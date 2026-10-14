Եվրոպայի առաջնորդները հրաժարվում են առաջատար արհեստական բանականության մրցավազքից

Նոր մանտրա՞։ Մի՛ խուճապի մատնվեք մոդելները տիրապետելու հարցում՝ փոխարենը դրանք աշխատեցրեք։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Քանի որ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը մրցում են աշխարհի ամենաառաջադեմ արհեստական բանականության մոդելները մարզելու համար, Եվրոպան նահանջում է։
Վերջին շաբաթներին եվրոպացի քաղաքական գործիչներն ու տեխնոլոգիական ղեկավարները իրենց ուշադրությունը շեղել են առաջատար արհեստական բանականությունից, քանի որ պարզ է դառնում, որ դաշինքը չունի արհեստական բանականության մոդելներ, որոնք կարող են մրցակցել առաջատար ամերիկյան կամ չինական մոդելների հետ, և Եվրոպայի առաջատար մրցակից «Միստրալը» հարցերի է բախվում իր աշխատանքի վերաբերյալ։
Փոխարենը, ի հայտ է եկել նոր մանտրա. Եվրոպան կարիք չունի տիրապետելու մոդելներին, քանի դեռ կարող է դրանք աշխատեցնել։
«Մրցունակ առաջատար լաբորատորիա կառուցելու ձգտումը հիմա շատ ցանկալի մտածողություն է թվում», – ասել է Մաքս Ջունստրանդը, շվեդական Legora արհեստական բանականության ընկերության գործադիր տնօրենը, որը 6 միլիարդ եվրո արժողությամբ ընկերություն է, որը իրավաբանական ընկերությունների համար արհեստական բանականության գործիք է տրամադրում։ «Ես կնախընտրեի տեսնել, որ մենք ավելի շատ մտածողության ցիկլեր դնենք այն մասին, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում տեխնոլոգիան, այլ ոչ թե ինչպես ենք փորձում հասնել դրան»։
Այն ենթադրությունը, որ առաջնային արհեստական ինտելեկտի մոդելներն այժմ անհասանելի են եվրոպական արհեստական ինտելեկտի լաբորատորիաների համար, հնչում է այն ժամանակ, երբ ամենաառաջադեմ մոդելները դառնում են գլոբալ անվտանգության լուրջ խնդիր։
Ամերիկյան OpenAI-ի և Anthropic-ի ղեկավարները այս ամռանը ստիպված էին բացահայտել այն դեպքերը, որոնցում արհեստական բանականության գործակալները դուրս էին եկել փորձարկումներից։ Սա ստիպեց ընկերություններին դանդաղեցնել և զգուշորեն գործել իրենց վերջին մոդելների թողարկման հարցում, ճիշտ այն ժամանակ, երբ չինական բաց կոդով մոդելները դառնում են ԱՄՆ սեփական մոդելների հավաստի այլընտրանք։
Եվրոպայի համար ԱՄՆ-ի կամ Չինաստանի մոդելներին հույսը դնելը ռիսկերից զերծ չէ, քանի որ դաշինքն արդեն կախված է երկուսից էլ արհեստական բանականության հիմքում ընկած բոլոր տեխնոլոգիաների համար, ինչպիսիք են չիպերը և ամպային ծառայությունները։
Սակայն առաջնորդները, այդ թվում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ասում են, որ Եվրոպան պետք է ավելի շատ կենտրոնանա իր արդյունաբերական և կորպորատիվ բազաներին արհեստական բանականությունից օգտվելու հարցում օգնելու վրա։ Նրանք պնդում են, որ տեղական տեխնոլոգիական չեմպիոնների ստեղծումը, որոնք կարող են այդ գործիքները մատակարարել, խելացի ռազմավարություն է, որը կարող է օգնել Եվրոպային հաղթել այս հաջորդ փուլում, քանի որ Ամերիկան շարունակում է կենտրոնացած մնալ Չինաստանից առաջ։
Քաղաքական գործիչներն ու արդյունաբերությունը չորեքշաբթի օրը Դուբլինում հանդիպում են արհեստական բանականության միջազգային գագաթնաժողովի համար, իռլանդական կառավարության կազմակերպիչները ձգտել են բանակցությունները հիմնականում կենտրոնացնել այն բանի վրա, թե ինչպես է արհեստական բանականությունը օգտագործվում։
«Բոլորին ամենաշատը հետաքրքրում է գործընթացի մեկնարկը՝ ինչպե՞ս ենք ներդնելու այս նոր տեխնոլոգիան… և ինչպե՞ս ենք խրախուսելու բիզնեսին՝ կիրառելու այն», – ասել է արհեստական բանականության (ԱԲ) հարցերով զբաղվող իռլանդացի նախարար Նիամ Սմիթը։
