Ֆիցոն չեղարկում է Սերբիայում նախատեսված հանրահավաքին իր մասնակցությունը, սակայն սատարում է Վուչիչի՝ վարչապետ դառնալու ձգտումը

Վուչիչը պնդում է, որ Պուտինի և Ֆիցոյի աջակցությունը արտաքին միջամտություն չէ։
ԲԵԼԳՐԱԴ – Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն շաբաթ օրը սատարեց Ալեքսանդր Վուչիչի թեկնածությունը՝ հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում Սերբիայի վարչապետ դառնալու համար։ Սակայն, ըստ Սլովակիայի վարչապետի մամուլի ծառայության, Ֆիցոն չեղարկեց Սերբիայի մայրաքաղաքում նախատեսված հանրահավաքին իր մասնակցությունը՝ բժշկի խորհրդով, որը նրան արգելել էր օդային ճանապարհորդություն կատարել։
Վուչիչը բազմիցս հայտարարել էր, որ Ֆիցոն լինելու է իր հատուկ հյուրը «Բելգրադ Արենայում», և նրա ներկայությունն ակնկալվում էր մինչև հանրահավաքի մեկնարկը։ Ուսանողական շարժումը՝ ընտրություններում Վուչիչի գլխավոր մրցակիցը, X սոցիալական ցանցում ծաղրի ենթարկեց Ֆիցոյի՝ մասնակցությունից հրաժարվելու որոշումը՝ նշելով, թե նա «բժշկական տեղեկանք է ձեռք բերել»՝ չմասնակցելու համար։
Չնայած մասնակցության չեղարկմանը՝ Ֆիցոյի նախապատրաստած ելույթը ընթերցվեց իշխող «Սերբական առաջադիմական կուսակցության» (SNS) հազարավոր կողմնակիցների ներկայությամբ։
«Ես սատարում եմ Ալեքսանդրին, քանի որ նա թույլ չի տալիս աշխարհի որևէ մեկին՝ որքան էլ հզոր լինի նա, կառավարել ձեր երկիրը։ Նա լսում է միայն ձեզ՝ Սերբիայի ժողովրդին», – ասված էր Ֆիցոյի նախապատրաստած խոսքում։
Ֆիցոն նաև նշեց, որ Սերբիան ԵՄ-ին անդամակցելու նոր պայմանների է բախվում՝ իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու հարցում ցուցաբերած հաստատակամության պատճառով։
Այս աջակցությունը հնչեց այն բանից օրեր անց, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե հույս ունի, որ Վուչիչը կդառնա Սերբիայի հաջորդ վարչապետը։
Շաբաթ օրը կայացած հանրահավաքից առաջ Վուչիչը մերժեց այն քննադատությունը, թե Պուտինի և Ֆիցոյի կողմից իրեն ցուցաբերվող աջակցությունը հավասարազոր է Սերբիայի ընտրություններին արտաքին միջամտության։
Վուչիչն առաջին եվրոպացի առաջնորդներից էր, ով արձագանքեց 2024 թվականի մայիսին Ֆիցոյի դեմ իրականացված մահափորձին։ Նա վերջինիս բնութագրեց որպես «սակավաթիվ ազատ և ազատասեր առաջնորդներից մեկը» և մարդ, ով «ունի սեփական դիրքորոշում»։
Ակնկալվում է, որ Սերբիայում այս ամիս կայանալիք քվեարկությունը կլինի երկրի վերջին շրջանի պատմության մեջ ամենաթեժ պայքարով անցնող ընտրություններից մեկը. այն տեղի է ունենում ուսանողական շարժման կողմից առաջնորդվող՝ ամիսներ տևած համազգային հակակառավարական և հակակոռուպցիոն բողոքի ցույցերից հետո։ Բողոքի ակցիաները սկսվել էին 2024 թվականի նոյեմբերին Նովի Սադի երկաթուղային կայարանի ծածկի փլուզումից հետո, որի հետևանքով 16 մարդ էր զոհվել։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում բնակարանային ճգնաժամի դեմ՝ Սանչեսի կողմից արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հնարավորության քննարկման ֆոնին
Թուրքիան և Ֆրանսիան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը
Կիևում դիվանագետներն ավելի հաճախ են սկսել քննարկել