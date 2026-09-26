26/09/2026

EU – Armenia

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարը կոչ է անում ավելի շատ տեղեկություններ փոխանակել հիբրիդային հարձակումների վերաբերյալ

infomitk@gmail.com 26/09/2026 1 min read

ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար, ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը ցանկանում է ավելի շատ տեղեկություններ տրամադրել հիբրիդային սպառնալիքների սրման վերաբերյալ։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարը խնդրել է դաշնակիցներին ավելի շատ տեղեկություններ տրամադրել ռուսական հիբրիդային հարձակումների մասին, քանի որ դաշինքը պայքարում է Եվրոպայում սրվող սպառնալիքների դեմ։

ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար, ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը վերջին շաբաթներին խնդրել է դաշնակիցներին տրամադրել հիբրիդային միջադեպերի և դրանց արձագանքների մանրամասները՝ դաշինքին սպառնալիքների վերաբերյալ ավելի պարզ պատկերացում տալու համար, ըստ ՆԱՏՕ-ի երկու դիվանագետների և թեմային ծանոթ մեկ անձի, որոնց բոլորին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն հարցի մասին ազատորեն խոսելու համար։

Այս ջանքերը արտացոլում են ՆԱՏՕ-ի համար առկա մարտահրավերը. առանձին դաշնակիցները հաճախ ունեն տարբեր հետախուզական տվյալներ կասկածելի ռուսական գործողությունների վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է դանդաղեցնում է վերագրումը և դժվարացնում դաշինքի համար միջերկրածովյան հիբրիդային արշավների պլանավորումը։

Առաջարկը կարող է ի վերջո օգնել դաշնակիցներին համակարգել և արագացնել հիբրիդային միջադեպերի Ռուսաստանին վերագրումը, ասել են պաշտոնյաները, ինչը թույլ է տալիս ավելի հետևողական արձագանք ունենալ: Հարցը բարձրացվել է նաև դաշինքի 32 բարձրաստիճան գեներալների անցյալ շաբաթ Կոպենհագենում կայացած հանդիպման ժամանակ։

Տեղեկատվության ավելի շատ փոխանակումը կարող է նաև օգնել Գրինկևիչին հասկանալ դաշինքի խոցելիությունները, ինչը կարող է օգտագործվել ապագա պատերազմական պլանավորման մեջ, ինչպես նաև նվազեցնել սխալ հաշվարկների և չնախատեսված սրացման ռիսկը, ասել են պաշտոնյաները։

Վերջին շաբաթներին ռուսական դիվերսիոն փորձերի, կիբերհարձակումների և օդային տարածքի խախտումների աճը ՆԱՏՕ-ն դրել է դժվարին իրավիճակում: Մինչ դաշինքը հայտարարում է, որ արձագանքում է Մոսկվայի «անխոհեմ» վարքագծին, ՆԱՏՕ-ն սահմանափակ գործիքներ ունի Ռուսաստանին դիմակայելու համար՝ առանց դիմելու ավանդական ռազմական պատասխանի, որը ռիսկի է դիմում ավելի լայն սրացման:

Մայրաքաղաքները մեղադրում են Մոսկվային իրենց օդային տարածք անօդաչու սարքեր և հրթիռներ ուղարկելու և դիվերսիոն փորձեր իրականացնելու մեջ, ինչպիսին է անցյալ ամիս Գերմանիայի Լայպցիգի օդանավակայանի դեմ խափանված դավադրությունը:

Հենց այս շաբաթ անօդաչու սարքերը մտել են Մոլդովայի և Ռումինիայի օդային տարածք՝ չորեքշաբթի երեկոյան Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումներից հետո: Լեհաստանը կործանիչներ է բարձրացրել օդ, երբ ռուսական ուղղաթիռը կարճ ժամանակով խախտել է իր օդային տարածքը, իսկ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը թռել են Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։

Եվրոպական որոշ առաջնորդներ նույնպես տագնապ են բարձրացրել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի տարածք Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման վերաբերյալ։ Նախազգուշացումներին հակառակ, ՆԱՏՕ-ն մինչ օրս չի փոխել սպառնալիքի իր գնահատականը և հայտարարում է, որ չի տեսնում ռուսական հարձակման անմիջական սպառնալիք։

Մոտեցման վաղ փուլի կիրառումները կարող են արդեն արդյունքներ տալ: Հարցին ծանոթ անձը նշել է, որ Լայպցիգի միջադեպին Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, հավանաբար, այդքան արագ չէր վերագրվի առանց ՆԱՏՕ-ի օգնության:

Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաները նշել են, որ տեղեկատվության կամավոր փոխանակումից այն կողմ ցանկացած քայլ, հավանաբար, կպահանջի դաշնակիցների համաձայնությունը: «Այս պահին այս հարցի շուրջ որևէ կոնկրետ քննարկում չկա», – ասել է ՆԱՏՕ-ի դիվանագետներից մեկը:

Առանձին, ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է նոյեմբերին ներկայացնել կարևորագույն էներգետիկ ենթակառուցվածքների մասնավոր օպերատորների հետ նոր գործընկերություն՝ ռուսական հիբրիդային հարձակումներից իրենց պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար, ըստ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի:

Նրանք նշել են, որ ՆԱՏՕ-ի Baltic Sentry ծրագրի մոդելով մշակված ծրագիրը, որը նախատեսված է կարևորագույն ստորջրյա ենթակառուցվածքների սպառնալիքները մեղմելու համար, կներառի երեք տարր՝ օպերատորներին սպառնալիքների վերաբերյալ ճեպազրույցներ, համատեղ վարժանքներ և «գործիքների արկղ» անօդաչու թռչող սարքերի, սահմանային արհեստական ինտելեկտի և ֆիզիկական սպառնալիքների դեմ:

Որոշ դաշնակիցներ դիտարկել են տարբերակներ, այդ թվում՝ կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության ավելի մեծ ջանքեր և դաշինքի 5-րդ հոդվածի փոխադարձ պաշտպանության կետի ակտիվացման վերաբերյալ բանավեճի մեկնարկ, չնայած մյուս դաշնակիցները դա մերժել են որպես անհաջող:

«5-րդ հոդվածը միտումնավոր երկիմաստ է, ուստի մենք երբեք ոչ մեկին չենք ասի, թե երբ է 5-րդ հոդվածը գործարկվելու կամ չգործարկվելու», – երեքշաբթի օրը Այովայում կայացած միջոցառման ժամանակ ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն։

Ավելի ուշ Գրինկևիչը Reuters-ին հաստատեց այդ քայլը՝ նշելով, որ դաշինքը «հանգիստ և վստահ կմնա» հիբրիդային հարձակումների ռիսկերը կառավարելիս։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները համաձայնել են Ուկրաինայի համար ապասառեցնել EPF-ի 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով միջոցները

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապ Լեոն կոչ է անում երկխոսության, քանի որ Ֆրանսիայի պոպուլիստական ​​ուժերը ձգտում են իշխանության

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Պուտինի հետ բանակցելու համար

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ՏԻՄ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին և կուսակ­ցու­թյուն­նե­րի դաշինքներին տրամադրել է հերթական համարներ

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Օշականցի Գեւորիկը եւս կալանավորվեց. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com