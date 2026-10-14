Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ է անում խիստ միգրացիոն միջոցառումներ ձեռնարկել

Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ Եվրոպան պետք է «հստակեցնի, որ մենք երբեք չենք վտանգի մեր արտաքին սահմանների պաշտպանությունը»։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նամակ է գրել եվրոպացի առաջնորդներին՝ կոչ անելով մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկել անօրինական միգրացիային արձագանքելու համար՝ այս շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ։
Ֆոն դեր Լեյենի կոչով միջոցառումների թվում էին արտակարգ իրավիճակների արձագանքման շրջանակի ստեղծումը, երբ միգրացիան զենքի է վերածվել, ԵՄ սահմանային գործակալության՝ Frontex-ի լիազորությունների ընդլայնումը և դաշինքի արտաքսման մակարդակի բարձրացումը։ Նամակը հաջորդել է ամռանը Իսպանիայի Սեուտա էքսկլավում տեղի ունեցած միգրացիոն ճգնաժամին, որի հետևանքով Մարոկկոյից ժամանել է մոտ 70,000 միգրանտ։
«Մենք պետք է կանխենք նման սպառնալիքները և հստակեցնենք, որ երբեք չենք վտանգի մեր արտաքին սահմանների պաշտպանությունը. ոչ մի պետական կամ ոչ պետական գործչի թույլատրված չէ շահագործել մեր կանոնները կամ մեր արժեքները՝ Միությունը անկայունացնելու համար», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը։
ԵՄ անդամ երկրների բոլոր 27 առաջնորդներին ուղարկված նամակը կծառայի որպես միգրացիայի վերաբերյալ քննարկման թեմա, որը նախատեսված է ուրբաթ օրը՝ այս շաբաթվա Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովի երկրորդ օրը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն Ուկրաինայի համար բացել է ևս երկու բանակցային խումբ․ Մարթա Կոս
Ֆոն դեր Լայենն առաջարկում է արհեստական բանականությունը որպես եվրոպական բիզնեսների համար հաշվետվությունների ծավալը կրճատելու միջոց
Եվրոպան կոշտացնում է դիրքորոշումը Ռուսաստանի հարցում՝ խորացնելով Թրամփի հետ տարաձայնությունները