Ոչ բոլորն են համաձայն ընտրված ուղղության հետ։
«Այն միտքը, թե Եվրոպան պետք է հետ կանգնի առաջնագծային ԱԲ-ի (frontier AI) մշակումից և բավարարվի միայն դրա կիրառական տարբերակներով, ռազմավարական սխալ է», – նշել է Mistral-ի՝ առաջնագծային ԱԲ-ի մշակման ոլորտում Եվրոպայի առաջատար ընկերության ներկայացուցիչը։ «Արժեքի զգալի մասը մնում է նրանց մոտ, ովքեր ստեղծում են այդ առաջնագծային տեխնոլոգիան, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր պարզապես կառուցում են դրա հիման վրա»։
Դանդաղ ընդունում
Վերջին շաբաթների ընթացքում Բրյուսելում աստիճանաբար հասունանում էր միության ղեկավարության ուղղությունը վերանայելու գաղափարը։
Թե՛ Եվրոպական հանձնաժողովը, թե՛ ԵՄ խորհուրդը (որը ներկայացնում է անդամ երկրների կառավարությունները) ազդարարել են, որ ուշադրությունը պետք է տեղափոխվի տեխնոլոգիայի կիրառման հարթություն։
«Պարտադիր չէ, որ մենք լինենք առաջնագծային տեխնոլոգիան մշակողները՝ դրանից առավելագույն օգուտ քաղելու համար», – սեպտեմբերի կեսերին հայտարարել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը՝ «Եվրոպական միության վիճակի մասին» իր ելույթի ժամանակ, որը սահմանում է Բրյուսելի օրակարգը գալիք տարվա համար։
Դրան նախորդել էր սեպտեմբերի 4-ին կայացած սեմինարը, որի ընթացքում Հանձնաժողովի՝ արհեստական բանականության (ԱԲ) գծով ներկայացուցիչ և Siemens-ի նախագահ Ջիմ Հագեման Սնաբեն 27 հանձնակատարներին հայտնել էր, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի քիչ կենտրոնանա ԱԲ-ի ստեղծման մրցավազքում հաղթելու և ավելի շատ՝ դրա կիրառման միջոցով միության արտադրողականությունը բարելավելու վրա. այս մասին հայտնել են Հանձնաժողովի երկու պաշտոնյաներ։
Խնդրի մասշտաբն ակնհայտ է. Eurostat-ի տվյալներով՝ անցյալ տարվա վերջի դրությամբ եվրոպական ընկերությունների միայն 20%-ն էր իր գործունեության մեջ կիրառում ԱԲ, ընդ որում՝ առաջատարը Դանիան էր (42%), իսկ ցուցակը եզրափակում էր Ռումինիան (5,2%)։
Միության ցածր ցուցանիշները հիմնականում պայմանավորված են փոքր և միջին ձեռնարկություններով, որոնք կազմում են Եվրոպայի տնտեսության առյուծի բաժինը։ Անցյալ տարի եվրոպական խոշոր ընկերությունների 55%-ն էր օգտագործում ԱԲ, մինչդեռ փոքր ընկերությունների շրջանում այդ ցուցանիշը կազմում էր ընդամենը 17%․ վերջիններս, ըստ ՏՀԶԿ-ի (OECD) վերջին զեկույցի, սահմանափակվում են կոնկրետ խնդիրների լուծման համար նախատեսված՝ պատրաստի (off-the-shelf) ԱԲ գործիքների կիրառմամբ։
Այն ընկերությունները, որոնք դիտարկել են արհեստական բանականության (ԱԲ) կիրառման հնարավորությունը, սակայն հրաժարվել են դրանից, որպես հիմնական խնդիր նշել են համապատասխան փորձառության պակասը՝ նույնիսկ կարգավորող դաշտի հետ կապված մտահոգություններից առաջ։ Ամերիկյան գործարար ոլորտի ղեկավարները նույնպես նշել են, որ կարգավորող և քաղաքական անորոշությունը զսպում է իրենց գործունեությունը։
Առաջիկա շաբաթների ընթացքում Եվրոպական հանձնաժողովը մի շարք քայլեր կձեռնարկի՝ խթանելու ԱԲ-ի ներդրման գործընթացը։ Նոյեմբերի 16-ին այն կազմակերպում է «Apply AI» գագաթնաժողովը՝ նպատակ ունենալով «արագացնել ԱԲ-ի կիրառումը ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներում»։ Ունսուլա ֆոն դեր Լայենն առանձնացրել է առողջապահությունը, տրանսպորտը, ագրոպարենային ոլորտը, առաջադեմ արտադրությունը, պաշտպանությունն ու տիեզերական ոլորտը՝ որպես «ամենամեծ ներուժն» ունեցող ոլորտներ։
Բրյուսելում ոմանք շտապում են հերքել այն տեսակետը, թե Եվրոպան լիովին հրաժարվել է հիմնարար մոդելներից։
«Մենք չենք հրաժարվել առաջատար ԱԲ-ից (frontier AI). այժմ մենք արագացնում ենք մեր սեփական ԱԲ համակարգերի մշակումը», – հարցազրույցի ժամանակ նշել է Հանձնաժողովի՝ տեխնոլոգիաների գծով պատասխանատու Հեննա Վիրկունենը՝ անդրադառնալով ֆոն դեր Լայենի դիրքորոշմանը։ «Եվրոպայի համար չափազանց կարևոր է ունենալ սեփական մոդելներ… քանի որ այլ երկրներից լիակատար կախվածության մեջ լինելը ռիսկային է»։
