Հռոմի պապ Լեոն կոչ է անում երկխոսության, քանի որ Ֆրանսիայի պոպուլիստական ​​ուժերը ձգտում են իշխանության

Ելիսեում Հռոմի պապը պաշտպանեց խղճի ազատությունը՝ առանց անվանելու ծայրահեղ աջերին, մինչդեռ առաջատար Մարին Լե Պենը վերակենդանացնում է գլխաշորի արգելքի առաջարկը։
ՓԱՐԻԶ — Հռոմի պապ Լեոն XIV-ը ուրբաթ կոչ արեց Ֆրանսիային ընդունել երկխոսությունը և բազմազանությունը՝ քողարկված հարված հասցնելով պոպուլիստներին, երբ նա ժամանեց Փարիզ չորսօրյա այցով։
Նրա կոչը հնչեց Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից յոթ ամիս առաջ, երբ ծայրահեղ աջ թեկնածու Մարին Լե Պենը առաջատար դիրք էր գրավում «Ազգային միաբանության» հարցումներում, իսկ ավանդական կուսակցությունները պայքարում էին ընտրողներին պահելու համար Էմանուել Մակրոնի նախագահության գրեթե մեկ տասնամյակից հետո։
«Իսկապես ազատ հասարակությունը» կանխում է «ավտորիտար միտումները», – ասաց պապը Ելիսեյան պալատում նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ ունեցած ելույթում։
Հռոմի պապը չանվանեց որևէ քաղաքական գործչի կամ կուսակցության։ Սակայն բազմազանության և կրոնական ազատության նրա պաշտպանությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Լե Պենի «Ազգային միաբանությունը» քարոզարշավ է անցկացնում ներգաղթի դեմ՝ նախագահական ընտրություններից առաջ, որոնք նա հույս ունի հաղթել առաջին անգամ։
«Այս երկխոսությունն առավել քան հրատապ է ժամանակակից Ֆրանսիայի համատեքստում, որտեղ տարբեր մշակութային և կրոնական ծագում ունեցող մարդիկ կոչված են միասին ապրելու», — շարունակեց Հռոմի պապը։
Ֆրանսիայի կառավարության անդամների և եկեղեցական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ Պապը նաև դեմ արտահայտվեց հասարակական կյանքից կրոնը դուրս մղելուն՝ այն բանից հետո, երբ «Ազգային միավորում» (Rassemblement National) կուսակցությունը հայտարարեց մահմեդական գլխաշորի արգելմանն իր կողմնակից լինելու մասին։ «Արդարացի աշխարհիկությունը չի նշանակում կրոնի բացառում հասարակական տարածքներից», — ասաց նա։
Մակրոնը նշեց, որ Պապը «հույս» է բերել Ֆրանսիա, և բարձր գնահատեց նրա գործունեությունը արհեստական բանականության և մարդկային արժանապատվության ոլորտներում։
Պապական այցի շրջանակում նա կայցելի Ելիսեյան պալատ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայան, Նոտր-Դամի տաճար և կմասնակցի «Ստադ դը Ֆրանս» մարզադաշտում կայանալիք երիտասարդական հավաքին։ Շաբաթ օրը նա կմատուցի պատարագ, որին, ակնկալվում է, կմասնակցի 600 000 մարդ՝ Փարիզի Ելիսեյան դաշտերում։
Վերջին տարիներին Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտը խորապես բևեռացել է. ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» և ծայրահեղ ձախ «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (La France Insoumise) կուսակցությունները մեծացնում են իրենց ազդեցությունը, մինչդեռ ավանդական կուսակցությունները դժվարանում են ընտրողներին գրավել Մակրոնի նախագահության տասնամյակից հետո։
Վատիկանի՝ Մշակույթի և կրթության հարցերով դիկաստերիայի (գերատեսչության) քարտուղարի տեղակալ Անտոնիո Սպադարոյի խոսքով՝ Ֆրանսիա կատարելիք այցի ընթացքում Հռոմի պապը ո՛չ քվեարկության վերաբերյալ ցուցումներ կտա, ո՛չ էլ կքննադատի նրանց, ովքեր ցանկանում են ձայն տալ Լը Պենին։
Նրա խոսքով՝ ազգայնականությամբ տարված մարդիկ հաճախ ունեն ինքնությանն ու «այն կորցնելու վախին» առնչվող հիմնավոր մտահոգություններ, սակայն նրանց «սխալ պատասխան է առաջարկվել»։
«Պապը ֆրանսիացիներին չի ասի, թե պետք է պակաս ֆրանսիացի լինեն», – այցից առաջ նշել է Սպադարոն։ «Արմատները լավ բան են։ Խնդիրն սկսվում է այն ժամանակ, երբ արմատներն օգտագործվում են որպես պատեր»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը
ԵՄ երկրները համաձայնել են Ուկրաինայի համար ապասառեցնել EPF-ի 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով միջոցները
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր հրամանատարը կոչ է անում ավելի շատ տեղեկություններ փոխանակել հիբրիդային հարձակումների վերաբերյալ