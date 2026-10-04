Իսպանիայում բողոքի ցույցեր են ընթանում բնակարանային ճգնաժամի դեմ՝ Սանչեսի կողմից արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հնարավորության քննարկման ֆոնին

Արտահերթ ընտրությունների հնարավորության պայմաններում այս ցույցերն ընդգծում են երկրի քաղաքական վերնախավի նկատմամբ աճող դժգոհությունը։
Շաբաթ օրը Իսպանիայի տասնյակ քաղաքներում բնակարանային խնդիրների հետ կապված բողոքի ակցիաների ալիք բարձրացավ, մինչ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը քննարկում էր արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հարցը։
Ամենամեծ ցույցը տեղի ունեցավ Մադրիդում, որտեղ ցուցարարների չորս շարասյուն լցրեցին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաները՝ նախքան Սիբելեսի հրապարակում միավորվելը։ Բողոքի ակցիաները կազմակերպած Իսպանիայի վարձակալների միության տվյալներով՝ փողոց էր դուրս եկել 500 000 մարդ, մինչդեռ Մադրիդում կառավարության ներկայացուցչությունը գնահատել է, որ մասնակցել է 70 000 ցուցարար։
Իսպանիայի վարձակալների միության խոսնակ Վալերիա Ռակուն նշել է, որ մասնակիցների մեծ թիվը վկայում է հանրային զայրույթի մասին՝ ուղղված քաղաքական առաջնորդներին, որոնք չեն կարողացել լուծել բնակարանային ճգնաժամը. վերջին տասնամյակում բնակարանների վարձավճարները միջինում աճել են գրեթե 90%-ով։
«Փողոց դուրս եկած մարդիկ կրկին իրենց ձեռքն են վերցնում իշխանությունը», – հայտարարել է նա ցույցի ժամանակ՝ պնդելով, որ իրենց շարժումն «այլևս չի հանդուրժի անգործությունը»։
Բողոքի ակցիաների առիթ դարձավ այն դեպքը, երբ ներդրումային ընկերությունը վտարեց 87-ամյա Մարիկարմեն Աբասկալին այն բնակարանից, որտեղ նա ապրում էր 1956 թվականից ի վեր։ Սանչեսի կառավարությունը փորձեց մեղմել դժգոհությունը երեքշաբթի օրը՝ ներկայացնելով երկար ժամանակ ձգձգվող երկու օրինագիծ, որոնք ուղղված էին սպեկուլյատիվ գործելակերպի սահմանափակմանը, խոցելի խմբերի վարձակալների համար վտարումից պաշտպանության մեխանիզմների ընդլայնմանը և գործող պայմանագրերի ավտոմատ երկարաձգմանը։ Սակայն ուրբաթ օրը խորհրդարանի պահպանողական պատգամավորները մերժեցին երկու օրինագծերն էլ։
Պարտության ֆոնին, կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշեցին, որ Սանչեսը, որն արդեն ճնշման տակ էր Սեուտայում շարունակվող միգրացիոն ճգնաժամի և իր ընտանիքի անդամների ու մերձավոր քաղաքական դաշնակիցների հետ կապված կոռուպցիոն գործերի պատճառով, քննարկում էր արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունը, որպեսզի օգտվեր բնակարանային հարցերի շուրջ զայրույթից։
Շաբաթ օրվա բողոքի ցույցերը ընդգծեցին այդ ռազմավարության ռիսկերը։ Մինչ ցուցարարները քննադատում էին պահպանողական ընդդիմությանը օրինագծերը մերժելու համար, նրանք նաև մեղադրեցին Սանչեսին 2018 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր բնակարանային ճգնաժամը չլուծելու մեջ։
