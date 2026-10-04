Ինչպես Եվրոպան հաղթահարեց Թրամփի գործոնը

Շատերը կարծում էին, թե ԱՄՆ նախագահը կկործանի Եվրոպայի տնտեսությունը։ Ինչո՞ւ դա տեղի չունեցավ։
Ուր է առաջ շարժվում ջրածնային ոլորտը
Հոկտեմբերի 26-30-ը Բրյուսելում կհավաքվեն համաշխարհային բիզնեսի ներկայացուցիչներ, քաղաքականություն մշակողներ և նորարարներ՝ քննարկելու ջրածնային տնտեսության զարգացման ուղիները։ Դուք և՞ս կմասնակցեք։ Գրանցվեք անվճար հենց հիմա և բացահայտեք ջրածնային ոլորտի առաջատար միտումները Եվրոպայում և դրա սահմաններից դուրս։
Իմացեք ավելին։
Պետական պարտքի ճգնաժամ, համաշխարհային համավարակ, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա. վերջին տարիներին Եվրոպան բազմաթիվ տնտեսական ցնցումներ է ապրել։ Սակայն «նարնջագույն երանգով» մի սպառնալիք մյուսներից շատ ավելի վտանգավոր էր համարվում։ Հատկապես եթե նա վերադառնար դեպի ավելի ու ավելի «ոսկեգույն երանգներով» պատված Սպիտակ տուն։
«Եվրոպայի տնտեսական ապոկալիպսիսն արդեն սկսվել է»․ ահա Politico-ի վերնագրերից մեկը 2024 թվականի դեկտեմբերից՝ չորս տարվա ընդմիջումից հետո Դոնալդ Թրամփի՝ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում երկրորդ անգամ ընտրվելուց մեկ ամիս անց։
Եվ նրանք միակը չէին։ Մաքսատուրքեր սիրող, Եվրոպային քննադատող և ընդունված նորմերը խախտող հանրապետականի հաղթանակը նշանակում էր, որ Հին աշխարհամասի «ամենավատ տնտեսական մղձավանջն իրականություն է դարձել», – գրում էր The New York Times-ը նույն ժամանակահատվածում։ Այս վերնագիրն այնքան տպավորիչ էր, որ ութ օր անց The Washington Post-ը գրեթե բառացիորեն կրկնեց այն։
Թվում էր, թե Թրամփը տնտեսական իմաստով և՛ Հակաքրիստոսի, և՛ Ֆրեդի Կրյուգերի մարմնացումն էր։ Նրա «Ամերիկան՝ նախևառաջ» (America First) առևտրային քաղաքականությունը պետք է ստիպեր աշխարհին ենթարկվել տնտեսական պրոտեկցիոնիզմի նրա «սատանայական» դրսևորմանը։ Իսկ սոցիալական ցանցերում նրա՝ շուկաները ցնցող գրառումները պետք է հետապնդեին մարդկանց նույնիսկ քնի մեջ։
Սակայն գրեթե երկու տարի անց Եվրոպայի տնտեսական «Արմագեդոնը» այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի՝ անցյալ տարի ԵՄ-ի տնտեսական ակտիվությունն աճել է 1,4%-ով, ինչը 0,4 տոկոսային կետով ավելին է, քան 2024 թվականին (մինչդեռ ԱՄՆ-ի աճի տեմպերը դանդաղել են՝ 2,8%-ից հասնելով 2,1%-ի)։ Հիմնադրամը նաև կանխատեսում է, որ 2026 և 2027 թվականներին ԵՄ-ն կշարունակի աճել տարեկան մոտ 1%-ով. սա տպավորիչ ցուցանիշ չէ, բայց և ամենևին էլ աղետալի չէ։
Միևնույն ժամանակ, 2024-ից 2025 թվականներին ԱՄՆ-ի հետ առևտուրն իրականում աճել է. այս երևույթը մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ ԵՄ ընկերությունները 2025 թվականի առաջին եռամսյակում արագացրել են դեպի ԱՄՆ արտահանումը՝ Թրամփի սահմանած մաքսատուրքերից խուսափելու նպատակով։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում աճել են նաև ներմուծման և արտահանման ծավալները։
