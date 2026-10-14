Ռուբիոն փորձում է Հունաստանին ներգրավել ՄԿԴ-ի դեմ ԱՄՆ-ի արշավում

ԱՄՆ պետքարտուղարը ճնշում է գործադրում եվրոպացի դաշնակիցների վրա՝ «դատարանը սանձելու» նպատակով
ԱԹԵՆՔ – ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Աթենք կատարած իր վերջին այցի ընթացքում փորձել է ստանալ Հունաստանի աջակցությունը Թրամփի վարչակազմի՝ Միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) դեմ ուղղված արշավի հարցում, Rapporteur-ին հայտնել է դիվանագետը։
Ռուբիոն ՄՔԴ-ի հարցը բարձրացրել է իր հույն գործընկեր Յորղոս Գերապետրիտիսի հետ հանդիպման ժամանակ՝ քննադատելով դատարանի «ակտիվիստական» մոտեցումը։
Ըստ դիվանագետի՝ Ռուբիոն կցանկանար, որ Հունաստանը դուրս գար Հռոմի կանոնադրությունից՝ ՄՔԴ-ի հիմնադիր պայմանագրից։ Հաագայում տեղակայված այս դատարանը ստեղծվել է 2002 թվականին՝ ցեղասպանության, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների և ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց դատելու նպատակով։
Սակայն Աթենքի համար նման քայլն անհնար կլինի՝ հաշվի առնելով ԵՄ-ի իրավական պարտավորությունները ՄՔԴ-ի հանդեպ, նշել է դիվանագետը։ ԵՄ բոլոր անդամ պետությունները ՄՔԴ-ի մասնակից են. անցյալ ամիս ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները վերահաստատել են իրենց աջակցությունը դատարանին։
Այնուամենայնիվ, դիվանագետը նշել է, որ Հունաստանը կարող է լռություն պահպանել ՄՔԴ-ի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից լարվածության հետագա սրման դեպքում։
Ռուբիոն խոստանում է լուծել Թուրքիայի հետ հունական մալուխի վերաբերյալ վեճը
Քաղաքականություն
Ռուբիոն խոստանում է լուծել Թուրքիայի հետ հունական մալուխի վերաբերյալ վեճը
Rapporteur-ի հարցմանն ի պատասխան՝ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը չի հերքել միջադեպը։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հասանելի չի եղել մեկնաբանություն տալու համար։
ՄՔԴ-ի հանդեպ Վաշինգտոնի ընդդիմադիր դիրքորոշումը նորություն չէ։ Թեև ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը ստորագրել էր Հռոմի կանոնադրությունը, նրա իրավահաջորդ Ջորջ Բուշ-կրտսերը 2002 թվականին «ԱՄՆ դաշնակիցները, որոնցից շատերը Միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) անդամ են և իրենց պաշտպանության հարցում ապավինում են ամերիկացի զինծառայողներին, պետք է զսպեն դատարանին»։
ԱՄՆ-ի որոշումը կոշտ արձագանք առաջացրեց Բրյուսելում։ «ԵՄ-ն վերահաստատում է իր անսասան հանձնառությունը կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգին, որի հիմնարար մասն է կազմում ՄՔԴ-ն», — հոկտեմբերի 10-ին հայտարարեց ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը։
Հունաստանի կառավարության պաշտոնյաները հրաժարվել են մեկնաբանություններ տալ։ Կառավարությունը դրական լույսի ներքո էր ներկայացրել Ռուբիոյի այցը, քանի որ նա Հունաստանը բնութագրել էր որպես տարածաշրջանում վստահելի դաշնակից։
Բաց մի թողեք
Լը Պենը ԵՄ բյուջեի շուրջ պայքարը տեղափոխում է Բրյուսել
Եվրոպայի առաջնորդները հրաժարվում են առաջատար արհեստական բանականության մրցավազքից
Վերահսկիչ մարմինը նախազգուշացնում է՝ ԵՄ նոր բյուջեի պայմաններում կոռուպցիան բացահայտելը կարող է բարդանալ