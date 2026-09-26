ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարը կոչ է անում ավելի շատ տեղեկություններ փոխանակել հիբրիդային հարձակումների վերաբերյալ

ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար, ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը ցանկանում է ավելի շատ տեղեկություններ տրամադրել հիբրիդային սպառնալիքների սրման վերաբերյալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարը խնդրել է դաշնակիցներին ավելի շատ տեղեկություններ տրամադրել ռուսական հիբրիդային հարձակումների մասին, քանի որ դաշինքը պայքարում է Եվրոպայում սրվող սպառնալիքների դեմ։
ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար, ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը վերջին շաբաթներին խնդրել է դաշնակիցներին տրամադրել հիբրիդային միջադեպերի և դրանց արձագանքների մանրամասները՝ դաշինքին սպառնալիքների վերաբերյալ ավելի պարզ պատկերացում տալու համար, ըստ ՆԱՏՕ-ի երկու դիվանագետների և թեմային ծանոթ մեկ անձի, որոնց բոլորին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ զգայուն հարցի մասին ազատորեն խոսելու համար։
Այս ջանքերը արտացոլում են ՆԱՏՕ-ի համար առկա մարտահրավերը. առանձին դաշնակիցները հաճախ ունեն տարբեր հետախուզական տվյալներ կասկածելի ռուսական գործողությունների վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է դանդաղեցնում է վերագրումը և դժվարացնում դաշինքի համար միջերկրածովյան հիբրիդային արշավների պլանավորումը։
Առաջարկը կարող է ի վերջո օգնել դաշնակիցներին համակարգել և արագացնել հիբրիդային միջադեպերի Ռուսաստանին վերագրումը, ասել են պաշտոնյաները, ինչը թույլ է տալիս ավելի հետևողական արձագանք ունենալ: Հարցը բարձրացվել է նաև դաշինքի 32 բարձրաստիճան գեներալների անցյալ շաբաթ Կոպենհագենում կայացած հանդիպման ժամանակ։
Տեղեկատվության ավելի շատ փոխանակումը կարող է նաև օգնել Գրինկևիչին հասկանալ դաշինքի խոցելիությունները, ինչը կարող է օգտագործվել ապագա պատերազմական պլանավորման մեջ, ինչպես նաև նվազեցնել սխալ հաշվարկների և չնախատեսված սրացման ռիսկը, ասել են պաշտոնյաները։
Վերջին շաբաթներին ռուսական դիվերսիոն փորձերի, կիբերհարձակումների և օդային տարածքի խախտումների աճը ՆԱՏՕ-ն դրել է դժվարին իրավիճակում: Մինչ դաշինքը հայտարարում է, որ արձագանքում է Մոսկվայի «անխոհեմ» վարքագծին, ՆԱՏՕ-ն սահմանափակ գործիքներ ունի Ռուսաստանին դիմակայելու համար՝ առանց դիմելու ավանդական ռազմական պատասխանի, որը ռիսկի է դիմում ավելի լայն սրացման:
Մայրաքաղաքները մեղադրում են Մոսկվային իրենց օդային տարածք անօդաչու սարքեր և հրթիռներ ուղարկելու և դիվերսիոն փորձեր իրականացնելու մեջ, ինչպիսին է անցյալ ամիս Գերմանիայի Լայպցիգի օդանավակայանի դեմ խափանված դավադրությունը:
Հենց այս շաբաթ անօդաչու սարքերը մտել են Մոլդովայի և Ռումինիայի օդային տարածք՝ չորեքշաբթի երեկոյան Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումներից հետո: Լեհաստանը կործանիչներ է բարձրացրել օդ, երբ ռուսական ուղղաթիռը կարճ ժամանակով խախտել է իր օդային տարածքը, իսկ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը թռել են Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։
Եվրոպական որոշ առաջնորդներ նույնպես տագնապ են բարձրացրել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի տարածք Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման վերաբերյալ։ Նախազգուշացումներին հակառակ, ՆԱՏՕ-ն մինչ օրս չի փոխել սպառնալիքի իր գնահատականը և հայտարարում է, որ չի տեսնում ռուսական հարձակման անմիջական սպառնալիք։
Մոտեցման վաղ փուլի կիրառումները կարող են արդեն արդյունքներ տալ: Հարցին ծանոթ անձը նշել է, որ Լայպցիգի միջադեպին Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, հավանաբար, այդքան արագ չէր վերագրվի առանց ՆԱՏՕ-ի օգնության:
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաները նշել են, որ տեղեկատվության կամավոր փոխանակումից այն կողմ ցանկացած քայլ, հավանաբար, կպահանջի դաշնակիցների համաձայնությունը: «Այս պահին այս հարցի շուրջ որևէ կոնկրետ քննարկում չկա», – ասել է ՆԱՏՕ-ի դիվանագետներից մեկը:
Առանձին, ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է նոյեմբերին ներկայացնել կարևորագույն էներգետիկ ենթակառուցվածքների մասնավոր օպերատորների հետ նոր գործընկերություն՝ ռուսական հիբրիդային հարձակումներից իրենց պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար, ըստ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի:
Նրանք նշել են, որ ՆԱՏՕ-ի Baltic Sentry ծրագրի մոդելով մշակված ծրագիրը, որը նախատեսված է կարևորագույն ստորջրյա ենթակառուցվածքների սպառնալիքները մեղմելու համար, կներառի երեք տարր՝ օպերատորներին սպառնալիքների վերաբերյալ ճեպազրույցներ, համատեղ վարժանքներ և «գործիքների արկղ» անօդաչու թռչող սարքերի, սահմանային արհեստական ինտելեկտի և ֆիզիկական սպառնալիքների դեմ:
Որոշ դաշնակիցներ դիտարկել են տարբերակներ, այդ թվում՝ կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության ավելի մեծ ջանքեր և դաշինքի 5-րդ հոդվածի փոխադարձ պաշտպանության կետի ակտիվացման վերաբերյալ բանավեճի մեկնարկ, չնայած մյուս դաշնակիցները դա մերժել են որպես անհաջող:
«5-րդ հոդվածը միտումնավոր երկիմաստ է, ուստի մենք երբեք ոչ մեկին չենք ասի, թե երբ է 5-րդ հոդվածը գործարկվելու կամ չգործարկվելու», – երեքշաբթի օրը Այովայում կայացած միջոցառման ժամանակ ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն։
Ավելի ուշ Գրինկևիչը Reuters-ին հաստատեց այդ քայլը՝ նշելով, որ դաշինքը «հանգիստ և վստահ կմնա» հիբրիդային հարձակումների ռիսկերը կառավարելիս։
Բաց մի թողեք
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը
ԵՄ երկրները համաձայնել են Ուկրաինայի համար ապասառեցնել EPF-ի 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով միջոցները
Հռոմի պապ Լեոն կոչ է անում երկխոսության, քանի որ Ֆրանսիայի պոպուլիստական ուժերը ձգտում են իշխանության