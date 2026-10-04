Եվրոպացի ընտրողները ընտրությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմում են արհեստական ​​բանականությանը

Հարցումը ցույց է տալիս, որ նրանք, ովքեր ամենայն հավանականությամբ կօգտագործեն արհեստական բանականությունը (ԱԲ) քաղաքական նպատակներով, նաև ամենաշատն են վստահում ավանդական լրատվամիջոցներին։
ԵՄ-ն ընթանում է դեպի 2027 թվականի ընտրական ակտիվ շրջան, երբ ընտրողները կմասնակցեն ընտրությունների Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում։
Թերթերի, հեռարձակողների, կայքերի, ընկերների և ընտանիքի կողքին՝ ավելի ու ավելի շատ ընտրողներ են դիմում քաղաքական տեղեկատվության նոր աղբյուրի՝ ԱԲ-ի վրա հիմնված չաթ-բոտերին։
ԱԲ-ից օգտվող ընտրողները այն ժողովրդագրական խումբը չեն, որին ակնկալում էին հանդիպել դոկտոր Լուիզա Լաքսթոնը և դոկտոր Տիմեա Բալոգը։ Սթրաթքլայդի համալսարանի կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի երկու հետազոտողները հարցում են անցկացրել 5113 մարդու շրջանում Մեծ Բրիտանիայում, Դանիայում և Գերմանիայում, որտեղ վերջերս կարևոր ընտրություններ են տեղի ունեցել։
Նրանք պարզել են, որ քաղաքական նպատակներով ԱԲ-ի օգտագործումը սերտորեն կապված է քաղաքական ներգրավվածության և, ինչը զարմանալի է, ավանդական լրատվամիջոցների հանդեպ վստահության հետ։
Ենթադրվում էր, որ մարդիկ, ովքեր կորցրել են հավատը թերթերի և հեռուստատեսության նկատմամբ, փոխարենը կարող են դիմել չաթ-բոտերին։
Սակայն տվյալները վկայում են, որ «քաղաքականության մեջ առավել ներգրավված մարդիկ այժմ փնտրում են քաղաքական տեղեկատվություն ստանալու այլ ուղիներ», — Rapporteur-ին հայտնել են Լաքսթոնն ու Բալոգը։
Նորեկը ասպարեզում
Որոշ ընտրողներ օգտագործում են ԱԲ-ն՝ կուսակցություններին և քաղաքական գործիչներին հասկանալու, քաղաքական պնդումները ստուգելու և ընտրությունների բարդությունների մեջ կողմնորոշվելու համար, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև որոշելու, թե արդյոք ընդհանրապես մասնակցեն քվեարկությանը։
Փաստերի ստուգումը առանձնանում է որպես չաթ-բոտերից օգտվելու հիմնական պատճառներից մեկը։ Կարևոր են նաև արագությունն ու հարմարավետությունը։ Հարցվածների մոտ 9,6%-ը նշում է, որ օգտագործում է ԱԲ-ն, քանի որ չի վստահում տեղեկատվության այլ աղբյուրներին։
Ինչո՞ւ օգտվել Գծապատկերը՝ Միրիամ Սաենս դե Տեխադայի։ Աղբյուրը՝ դոկտոր Լուիզա Լաքսթոն և դոկտոր Տիմեա Բալոգ (Ստրատքլայդի համալսարանի Կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի գիտաշխատողներ) / Rapporteur: Ստեղծվել է Datawrapper-ի միջոցով։
Սա արհեստական բանականությամբ (ԱԲ) աշխատող չաթ-բոտերին դնում է այնպիսի դերի մեջ, որը տարբերվում է սովորաբար պատկերացվողից։
Դրանք չեն փոխարինում թերթին կամ երեկոյան լուրերին, այլ գործում են դրանց զուգահեռ՝ օգտագործվելով ընտրողների կողմից՝ ստուգելու կամ խորը վերլուծության ենթարկելու այն տեղեկատվությունը, որը նրանք նոր են կարդացել կամ լսել։
