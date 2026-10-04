04/10/2026

EU – Armenia

Թուրքիան և Ֆրանսիան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը

infomitk@gmail.com 04/10/2026

Թուրքիան և Ֆրանսիան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը:

Փաստաթուղթն ուղղված է պաշտպանության ոլորտում երկկողմ կապերի և ռազմավարական երկխոսության ամրապնդմանը: Այն նախատեսում է երկու երկրի միջև փոխգործակցության խորացում և նախագահների վերջին բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների զարգացում։

Ակնկալվում է, որ ճանապարհային քարտեզը նոր լիցք կհաղորդի Անկարայի և Փարիզի պաշտպանական հարաբերություններին և կընդլայնի երկրների միջև համագործակցությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆիցոն չեղարկում է Սերբիայում նախատեսված հանրահավաքին իր մասնակցությունը, սակայն սատարում է Վուչիչի՝ վարչապետ դառնալու ձգտումը

04/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում բնակարանային ճգնաժամի դեմ՝ Սանչեսի կողմից արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հնարավորության քննարկման ֆոնին

04/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևում դիվանագետներն ավելի հաճախ են սկսել քննարկել

04/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մասկի կինը ամուսնուց բաժանվելու մասին հայտարարություն է արել. Լուսանկար

04/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Եվրոպան հաղթահարեց Թրամփի գործոնը

04/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի կողմից միջնադարյան ցարի վերահուղարկավորումը զայրացրել է Հյուսիսային Մակեդոնիային

04/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆիցոն չեղարկում է Սերբիայում նախատեսված հանրահավաքին իր մասնակցությունը, սակայն սատարում է Վուչիչի՝ վարչապետ դառնալու ձգտումը

04/10/2026 infomitk@gmail.com