Իրականում, Եվրոպայի՝ տնտեսական «Ահեղ դատաստանից» խուսափելու կարողությունը զարմանալի չպետք է լինի։ Ինչպես դեռ 2024 թվականին նշում էին ոչ այնքան հիստերիկ տրամադրված մեկնաբանները (այդ թվում՝ հեղինակը), Թրամփի առևտրային քաղաքականությունը, ամենայն հավանականությամբ, ԵՄ-ի ՀՆԱ-ից կխլեր ընդամենը մի քանի տասնորդական տոկոսային կետ։
Դա երկու պատճառով է։ Նախ՝ տնտեսական տեսանկյունից միջազգային առևտուրը համեմատաբար քիչ նշանակություն ունի։ Չնայած ԵՄ-ի՝ որպես առևտրային հզոր ուժի կարգավիճակին և ԱՄՆ-ի՝ որպես նրա գլխավոր առևտրային գործընկերոջ դերին՝ դեպի ԱՄՆ արտահանումը կազմում է ԵՄ-ի ՀՆԱ-ի ընդամենը 3%-ը։ «Մաքսատուրքերի մարդու» (Tariff Man) հասցրած հնարավոր վնասը միշտ էլ սահմանափակ է եղել։
Երկրորդ՝ ԵՄ-ից արտահանվող շատ ապրանքների նկատմամբ ամերիկյան պահանջարկը մեծապես կախված չէ գների բարձրացումից (տնտեսագետների լեզվով ասած՝ դրանք «գնային առումով ոչ առաձգական» են)։ Հարուստ ամերիկացիները կշարունակեն գնել Porsche, նիհարեցնող թանկարժեք դեղամիջոց կամ բարձրորակ բորդո գինի՝ նույնիսկ եթե դրանք շատ ավելի թանկ արժենան։ Գիտակցելով դա՝ ամերիկյան ընկերությունները շարունակել են ներմուծել այդ ապրանքները և, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակեն դա անել։
Ի՞նչ հնարք է սա
Բայց սա լուծում է գլուխկոտրուկի միայն մի մասը։ Նրա կողմից հարկերի կտրուկ կրճատումները սրել են Ամերիկայի ֆինանսական կայունության և (հետևաբար) համաշխարհային տնտեսական կայունության վերաբերյալ մտավախությունները: Իսկ Իրանի դեմ նրա պատերազմը հանգեցրել է էներգակիրների գների, գնաճի և համաշխարհային կառավարության վարկավորման ծախսերի կտրուկ աճի։
Ապա ինչո՞ւ, չնայած այս ամենին (և ավելին), Եվրոպայի տնտեսությունը դեռևս դիմանում է
Վերջին տնտեսական տվյալները միայն խորացրել են առեղծվածը: Անցյալ ամիս հրապարակված ուշադիր հետևողական հարցումներից մեկը ցույց է տվել, որ 21 երկրներից բաղկացած եվրոգոտու ծառայությունների և արտադրության ոլորտներում գործարար ակտիվությունը հասել է վերջին երեքուկես տարվա ամենաբարձր մակարդակին: Մինչդեռ արտահանման պատվերները առաջին անգամ աճել են չորս տարուց ավելի:
Այս հարցումը նույնպես աննորմալ չէր: Մյունխենում գործող Ifo ինստիտուտի կողմից կազմված գերմանական բիզնես կլիմայի ինդեքսը անցյալ ամիս հասել է 2023 թվականի մայիսից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին, չնայած այն հանգամանքին, որ Թրամփի սակագները, չինացի արտահանողների կողմից կատաղի մրցակցությունը և էներգակիրների գների աճը (նախատեսված են) կործանարար լինել երկրի արտահանման վրա կենտրոնացած արդյունաբերությունների համար։
Ի՞նչ է կատարվում
Ոչ ոք իրականում չգիտի։ Սակայն, կարծես թե, Եվրոպայի դիմադրողականության հիմքում ընկած են երկու լայն գործոններ։
Առաջինը աշխարհատնտեսական է։ ԵՄ շատ ընկերություններ, հատկապես Գերմանիայում, կարծես թե օգտվել են այն փաստից, որ Թրամփի պատերազմը Իրանի դեմ ասիական տնտեսություններին շատ ավելի մեծ վնաս է հասցրել, քան Եվրոպայի տնտեսություններին՝ Ասիայի Պարսից ծոցից բրածո վառելիքի ներմուծումից ավելի մեծ կախվածության արդյունք։
