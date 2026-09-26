ԵՄ երկրները համաձայնել են Ուկրաինայի համար ապասառեցնել EPF-ի 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով միջոցները

Այդ միջոցները 2023 թվականից ի վեր արգելափակված էին Հունգարիայի կողմից կիրառված վետոյի պատճառով։
Տարիներ տևած փակուղուց հետո ԵՄ երկրները վերջապես համաձայնել են տրամադրել «Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի» (EPF) 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով միջոցները, ընդ որում՝ որոշ երկրներ հայտարարել են, որ իրենց հասանելիք մասը կուղղեն Ուկրաինային։
Այս մեխանիզմի շրջանակում անդամ պետությունները կարող են մասնակի փոխհատուցում ստանալ Ուկրաինային տրամադրված ռազմական տեխնիկայի դիմաց։ Սակայն դրա կիրառումը 2023 թվականին արգելափակվել էր Հունգարիայի կողմից, որը դեմ էր Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելուն։
Այս լուծումը «լավ նորություն է Ուկրաինայի և վատ նորություն՝ Ռուսաստանի համար», – ուրբաթ օրը հայտարարել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը։
6,6 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով հիմնադրամից 900 միլիոն եվրոն կուղղվի Ուկրաինային աջակցության ԵՄ ռազմական առաքելության ֆինանսավորմանը (որի շրջանակում ուկրաինացի զինվորականները վերապատրաստվում են Եվրոպայում), իսկ 1 միլիարդ եվրոն կծառայի «տեխնիկայի նոր համատեղ գնումների ֆինանսավորմանը»։
Մնացած մասը՝ 4,7 միլիարդ եվրոն, «կուղղվի անդամ պետություններին փոխհատուցումներ վճարելուն, ընդ որում՝ որոշ երկրներ արդեն հայտարարել են, որ իրենց հասանելիք մասը կուղղեն Ուկրաինային», – նշել է Կալլասը։
Գերմանիան նախկինում հանդես էր եկել առաջարկով, որպեսզի միջոցների ապասառեցումից հետո դրանց մեծ մասն օգտագործվի Ուկրաինային աջակցելու համար։ Մինչդեռ Լեհաստանը հայտարարել էր, որ կպահի իրեն հասանելիք 300 միլիոն եվրո փոխհատուցումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը X սոցիալական ցանցում ողջունել է այդ հայտարարությունը՝ գրելով. «Մենք ողջունում ենք անդամ պետությունների պատրաստակամությունը՝ այդ փոխհատուցումներն ուղղել Ուկրաինային հետագա աջակցություն ցուցաբերելուն։ Այսպես յուրաքանչյուր որոշում կարող է հանգեցնել ռազմական օգնության հաջորդ փուլին»։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը 2024 թվականին արգելափակեց ավելի քան 6 միլիարդ եվրո արժողությամբ հիմնադրամի մի մասնաբաժինը՝ դրանով իսկ փաստացի կասեցնելով այդ գործիքի գործունեությունը, որը ֆինանսավորվում էր սառեցված ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտների հաշվին։
Երկու շաբաթ առաջ Եվրոպական միության Արդարադատության դատարանի Ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց Հունգարիայի հայցն ընդդեմ սառեցված ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտների՝ Ուկրաինայի ռազմական կարիքներին աջակցելու նպատակով օգտագործման։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված
Հունգարիան նոր կառավարության օրոք կտրուկ կրճատում է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկ ստանալու հայտը
Կրակահերթի կենտրոնում. կոնյակն իր վրա է զգում Եվրոպայի առևտրային պատերազմների հետևանքները