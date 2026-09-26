«Հունական կրթության ազդեցությունը ուշ անտիկ շրջանում Հայաստանում բարձրագույն կրթության զարգացման վրա». Լուսանկարներ

ՀՀ անկախության 35-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում՝ սեպտեմբերի 25-ին Հունաստանում ՀՀ դեսպանությունը, Աթենքի ակադեմիայի Փոքրասիական ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետ համագործակցությամբ, Աթենքի ակադեմիայի «Իոաննիս Սիկուտրիս» գրադարանում կազմակերպեց հատուկ դասախոսություն՝ «Հունական կրթության ազդեցությունը ուշ անտիկ շրջանում Հայաստանում բարձրագույն կրթության զարգացման վրա» թեմայով։
Դասախոսությամբ հանդես եկավ UCLA-ի պրոֆեսոր, «Նարեկացի» հայագիտական ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Փիթեր Քաուն։
Դասախոսության ընթացքում պրոֆեսոր Քաուն ներկայացրեց 5–8-րդ դարերում հայկական իրականության մեջ հունական կրթական ավանդույթի ընդունման և զարգացման գործընթացը՝ սկսած Ալեքսանդրիայի կրթական համակարգի տարածումից և հիմնական փիլիսոփայական ու գիտական աշխատությունների հայերեն թարգմանությունից մինչև հայկական սեփական գիտական և մտավոր ավանդույթի ձևավորումը։ Հատուկ անդրադարձ կատարվեց Դավիթ Անհաղթին և Անանիա Շիրակացուն՝ որպես փիլիսոփայության, մաթեմատիկայի և աստղագիտության բնագավառներում հայ մտավոր ավանդույթի կարևոր ներկայացուցիչների։
Ողջույնի խոսքով հանդես եկան Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը և Աթենքի ակադեմիայի Փոքրասիական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն, պրոֆեսոր Պասխալիս Կիտրոմիլիդիսը։
Դեսպան Մկրտչյանն իր խոսքում ընդգծեց, որ Հայաստանի անկախության 35-ամյակին նվիրված միջոցառումների մի մասն ընդգծելու է հայ-հունական քաղաքակրթական դարավոր առնչությունները։
Միջոցառումն ընդգծեց հունական և հայկական մտավոր աշխարհների խորն ու դարավոր փոխառնչությունները, ինչպես նաև երկու ժողովուրդների ընդհանուր պատմական և մշակութային ժառանգության կարևորությունը՝ որպես Հայաստանի և Հունաստանի միջև կապերի հետագա խորացման կարևոր հենք։
Բաց մի թողեք
Սրբուհի Գալյանը՝ ՄԱԿ-ի Հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության 15-րդ կոնգրեսի առաջին փոխնախագահ. Լուսանկար
Հայաստանում սպասում են հակամարտության հետևանքով Ադրբեջանում անազատության մեջ հայտնված հայերի վերադարձին. Նիկոլ Փաշինյանը՝ ՄԱԿ-ում
Փաշինյանը՝ եվրոպացիներից խաբվելու վտանգի մասին