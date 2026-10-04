Բուլղարիայի կողմից միջնադարյան ցարի վերահուղարկավորումը զայրացրել է Հյուսիսային Մակեդոնիային

Հարևանների հետ վատ հարաբերությունները խոչընդոտում են Սկոպյեի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու ծրագրերը
ՍՈՖԻԱ – Շաբաթ օրը Բուլղարիան պետական պատիվներով վերահուղարկավորեց միջնադարյան մի ցարի՝ զայրացնելով Հյուսիսային Մակեդոնիային, որը նույնպես հավակնում է նրան, և որի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունները կասեցվել են Սոֆիայի հետ ունեցած վեճի պատճառով։
«Մենք հետ ենք բերելու մեր ցարին», – ասել է Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևը՝ նախքան Սալոնիկ մեկնելը, որտեղ Հունաստանը հանձնել է նրա աճյունը՝ բաց դագաղի մեջ, բուլղարական և ԵՄ դրոշների ներքո։
Այնուհետև MiG-29 և F-16 կործանիչներն ուղեկցել են ռազմական ինքնաթիռը հետադարձ ճանապարհին և թռիչք կատարել Սոֆիայի կենտրոնի վրայով։ Կարմիր հանդիսավոր համազգեստով պատվո պահակախմբի անդամները դրոշով ծածկված դագաղը հազարավոր մարդկանց միջով տարել են դեպի 2,5 տոննա կշռող մարմարե սարկոֆագ՝ տեղադրված VI դարի Սուրբ Սոֆիա բազիլիկում։
«Կարծում եմ՝ նման բան տեղի է ունենում հազար տարին մեկ անգամ», – ասել է Աթանասը՝ մի հայր, ով իր երկու երեխաներին բերել էր հրապարակ։
Սակայն այսօր հնագույն պատմությունը ծանր բեռ է ժամանակակից քաղաքականության համար։
Ո՞ւմ ցարն է նա
Սամուելը 997-ից 1014 թվականներին կառավարել է մի պետություն, որի կենտրոնը եղել է Օխրիդը՝ ներկայիս Հյուսիսային Մակեդոնիայի տարածքում։ Բուլղարիան նրան դասում է իր առաջին կայսրության ցարերի շարքին, մինչդեռ Սկոպյեի պատմաբանները նրան ներկայացնում են որպես միջնադարյան մակեդոնացի կառավարիչ։
Նրան վերագրվող աճյունը հայտնաբերվել է 1960-ականներին՝ Հունաստանի հյուսիսում գտնվող Փոքր Պրեսպա լճի կղզիներից մեկում։ Աթենքը դրանք վերադարձրել է՝ փոխարենը ստանալով 1917 թվականին Բուլղարիա տարված եկեղեցական 48 առարկա՝ այդպիսով ավարտին հասցնելով Սամուելին վերադարձնելու՝ Ռադևի խոսքով՝ 60 տարի տևած ջանքերը։
Սամուելը ժամանակին բաժանում էր Բուլղարիան և Հունաստանը, իսկ «այսօր նա միավորում է մեզ», – ասել է Ռադևը Հունաստանի վարչապետ Կիր ԲԱՑԱՌԻԿ. Թեկնածուները կարող են հանձնակատար ունենալ ԵՄ-ին միանալուց առաջ
Քաղաքականություն
Հյուսիսային Մակեդոնիայի վարչապետ Քրիստիան Միցոսկին շաբաթ օրը կեսօրին զայրացած արձագանքեց՝ հիշելով «ֆաշիստական Բուլղարիան», որը, նրա խոսքով, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում օկուպացրել էր այսօրվա Մակեդոնիան, հաղորդում է MIA պետական գործակալությունը։
Սկոպյեի համար, որը Սամուելին համարում է մակեդոնացի կառավարիչ, վերահուղարկավորությունը ևս մեկ բուլղարական պնդում է իր պատմության և ինքնության վերաբերյալ։
Սոֆիան պնդում է, որ մակեդոնական ազգն ու լեզուն բուլղարական արմատներ ունեն, ինչը Սկոպյեն մերժում է։
Տեսություն և պրակտիկա
Քանի որ Հյուսիսային Մակեդոնիան ձգտում է միանալ ԵՄ-ին, Եվրոպական հանձնաժողովը զեկուցողին ասել է, որ բարիդրացիական հարաբերությունները «ընդլայնման գործընթացի էական տարր են»։
Դա ներառում է նաև Սամուելին։ Սոֆիայի և Սկոպյեի միջև 2022 թվականի արձանագրությունը պարտավորեցրել է երկու կառավարություններին միասին նշել իրենց համատեղ պատմական հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված անձանց՝ Սամուելի հետ միասին։ Սակայն մինչ օրս համատեղ հիշատակի միջոցառում տեղի չի ունեցել։
Ուրբաթ օրը Սկոպյեում Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ Հյուսիսային Մակեդոնիան պետք է «մեկ կարևոր քայլ» կատարի, նախքան միությանը միանալու բանակցությունների առաջին փուլի մեկնարկը։
Հանձնաժողովի խոսնակը հաստատեց, որ քայլը Հյուսիսային Մակեդոնիայի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Փոփոխությունը բուլղարացիներին կավելացնի տեքստում նշված ժողովուրդների շարքում։
Միցոսկին մերժեց դա՝ փոխարենը առաջարկելով երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում։ Մինչ այժմ Սոֆիան դեռևս պատասխան չի տվել։
Բաց մի թողեք
Լատվիայում քվեարկությունից դուրս եկող ընտրողների հարցումները (exit polls) վկայում են եվրոպամետ ընտրության մասին
Եվրոպացի ընտրողները ընտրությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմում են արհեստական բանականությանը
Կուբիլյուսը Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ներկայացրեց ֆոն դեր Լայենի՝ Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ ստեղծելու նախաձեռնությունը. Լուսանկար