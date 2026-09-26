Ինչպես է Ռուսաստանը հավաքագրում բելառուսներին Ուկրաինայում պատերազմի համար. մեթոդներ և հետևանքներ. Լուսանկարներ

Ռուսաստանի կողմից բելառուսներին թիրախավորող հավաքագրման արշավը դարձել է մարտադաշտում մարդկային ռեսուրսների ավելացման հիմնական գործիք և շահագործում է տնտեսական դժվարությունները և մեկուսացումը։
Ռուսաստանը վաղուց Բելառուսին համարում է հարմար պահուստ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում իր մարդկային ռեսուրսները լրացնելու համար, հատկապես ռազմաճակատում ծանր կորուստներ կրելուց հետո։
Մինսկի տնտեսական կախվածությունը, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի քաղաքական խոցելիությունը և Միութենական պետության շուրջ ստեղծված իրավական անորոշությունը ստեղծում են պայմաններ, որոնցում Կրեմլը կարող է գործել զգալի ազատությամբ։
Վերջին ամիսներին ինտերնետի բելառուսական անկյունում հայտնվել են մեծ թվով գովազդներ, որոնք բելառուսներին հնարավորություն են տալիս պայմանագիր կնքել ռուսական բանակի հետ։ Դրանք շրջանառվում են ամենուր՝ Telegram ալիքներում, Viber չաթերում և տեղական համայնքի էջերում, որտեղ մարդիկ քննարկում են առօրյա հարցեր։
Երբեմն դա գրեթե սյուրռեալիստական է թվում. բանջարեղեն վաճառելու կամ դաստիարակ գտնելու մասին գրառումների միջև տեղավորված՝ հանկարծակի առաջարկ է հայտնվում, որը խոստանում է «բարձր աշխատավարձ, նպաստներ և Ռուսաստանի քաղաքացիություն»՝ պատերազմի գնալու դիմաց։
DW, TVNET, CityDog և Current Time-ի հետաքննությունները գրանցել են նման գրառումների կտրուկ աճ: Բելպոլ մարդու իրավունքների նախաձեռնությունը պարբերաբար լուսաբանում է գովազդների օրինակներ, որոնցում հավաքագրողները օգտագործում են բելառուսական հեռախոսահամարներ՝ վստահություն ներշնչելու համար։
Բելպոլի Telegram ալիքում կարող եք տեսնել հաղորդագրություններ, որոնք խոստանում են հսկայական վճարումներ, վարկերի հետ կապված օգնություն, «քրեական դատավճիռների չեղարկում» և Ռուսաստանի քաղաքացիության արագացված ստացում։
X-ում OSB Belpol հաշիվը տեղադրում է գովազդների էկրանի կադրեր, որոնցում բելառուսներին առաջարկվում է պայմանագիր՝ 4.35 միլիոն ռուբլու միանվագ վճարմամբ և ռուսական անձնագրի արագ տրամադրմամբ։
Այս օրինակները մեկուսացված դեպքեր չեն, այլ սոցիալապես խոցելի մարդկանց ուղղված համակարգված արշավի մաս։
Ինչ են խոստանում հավաքագրողները
Բելառուսներին խոստանում են տասնյակ հազարավոր եվրոյի համարժեք գումար, բարձր աշխատավարձ, բնակարան, սնունդ, զինվորական կենսաթոշակ և կյանքի ապահովագրություն։
Որոշ գովազդներում նույնիսկ խոսվում է «օրենքի հետ կապված խնդիրները լուծելու» մասին, ինչը հատկապես վտանգավոր է, քանի որ արտերկրում զինված հակամարտությանը մասնակցելը ընկնում է Բելառուսի քրեական օրենսգրքի վարձկան գործունեության մասին հոդվածի տակ, որը նախատեսում է մինչև յոթ տարի ազատազրկում։
Զորակոչիկները պնդում են, որ ծառայությունը «օրինական» է՝ պնդելով, որ դա վարձկան գործունեություն չէ, այլ «ծառայություն Միութենական պետության բանակում»։
Ո՞վ է պայմանագիր կնքում
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ զորակոչիկների մեջ մեծամասնությունը փոքր քաղաքներից և գյուղերից տղամարդիկ են, ցածր եկամուտ ունեցող, պարտքեր ունեցող կամ առկա իրավական խնդիրներ ունեցող մարդիկ։
