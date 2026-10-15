Մակրոնի ու Մերցի ձեռքերում են ԵՄ բյուջեի համաձայնագրի բանալիները, բայց կարող են չափազանց թույլ լինել դրանք օգտագործելու համար

Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները բախվում են քաղաքական ճնշումների, որոնք սահմանափակում են նրանց մանևրելու տարածքը Եվրոպայի ամենամեծ բանակցություններում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Քաղաքական ճնշումը Էմանուել Մակրոնին և Ֆրիդրիխ Մերցին թողնում է անհարմար դիրքում՝ ԵՄ հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ փակուղին խզելու համար։
Երբ ԵՄ առաջնորդները հավաքվում են Բրյուսելում հինգշաբթի օրվանից երկօրյա գագաթնաժողովի, դաշինքի երկու խոշորագույն երկրների ղեկավարները ձեռքում են մայրաքաղաքների միջև ամիսներ շարունակ պահպանվող փակուղին խզելու բանալիները, քանի որ Գերմանիայի գլխավորած խումբը, որը պաշտպանում է ավելի փոքր բյուջե, բախվում է այնպիսի խմբերի հետ, ինչպիսին է Ֆրանսիան, որոնք դիմադրում են կրճատումներին։
«Խորհրդում [ԵՄ կառավարությունները ներկայացնող] ձգձգումները և շարունակական տարաձայնությունները մտահոգիչ են», – ասաց Զիգֆրիդ Մուրեշանը, որը համաղեկավարում է Եվրոպական խորհրդարանի աշխատանքը ԲՖԾ-ի՝ բազմամյա ֆինանսական շրջանակի վերաբերյալ։ «ԵՄ բյուջեն կարող է կառուցվել միայն փոխզիջման միջոցով… Որքան արագ մենք ընդունենք բյուջեն, այնքան արագ կարող ենք այն իրականացնել և դառնալ ավելի մրցունակ, ավելի անվտանգ, օգնել ֆերմերներին և հետազոտողներին, ինչպես նաև պաշտպանել մեր սահմաններն ու կիբերտարածությունը»։
ԵՄ-ի՝ մոտ 2 տրիլիոն եվրո արժողությամբ երկարաժամկետ կենտրոնական բյուջեի շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը առաջիկա ամիսներին առաջնորդների առջև ծառացած ամենամեծ մարտահրավերն է, քանի որ նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է հավանություն տա վերջնական թվերին։ Թեև ամեն ինչ կախված չէ միայն Մակրոնից և Մերցից, սակայն միության երկու ամենահզոր երկրների ղեկավարների կողմից տարաձայնությունների հաղթահարումը կարող է վճռորոշ քայլ դառնալ՝ խճանկարի բոլոր մասերը տեղադրելու և ընդհանուր պատկերը ամբողջացնելու գործում։
Սակայն, հաշվի առնելով, որ Մակրոնը շուտով հեռանալու է պաշտոնից, իսկ Մերցը ներքաղաքական լուրջ ճնշման տակ է գտնվում, Բրյուսելի, Փարիզի և Բեռլինի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները զգուշավոր են արտահայտվում՝ նվազեցնելով ֆրանս-գերմանական որևէ բեկումնային արդյունքի հավանականությունը այս շաբաթ։
«Եթե Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները միասնական դիրքորոշում ներկայացնեն, կարծում եմ՝ դա կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը, — նշել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը, ով ցանկացել է անանուն մնալ՝ ավելի անկեղծ խոսելու համար։ — Անհրաժեշտ են նաև [Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա] Մելոնին և [Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ] Տուսկը, բայց ամեն ինչ սկսվում է Մերցից և Մակրոնից»։