Առաջինը գեոէկոնոմիկական բնույթ ունի։ ԵՄ բազմաթիվ ընկերություններ, հատկապես Գերմանիայում, կարծես թե շահել են այն հանգամանքից, որ Իրանի դեմ Թրամփի մղած պատերազմն ավելի մեծ վնաս է հասցրել ասիական տնտեսություններին, քան եվրոպականներին. սա հետևանք է Ասիայի՝ Պարսից ծոցից հանածո վառելիքի ներկրումից ունեցած մեծ կախվածության։
Եվրոպան զիջում է ԱՄՆ-ի ճնշմանը՝ նավթի պաշարներն ազատելու հարցում
Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմը «որոշ գերմանական ընկերությունների դարձրել է ճգնաժամից օգտվողներ, քանի որ պատվերները Ասիայից վերաուղղորդվել են դեպի Եվրոպա և, մասնավորապես, Գերմանիա», – նշել է ING Research-ի մակրոտնտեսական հարցերով գլոբալ ղեկավար Կարստեն Բժեսկին։ Այսպիսով, փոխանակ Եվրոպայի տնտեսական «Հակաքրիստոսը» լինելու, Թրամփը կարող է ավելի մոտ լինել նրա՝ ակամա փրկարարը լինելուն։
Երկրորդ՝ և, հավանաբար, ավելի կարևոր պատճառը ներքին բնույթի է։ Եվրոպայում պաշտպանական ծախսերի աճը, կարծես, (ի վերջո) դրական տնտեսական ազդեցություն է ունենում։ Արհեստական բանականությանն առնչվող ներդրումները խթանում են արտադրությունը։ Եվրոպական աճող պահանջարկը մեղմում է դեպի Չինաստան ԵՄ արտահանման դանդաղումը։ Եվ, ամենակարևորը, 2022 թվականին Ռուսաստանի ներխուժումից հետո էներգամատակարարումը դիվերսիֆիկացնելու և հանածո վառելիքից կախվածությունը նվազեցնելու Եվրոպայի ջանքերը չափազանց հեռատեսական են եղել։
«Եվրոպան նաև ավելի կայուն է դարձել, քանի որ անցում է կատարել էժան ռուսական գազի, Չինաստանի հետ առևտրի և հարկաբյուջետային զսպվածության վրա հիմնված իր հին տնտեսական մոդելից դեպի այնպիսի մոդել, որն ավելի հարմարեցված է ժամանակակից գեոէկոնոմիկական իրողություններին», – ասել է Բրյուսելում տեղակայված «Եվրոպական քաղաքականության կենտրոն» (European Policy Centre) վերլուծական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Ֆիլիպ Լաուսբերգը։
Լուրջ մարտահրավերներ
Այնուամենայնիվ, ինքնաբավարարվածության ժամանակը չ Դիզելային վառելիքի արտահանումն արգելելու, Իրանի հետ հակամարտությունը սրելու կամ նոր մաքսատուրքեր սահմանելու՝ Թրամփի սպառնալիքները կարող են սրել այս միտումները նրա պաշտոնավարման մնացած երկու տարիների ընթացքում։ Ֆինանսական կարգավորումները կտրուկ կրճատելու նրա փորձերը նույնպես մտահոգիչ նմանություն ունեն 2008 թվականի ֆինանսական փլուզմանը նախորդած իրադարձությունների հետ։
Այնուամենայնիվ, նախկին ճգնաժամերը հաղթահարելու Եվրոպայի կարողությունը հուշում է, որ հուսալու հիմքեր կան։
«Հիշո՞ւմ եք, երբ Ռուսաստանը դադարեցրեց գազի մատակարարումը 2022 թվականին։ Մարդիկ կարծում էին, թե Եվրոպան ստիպված է լինելու մրսել,- ասաց Լաուսբերգը։- Բայց ԵՄ-ն ապացուցեց, որ ճգնաժամի դեպքում սովորաբար կարողանում է համախմբվել ու գործել»։
Սփոփիչ միտք է։ Փոխանակ մղձավանջի վերածվելու՝ այն կարող է նույնիսկ դրդել Եվրոպային՝ երազելու։
Բաց մի թողեք
Եվրոպացի դաշնակիցները հակադարձում են ԱՄՆ-ի գլխավորած ՆԱՏՕ-ի VIP ակումբին
ԵՄ-ն և Ուկրաինան համաձայնության են եկել, որ Կիևը բյուջետային անմիջական պակասուրդի խնդիր չունի
Մինչ Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյանները բարձրանում են, թուլացած Մերցը փորձում է ուժ ցուցադրել Պուտինի դեմ