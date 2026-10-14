Լը Պենը ԵՄ բյուջեի շուրջ պայքարը տեղափոխում է Բրյուսել

Գագաթնաժողովի նախօրեին նրա այցը եվրասկեպտիցիզմը դնում է Ֆրանսիայի նախագահական ընտրարշավի կենտրոնում:
Չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում Մարին Լը Պենը կներկայացնի ԵՄ բյուջեին Ֆրանսիայի վճարումները կրճատելու իր ծրագրերը՝ իր նախագահական արշավի առանցքային խոստումն անմիջականորեն ներառելով միության ծախսերի հաջորդ յոթնամյա ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում։
Նրա այցը տեղի է ունենում ազգային առաջնորդների՝ Եվրոպական խորհրդի նիստին հավաքվելուց մեկ օր առաջ, որտեղ ակնկալվում է, որ նրանք կբախվեն լուրջ տարաձայնությունների՝ կապված 2028-2034 թվականների համար առաջարկվող 1,8 տրիլիոն եվրո ընդհանուր ծավալով ԵՄ բյուջեի հետ։
Լը Պենի համար Բրյուսել կատարելիք այցը հնարավորություն է՝ ընտրողներին պարզ քաղաքական ուղերձ հղելու։ Երկրի ներսում բյուջետային ճնշման պայմաններում (որտեղ նոր են սկսվել ազգային բյուջեի շուրջ խորհրդարանական քննարկումները) Ֆրանսիան պետք է դադարեցնի Բրյուսելին ավելի շատ գումար վճարելը և սկսի ավելի կոշտ բանակցություններ վարել։
«Ազգային միավորում» (RN) կուսակցությունից նախագահի թեկնածուն ձգտում է բարձրացնել քաղաքական գինը ցանկացած այնպիսի գործարքի համար, որը հետագայում Ֆրանսիայում կարող է ներկայացվել որպես Բրյուսելի հանդեպ չափազանց առատաձեռն քայլ, ինչպես նաև ազդարարել, որ իր կառավարությունը (հաղթանակի դեպքում) պատրաստ կլինի վերանայել Ֆրանսիայի վճարումների պայմանները։
Անցյալ շաբաթ Լը Պենը խոստացավ կրճատել ԵՄ բյուջեին Ֆրանսիայի տարեկան զուտ վճարումը՝ հասցնելով այն 5 միլիարդ եվրոյի։ Նրա կուսակցությունը վերջերս առաջարկել է փոփոխություն կատարել Ֆրանսիայի 2027 թվականի բյուջեում՝ նպատակ ունենալով սկսել վճարումների կրճատումը և պնդելով, որ Փարիզը խոշոր զուտ վճարող է, սակայն չի օգտվում այնպիսի ուղղիչ մեխանիզմից կամ զեղչից, ինչպիսիք կիրառվում են անդամ այլ պետությունների, օրինակ՝ Գերմանիայի դեպքում։
Լը Պենը խոստանում է կրճատել ԵՄ բյուջեին Ֆրանսիայի զուտ վճարումը
Մարին Լը Պենը կկրճատի ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեին Ֆ Նրա միջամտությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Իռլանդիայի խորհրդի նախագահությունը փորձում է առաջնորդներից հաստատել մի փաթեթ, որը պետք է հաշտեցնի զսպվածություն փնտրող և ավելի մեծ ընդհանուր ծախսերի կոչ անող երկրների միջև մրցակցող պահանջները։
Նախագահությունը շաբաթավերջին շրջանառության մեջ է դրել վերանայված առաջարկ՝ 1.825 տրիլիոն եվրո արժողությամբ, ինչը 141 միլիարդ եվրոյով պակաս է Եվրահանձնաժողովի նախնական ծրագրից՝ փորձելով կամուրջ դնել տարաձայնությունները։
Լը Պենի ճնշումը նաև տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ անդամ պետությունները մտածում են այն ռիսկերի մասին, եթե ԵՄ բանակցությունները չկարողանան համաձայնության գալ մինչև 2027 թվականի Ֆրանսիայի ընտրությունները։
ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեն պահանջում է միաձայնություն, և դրա հիմքում ընկած եկամուտների կարգավորումները պետք է վավերացվեն ազգային մակարդակով։
Բաց մի թողեք
Ռուբիոն փորձում է Հունաստանին ներգրավել ՄԿԴ-ի դեմ ԱՄՆ-ի արշավում
Եվրոպայի առաջնորդները հրաժարվում են առաջատար արհեստական բանականության մրցավազքից
Վերահսկիչ մարմինը նախազգուշացնում է՝ ԵՄ նոր բյուջեի պայմաններում կոռուպցիան բացահայտելը կարող է բարդանալ