Շատերը չեն գիտակցում իրավական հետևանքները, իսկ ոմանք պարզապես արագ գումար են փնտրում՝ չհասկանալով, որ իրենց կուղարկեն ռազմաճակատի ամենավտանգավոր հատվածներ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանները նշում են, որ օտարերկրյա պայմանագրային զինծառայողները հաճախ տեղակայվում են գրոհային ստորաբաժանումներում, որտեղ զոհերի թիվը հատկապես բարձր է։
Զորակոչի սխեման պարզ և արդյունավետ է։ Մարդը տեսնում է գովազդ սոցիալական ցանցերում և գրում է զորակոչիկին, որն օգտագործում է բելառուսական հեռախոսահամար։ Այնուհետև նրանց տեղեկացնում են վճարումների, նպաստների և ծառայության ենթադրյալ «օրինականության» մասին։
Դրանից հետո նրանց առաջարկվում է արագ թղթաբանություն և մեկնում Ռուսաստան՝ ամենից հաճախ Սմոլենսկով կամ Պսկովով։ Այնտեղ նրանք ստորագրում են պայմանագիր և դառնում Ռուսաստանի զինված ուժերի անդամ։ Այդ պահին գրեթե վերադարձի ճանապարհ չկա։
Նրանց համար, ովքեր համաձայնվում են պայմանագիր կնքել, հետևանքները կարող են ողբերգական լինել։ Բացի սպանվելու վտանգից, նրանք Բելառուսում բախվում են քրեական պատասխանատվության, քաղաքացիության հնարավոր կորստի կամ իրենց իրավունքների սահմանափակման։
Շատերը դառնում են «թնդանոթի միս» ուրիշի պատերազմում, որը նրանք հաճախ հազիվ են հասկանում։
Հանրային և պետական արձագանք
Բելառուսի հասարակությունը, ընդհանուր առմամբ, դրան արձագանքել է տագնապով։
Մարդիկ բողոքում են զանգվածային սպամ-հավաքագրումներից. ոմանք դիմում են Ներքին գործերի նախարարությանը, բայց գործնականում արձագանք չկա։
Լուկաշենկոյի ռեժիմը պաշտոնապես չի ընդունում, որ տեղի է ունենում հավաքագրում, բայց ոչինչ չի անում դա կանխելու համար։
Բելառուսը չափազանց մեծ կախվածություն ունի ռուսական սուբսիդիաներից՝ Կրեմլին բացահայտորեն հակադրվելու համար։
Բացի այդ, երկրի ներսում ուժեղացվում են զորահավաքային միջոցառումները՝ լրացուցիչ ճնշում գործադրելով զորակոչային տարիքի տղամարդկանց վրա։
Զորակոչը՝ որպես Կրեմլի ռազմավարության մաս
Բելառուսների հավաքագրումը պատահական գովազդների կամ առանձին դերակատարների տարերային նախաձեռնության արդյունք չէ։ Սա համակարգված արշավ է, որը ներառված է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար մարդկային ռեսուրսների պաշարն ընդլայնելու՝ Կրեմլի ռազմավարության մեջ։
«Միութենական պետության» իրավական հիմքը Մոսկվային գործողությունների լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս. ձևականորեն Բելառուսի և Ռուսաստանի քաղաքացիներն ունեն «հավասար իրավունքներ», և ռուսական կառույցները փորձում են դա ներկայացնել որպես «հավասար պարտականություններ», այդ թվում՝ պարտադիր զինվորական ծառայության մասով։
Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը (ISW) զգուշացնում է, որ նման մեկնաբանությունը կարող է հիմք դառնալ բելառուսների վրա ճնշում գործադրելու և նրանց զորակոչելու փորձերի համար։
Ռուսաստանն օգտագործում է բելառուսական հասարակության խոցելիությունը, տեղեկատվական մեկուսացումը և Մինսկի քաղաքական կախվածությունը՝ Բելառուսը մարդկային ռեսուրսների աղբյուրի վերածելու նպատակով։
Եվ որքան երկար է ձգվում պատերազմը, այնքան ավելի ագրեսիվ է դառնում այդ արշավը։
Բաց մի թողեք
Թրամփը Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Պուտինի հետ բանակցելու համար
Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված
Գեյթսն ահազանգում է՝ արհեստական բանականությունը մահացու է