«Ժողովրդի իշխանության ութ օրերը ապահովել են ավելի քան ութ տարվա առաջադեմ կառավարություն», – ասաց Ռակուն՝ հավելելով, որ ցուցարարները կշարունակեն ճնշում գործադրել քաղաքական գործիչների վրա՝ «անկախ նրանից, թե ով է կառավարում այս երկիրը»։
Կոչ անելով համընդհանուր գործադուլի՝ բնակարանային անհապաղ միջոցառումների ընդունումը պարտադրելու համար, Ռակուն ասաց, որ «անհարգալիցության, հուսահատության, հիասթափության և տխրության զգացումները փոխարինվել են փողոցներում նոր էներգիայով»։
Ցույցերի ընթացքում Սանչեսը մնում էր աննկատ՝ կշռադատելով իր տարբերակները։ Կաստիլիա-Լա Մանչայի սոցիալիստ նախագահ Էմիլիանո Գարսիա-Պեյջը և կուսակցության առաջնորդները Էքստրեմադուրայում, Բասկերի երկրում և Կաստիլիա և Լեոնում շաբաթ օրը կոչ արեցին Սանչեսին հայտարարել վաղաժամկետ ընտրություններ՝ ասելով, որ ընտրողների ձայնը պետք է լսելի լինի։
Մինչդեռ մոտալուտ ընտրությունների հեռանկարը ստիպում է Իսպանիայի պառակտված ձախ թևին շտապ վերախմբավորվել։ Քանի որ փոխվարչապետ Յոլանդա Դիասը հրաժարվել է վերընտրվելուց, առողջապահության նախարար Մոնիկա Գարսիան և մշակույթի նախարար Էռնեստ Ուրտասունը դիտարկվում են որպես «Սումար» (Sumar) կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում նրան փոխարինելու հիմնական հավակնորդներ։
Սակայն «Պոդեմոս» (Podemos) կուսակցության առաջնորդ Իրենե Մոնտերոն նույնպես ձգտում է գլխավորել ձախակողմյան ավելի լայն դաշինք։ Նույն նպատակն ունի նաև բնակարանային ապահովման հարցերով երկարամյա ակտիվիստ և Բարսելոնայի նախկին քաղաքապետ Ադա Կոլաուն, ով պատրաստակամություն է հայտնել վերադառնալ ակտիվ քաղաքականություն՝ գլխավորելով առաջադեմ կոալիցիան։
Ընտրական հարցումներում առաջատարը կենտրոնամետ աջ «Ժողովրդական կուսակցությունն» է՝ 34% աջակցությամբ․ այն պատրաստ է կառավարություն ձևավորել ծայրահեղ աջ «Վոքս» (Vox) կուսակցության հետ, որն ունի 18% աջակցություն։ Սանչեսի սոցիալիստներին աջակցում է ընտրողների 26%-ը, և նրանց անհրաժեշտ կլինի, որ պառակտված ձախ ուժերը միավորվեն կենսունակ ընտրական դաշինքի շուրջ, որն ի վիճակի կլինի խորհրդարանում բավարար թվով տեղեր ապահովել նոր կոալիցիա ձևավորելու համար։
Իսպանիայում բնակարանային խնդիրների վերաբերյալ բողոքի ակցիաները սկսել են դուրս գալ երկրի սահմաններից. նմանատիպ ցույցեր են անցկացվել Լիսաբոնում, Դուբլինում, Պոտսդամում և Հաագայում։ Այս շարժումները վկայում են ամբողջ տարածաշրջանն ընդգրկող ճգնաժամի մասին, որը պայմանավորված է մատչելի բնակարանների պակասով և կառավարությունների վրա գործադրվող ճնշմամբ՝ ուղղված բնակարանային ֆոնդի ընդլայնմանը։
Բաց մի թողեք
Ֆիցոն չեղարկում է Սերբիայում նախատեսված հանրահավաքին իր մասնակցությունը, սակայն սատարում է Վուչիչի՝ վարչապետ դառնալու ձգտումը
Թուրքիան և Ֆրանսիան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը
Կիևում դիվանագետներն ավելի հաճախ են սկսել քննարկել