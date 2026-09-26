26/09/2026

EU – Armenia

Թրամփը Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Պուտինի հետ բանակցելու համար

infomitk@gmail.com 26/09/2026 1 min read

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում կայացած հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններ վարելու համար։

Այս մասին գրում է Bloomberg-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։

Գործակալության տվյալներով՝ Թրամփն առաջարկն արել է այն պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ը փորձում է վերսկսել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։

Զելենսկին հրաժարվել է առաջարկից։ Ըստ Bloomberg-ի աղբյուրների՝ նրան «վշտացրել է այն, որ Թրամփը բարձրացրել է այդ հարցը»։

Աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Թրամփի առաջարկը կապված է ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը վերականգնելու Վաշինգտոնի փորձերի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեյթսն ահազանգում է՝ արհեստական բանականությունը մահացու է

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամը վերստին բորբոքում է ԵՄ-ում ապաստան ստանալու իրավունքի կասեցման շուրջ բանավեճը

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Պուտինի հետ բանակցելու համար

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին և կուսակ­ցու­թյուն­նե­րի դաշինքներին տրամադրել է հերթական համարներ

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Օշականցի Գեւորիկը եւս կալանավորվեց. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com