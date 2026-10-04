Թուրքիան և Ֆրանսիան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը:
Փաստաթուղթն ուղղված է պաշտպանության ոլորտում երկկողմ կապերի և ռազմավարական երկխոսության ամրապնդմանը: Այն նախատեսում է երկու երկրի միջև փոխգործակցության խորացում և նախագահների վերջին բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների զարգացում։
Ակնկալվում է, որ ճանապարհային քարտեզը նոր լիցք կհաղորդի Անկարայի և Փարիզի պաշտպանական հարաբերություններին և կընդլայնի երկրների միջև համագործակցությունը:
Բաց մի թողեք
Ֆիցոն չեղարկում է Սերբիայում նախատեսված հանրահավաքին իր մասնակցությունը, սակայն սատարում է Վուչիչի՝ վարչապետ դառնալու ձգտումը
Իսպանիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում բնակարանային ճգնաժամի դեմ՝ Սանչեսի կողմից արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հնարավորության քննարկման ֆոնին
Կիևում դիվանագետներն ավելի հաճախ են սկսել քննարկել