և եվրոպական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Էդվարդ Միրզոյան, Խաչատուր Ավետիսյան, Վաղարշակ Կոտոյան, Շառլ Ազնավուր, Չեզարե Բիկսիո, ԼուիջիԱրդիտի, Ջակոմո Պուչինի, Էդուարդ Գրիգ։
Բաց մի թողեք
Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը նոր տնօրեն ունի
Գրքի երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոն․ Ամենահետաքրքիրը գրվում է ժողովրդի հիշողության մեջ․ Տեսանյութեր
«Առաքել». երբ թատրոնի բեմից հնչում են քաղաքական դաշտում չլսվող հարցերը. Լուսանկար