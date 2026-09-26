Թրամփը Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Պուտինի հետ բանակցելու համար

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում կայացած հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններ վարելու համար։
Այս մասին գրում է Bloomberg-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
Գործակալության տվյալներով՝ Թրամփն առաջարկն արել է այն պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ը փորձում է վերսկսել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։
Զելենսկին հրաժարվել է առաջարկից։ Ըստ Bloomberg-ի աղբյուրների՝ նրան «վշտացրել է այն, որ Թրամփը բարձրացրել է այդ հարցը»։
Աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Թրամփի առաջարկը կապված է ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը վերականգնելու Վաշինգտոնի փորձերի հետ։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված
Գեյթսն ահազանգում է՝ արհեստական բանականությունը մահացու է
Սեուտայի ճգնաժամը վերստին բորբոքում է ԵՄ-ում ապաստան ստանալու իրավունքի կասեցման շուրջ բանավեճը