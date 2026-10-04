Եվրոպացի դաշնակիցները հակադարձում են ԱՄՆ-ի գլխավորած ՆԱՏՕ-ի VIP ակումբին

Վաշինգտոնի քայլը՝ հավաքելու նախընտրելի դաշնակիցներին, կարող է խաթարել ՆԱՏՕ-ի միասնությունը, ասում են խմբից բացառված որոշ երկրներ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ՆԱՏՕ-ի որոշ դաշնակիցներ դիմադրում են ԱՄՆ-ի ջանքերին՝ ստեղծելու դաշինքի երկրների սերտ խումբ, որը, ըստ երևույթին, հիմնված է նրանց պաշտպանական ծախսերի վրա, պնդելով, որ նախաձեռնությունը կարող է խաթարել միասնությունը հենց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ակտիվացնում է իր հիբրիդային արշավը Եվրոպայում։
Հիասթափությունը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը գարնանից ի վեր երկու անգամ հանդիպել է նախընտրելի դաշնակիցների ընտրված խմբի հետ՝ այսպես կոչված «Բերգենի խումբ» անվանումով, այս տարվա սկզբին համանուն Նորվեգիայի քաղաքում կայացած կոլեկտիվի առաջին հանդիպումից հետո։
Մինչ այժմ խմբի անդամների թվում են եղել Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, Լեհաստանը, Գերմանիան և Նիդեռլանդները։ Բերգենում հանդիպումից հետո ԱՄՆ-ն նմանատիպ հանդիպում է կազմակերպել հուլիսին Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում, որին մասնակցել են նաև Դանիան և Թուրքիան։ Խմբի անդամները, ինչպես սպասվում է, հաջորդ ամիս կրկին կհանդիպեն Լեհաստանում։
Սա նյարդայնացնում է ՆԱՏՕ-ի որոշ բացառված անդամներին՝ լայն խմբի, որը ներառում է միջուկային զենք ունեցող Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, ինչպես նաև երեք բալթյան երկրներ, որոնք դաշինքի պաշտպանության վրա ամենամեծ ծախսեր կատարողներից են։
Նախագիծը վտանգում է դաշնակիցներին բաժանել և խոչընդոտել դաշինքի միասնությանը, ըստ ՆԱՏՕ-ի երեք դիվանագետների և երկու եվրոպացի պաշտպանության պաշտոնյաների, որոնցից բոլորին անանունություն է տրամադրվել՝ զգայուն հարցի շուրջ ազատորեն խոսելու համար։
«Մենք կարծում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի և դաշնակիցների համար միասնական ձայնով խոսելը կարևոր է, հատկապես այս պահին», – ասաց ՆԱՏՕ-ի դիվանագետներից մեկը։ «Ամեն ինչ, որը դաշնակիցներին դասակարգում է կատեգորիաների՝ «վատ» ընդդեմ «լավի», իրականում օգտակար չէ և չի ամրապնդում միասնությունը»։
«ՆԱՏՕ-ի ապագայի և եվրոպական անվտանգության ապագայի վերաբերյալ քննարկումները պետք է մնան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում», – ավելացրեց եվրոպացի պաշտպանության պաշտոնյաներից մեկը։ «Եթե պատերազմ լինի, մեզ բոլոր երկրները պետք կլինեն»։
Այս քայլը արտացոլում է ԱՄՆ ճնշման ավելի լայն օրինաչափություն, որը նպատակ ունի ստիպել դաշնակիցներին համաձայնվել իրենց արտաքին քաղաքականության նպատակների հետ և ավելի շատ ծախսել պաշտպանության վրա նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Վաշինգտոնը անուղղակիորեն կապել է ծախսերի մակարդակը Եվրոպայում ԱՄՆ զորքերի ներկայության հետ և կազմել է դաշնակիցների «չարաճճի և բարի ցուցակի» նման մի բան, այն բանից հետո, երբ որոշները հրաժարվել են աջակցել Իրանի պատերազմին։
Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտպանական պաշտոնյան ասել է, որ խումբը վերջին հանդիպման ժամանակ «մեծապես կենտրոնացած է եղել ամերիկյան սարքավորումների գնումների և ամերիկյան պաշտպանական արդյունաբերական բազան խթանելու ցանկության վրա», բայց անտեսել է բացառումը։ «Մենք նաև երբեմն հանդիպումներ ենք անցկացնում ՆԱՏՕ-ի ներսում… մեծ բան չէ», – ասել են նրանք։
Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան նույնպես հինգշաբթի օրը թերագնահատեց այդ քայլը։ «ՆԱՏՕ-ն ավելի քան 30 անդամ ունի», – ասաց նա՝ նշելով, որ հանդիպմանը մասնակցում են ընդամենը վեց երկիր և ԱՄՆ-ն։ «Ինձ թվում է՝ սա մի տեսակ արհեստական աղմուկ բարձրացնելու փորձ է», – ասաց նա լրագրողներին։
Օանա Լունգեսկուն՝ ՆԱՏՕ-ի խոսնակի պաշտոնը երկար տարիներ զբաղեցրած և «Royal United Services Institute» վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետը, կարծիք հայտնեց, որ խումբը կարող է օգտակար լինել, քանի դեռ կենտրոնացած է մնում ռազմական «կարողությունների, արտադրության և լայնածավալ մատակարարումների» վրա և հրավիրում է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների, ինչպես եղել է սկզբնական հանդիպման ժամանակ, երբ մասնակցել են այնպիսի պաշտոնյաներ, ինչպիսին է դաշինքի բարձրագույն հրամանատար, ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը։
Ոմանք նաև հնարավոր օգուտներ են տեսնում։ Խումբը կարող է «դրական» դեր խաղալ, եթե քննարկվեն պաշտպանության ոլորտում ծախսերն ավելի արդյունավետ կատարելու և այդ գործընթացում երկրների համեմատական առավելություններն օգտագործելու հարցերը, ասաց ՆԱՏՕ-ի երկրորդ դիվանագետը, սակայն միայն այն դեպքում, եթե խումբը բաց մնա այլ մասնակիցների համար։
Այնուամենայնիվ, «եթե ես լինեի Բալթյան երկրներից, պետք է խոստովանեմ, որ այս ամենը մի փոքր տհաճ տպավորություն կթողներ», – հավելեց դիվանագետը։ «Եվ դա չի մխիթարում առաջնագծում գտնվող երկրներին»։
ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ պատվիրակությունը չարձագանքեց մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Ինչպես Եվրոպան հաղթահարեց Թրամփի գործոնը
ԵՄ-ն և Ուկրաինան համաձայնության են եկել, որ Կիևը բյուջետային անմիջական պակասուրդի խնդիր չունի
Մինչ Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյանները բարձրանում են, թուլացած Մերցը փորձում է ուժ ցուցադրել Պուտինի դեմ