Այնուամենայնիվ, Վիրկունենը մատնանշել է հաշվողական հզորությունների պակասը՝ որպես սեփական առաջատար ԱԲ-ի ստեղծման հիմնական խոչընդոտ։
Միացյալ Թագավորությունում արհեստական բանականության (ԱԲ) հարցերով նախարար Կանիշկա Նարայանը սեպտեմբերին հայտարարել էր, որ առաջատար (frontier) մոդելների մշակումը փաստացի անօրինական է՝ երկրում գործող հեղինակային իրավունքի օրենքների պատճառով։ «Կարգավորման և էներգետիկայի տեսանկյունից՝ Մեծ Բրիտանիան ներկայումս չունի այնպիսի պայմաններ, որոնք թույլ կտան երկրում ստեղծել գերբանականություն (superintelligence). դա անելն անօրինական է», — ասել է նա։
Սակայն Նարայանը նաև ընդունել է ազգային անվտանգությանն առնչվող մտահոգությունները։ «Մենք ցանկանում ենք, որ աշխարհի առաջատար ընկերություններն այստեղ ներդրումներ կատարեն, սակայն չենք ընդունի կախվածությունը՝ որպես այդ ներդրումների գին», — երկուշաբթի օրը հայտարարել է նա։
Մեծ Բրիտանիայի տեխնոլոգիական ընկերությունները դեռ չեն հրաժարվում առաջատար ԱԲ-ի ոլորտում մրցակցելու մտքից։ Բրիտանական Cosine հետազոտական լաբորատորիան հակադարձել է այն տեսակետին, թե խաղի կանոնները թելադրում են ամերիկյան ընկերությունները։ «Մեծ Բրիտանիան չպետք է թույլ տա OpenAI-ին սահմանել, թե ինչպիսին պետք է լինի «պատասխանատու» առաջատար լաբորատորիան՝ այնպես, որ այդ սահմանումը պատահաբար նման լինի հենց OpenAI-ին», — նշել է Cosine-ի համահիմնադիր Յանգ Լին։
Պայքար ինքնիշխանության համար
Ֆրանսիական Mistral ընկերությունը նախորդ շաբաթ թողարկեց նոր՝ Large 4 մոդելը, որի մասին ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նախագահ Ժորդան Բարդելլան ասել է, թե այն «Ֆրանսիային (և Եվրոպային) վերադարձնում է արհեստական բանականության ոլորտում մրցավազքի մեջ»։
Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ պետական ծառայությունների կողմից օգտագործվող՝ Բեռլինում տեղակայված որոնողական համակարգի գործադիր տնօրենը հայտարարեց, որ հրաժարվում է Mistral-ից՝ հօգուտ բաց կոդով (open-source) մոդելների, այդ թվում՝ չինական արտադրության։ Հարցազրույցի ընթացքում Ecosia-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Քրիստիան Կրոլը որպես մտահոգության պատճառ նշել է ցածր արդյունավետությունը, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարցը՝ հաշվի առնելով, որ Mistral-ն ունի ոչ եվրոպացի ներդրողներ։
«Mistral Large 4-ի միջոցով մենք զգալիորեն նեղացրել ենք աշխարհի լավագույն մոդելների հետ մեր տարբերությունը՝ օգտագործելով մեր մրցակիցներից շատ ավելի քիչ հաշվողական հզորություն», – ասել է Mistral-ի խոսնակը։
Ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Մենշը նույնպես դեմ է արտահայտվել այն գաղափարին, որ Եվրոպան չպետք է ունենա իր սեփական մոդելները՝ նախազգուշացնելով, որ մայրցամաքը կարող է վերածվել «արդյունահանող տնտեսության», որը կախված է օտարերկրյա մատակարարներից։
Այնուամենայնիվ, մրցավազքի վիճակը ստիպում է եվրոպական ընկերություններին ընդունել, որ դա ստատուս քվոն է։
ԱՄՆ սահմանային մոդելներն արդեն իսկ ապացուցել են իրենց կարողությունը կիբերխոցելիությունները գտնելու և շահագործելու հարցում։ Հարցին, թե արդյոք դրանց հասանելիություն չունենալը մրցակցային թերություն է, Legora-ի Junestread-ը պատասխանել է. «Այո… անկասկած»։
Բաց մի թողեք
Ռուբիոն փորձում է Հունաստանին ներգրավել ՄԿԴ-ի դեմ ԱՄՆ-ի արշավում
Լը Պենը ԵՄ բյուջեի շուրջ պայքարը տեղափոխում է Բրյուսել
Վերահսկիչ մարմինը նախազգուշացնում է՝ ԵՄ նոր բյուջեի պայմաններում կոռուպցիան բացահայտելը կարող է բարդանալ