«Այսպիսով, թվում է, թե լուրերին հետևող մարդիկ փնտրում են մեկ այլ աղբյուր՝ հաստատելու այն տեղեկությունը, որը ստացել են այլ տեղից», – նշել է Լաքսթոնը։
ԱԲ-ն քաղաքական քննարկումներում
Ըստ տարիքային խմբերի՝ այն հարցվածների միջին մասնաբաժինը, ովքեր օգտագործել են ԱԲ չաթ-բոտեր առնվազն մեկ քաղաքական նպատակով։
Գծապատկերը՝ Միրիամ Սաենս դե Տեխադայի։ Աղբյուրը՝ դոկտոր Լուիզա Լաքսթոն և դոկտոր Տիմեա Բալոգ (Ստրատքլայդի համալսարանի Կառավարման և հանրային քաղաքականության ամբիոնի գիտաշխատողներ) / Rapporteur: Ստեղծվել է Datawrapper-ի միջոցով։
Այս նոր սովորությունն ավելի տարածված է երիտասարդ ընտրողների շրջանում. 18-ից 24 տարեկանների 65%-ը նշել է, որ օգտագործել է ԱԲ-ն քաղաքական նպատակներով, մինչդեռ 65 և ավելի բարձր տարիքի անձանց դեպքում այդ ցուցանիշը կազմել է 15%։
Տարեց հարցվածների շրջանում նաև շատ ավելի մեծ էր այն մարդկանց թիվը, ովքեր նշել են, որ երբեք չեն օգտագործել ԱԲ չաթ-բոտ քաղաքական նպատակներով. հետազոտողները այս տարբերությունը բացատրում են տեխնոլոգիային անծանոթ լինելու հանգամանքով։
Վստահության խնդիրներ
Հարցվածների ընդամենը 29%-ն է նշել, որ վստահում է չաթ-բոտերին՝ որպես քաղաքական տեղեկատվության աղբյուրի։ Ավելի քան կրկնակի շատ մարդիկ՝ 61,2%-ից ավելին, հայտնել են, որ չեն վստահում դրանց։
Եվ նույնիսկ նրանք, ովքեր օգտագործում են դրանք, պարտադիր չէ, որ համոզված լինեն, թե ստանում են անաչառ պատասխան։
«Նրանք, ովքեր ավելի հաճախ են օգտագործում ԱԲ-ն, Վստահության հարց
Ըստ տարիքային խմբերի՝ այն հարցվողների միջին մասնաբաժինը, ովքեր օգտվում են արհեստական բանականության (ԱԲ) չաթ-բոտերից, վստահում են դրանց՝ որպես քաղաքական տեղեկատվության աղբյուրի, և դրանցում կողմնակալություն նկատում (այսինքն՝ համարում են, որ դրանք առավել մեծ նշանակություն են տալիս որոշակի տեսակետների կամ աղավաղված են ներկայացնում կոնկրետ խմբեր կամ գաղափարներ)։
Հակադրությունը ակնհայտ է նաև Գերմանիայի քաղաքական սպեկտրի այլ ոլորտներում։ Կանաչներին ամենամոտ գտնվող հարցվածների շրջանում 89%-ը վստահում է հեռուստատեսությանը և ռադիոյին, իսկ 80%-ը՝ թերթերին։ Սակայն միայն 24%-ն է վստահում արհեստական բանականության չաթբոտներին։
Հետազոտողները զգուշացնում են, որ կուսակցության աջակցությունը պատկերի միայն մի մասն է, քանի որ տարիքն ու կրթությունը նույնպես որոշում են, թե ով է օգտագործում արհեստական բանականությունը և ով է վստահում դրան։
Սակայն Եվրոպայում 2027 թվականի ընտրություններից առաջ պարզ է, որ երիտասարդ ընտրողները շատ ավելի մեծ թվով դիմում են արհեստական բանականությանը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ տեխնոլոգիայի նկատմամբ վստահությունը մնում է ցածր։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիայի կողմից միջնադարյան ցարի վերահուղարկավորումը զայրացրել է Հյուսիսային Մակեդոնիային
Լատվիայում քվեարկությունից դուրս եկող ընտրողների հարցումները (exit polls) վկայում են եվրոպամետ ընտրության մասին
Կուբիլյուսը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ներկայացրեց ֆոն դեր Լայենի՝ Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ ստեղծելու նախաձեռնությունը. Լուսանկար