Ելիսեյան պալատի ներկայացուցչի խոսքով՝ գագաթնաժողովի ընթացքում Մերցն ու Մակրոնը կարող են երկկողմ զրույց ունենալ, սակայն, ըստ ԵՄ երկու դիվանագետների, ավելի պաշտոնական հանդիպման հստակ ծրագրեր չկան։ Նրանք հավելել են, որ ակնկալում են՝ երկօրյա հանդիպման ընթացքում առաջնորդները կքննարկեն և կհամաձայնեցնեն իրենց դիրքորոշումները։
ԵՄ երեք դիվանագետների կարծիքով՝ ներքաղաքական թուլությունը նվազեցնում է այն հավանականությունը, որ երկու ղեկավարներն էլ կգնան զիջումների։
Հակադարձ հարված
Ֆրանսիայի նախագահի համար, ով հաջորդ տարի կթողնի պաշտոնը, վախն այն է, որ մեծ զիջումների գնալը, ինչպես օրինակ՝ Բեռլինի կողմից պահանջվող կրճատումների ընդունումը, կարող է զենք դառնալ նրան փոխարինելու համար պայքարող նախագահի թեկնածուների կողմից։
«Մակրոնը չպետք է չափազանց հաշտվողական տեսք ունենա» բյուջետային բանակցություններում, ասել է Ֆրանսիայի նախագահի դաշնակիցը։ «Դա հակառակ հարված կհասցնի նախագահական քարոզարշավին»։
Իրոք, Մակրոնը կարող է զգուշանալ այնպիսի գործարք կնքելուց, որը կարող է հանգեցնել ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լե Պենի կամ ծայրահեղ ձախակողմյան մրցակից Ժան-Լյուկ Մելանշոնի հարձակումներին, որոնք երկուսն էլ պնդում են, որ Ֆրանսիան չափազանց քիչ արժեք է ստանում ԵՄ-ի ֆոնդին իր ներդրումների համար։
Չորեքշաբթի երեկոյան Բրյուսելում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Լե Պենը մեղադրեց բանակցողներին բանակցությունները արագացնելու մեջ՝ այն համարելով «ապագա ժողովրդավարական ընտրությունները խեղդելու փորձ, նախքան դրանք նույնիսկ տեղի կունենան»՝ փաստացի զգուշացնելով Մակրոնին համաձայնագիր կնքել Ֆրանսիայի ապրիլյան նախագահական ընտրություններից և ԵՄ այլ խոշոր երկրներում, ինչպիսիք են Իսպանիան, որը հաջորդ ամիս ընտրություններ է անցկացնելու, և Իտալիան, որը հաջորդ տարի ընտրություններ է անցկացնելու։
«Սա ամենը լուրջ չէ», – Բրյուսելի «The Hotel»-ի 26-րդ հարկում լրագրողներին ասաց Լը Պենը։
Ամեն ինչ բարդ է
Մերցը նմանատիպ քաղաքական ճնշումների է ենթարկվում։
«Գերմանիայի համար այլընտրանք» ծայրահեղ աջ կուսակցության նկատմամբ նահանգային ընտրություններում կրած ամոթալի պարտություններից հետո կանցլերը զգուշանում է զիջումներից, որոնք կարող են մեկնաբանվել որպես Բրյուսելին հարկատուների ավելի շատ գումար ուղարկելը։ Մերցն ասաց, որ Բեռլինը նախընտրում է ընդհանրապես գործարքի բացակայությունը ընդհանուր բյուջեն մեծացնող գործարքի փոխարեն։
Սակայն Փարիզի և Բեռլինի դիրքորոշումները կարող են այնքան էլ տարբեր չլինել, որքան ենթադրում են հրապարակային հայտարարությունները։
«Դա բարդ է, քանի որ Ֆրանսիան և Գերմանիան երկուսն էլ պետք է դուրս գան իրենց հարմարավետության գոտուց», – ասաց Մակրոնի դաշնակիցը: «Բայց դա կավարտվի Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև համաձայնագրով», – ասաց Ֆրանսիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Բենջամին Հադդադը երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասաց, որ քննարկումները պետք է կենտրոնանան հարկերի կամ «սեփական ռեսուրսների» միջոցով գումար հավաքելու վրա, ինչպես դրանք հայտնի են ԵՄ-ում, ինչպիսիք են առցանց խաղատների տուրքերը, այլ ոչ թե «զանգվածային կրճատումների»:
Այնուամենայնիվ, Փարիզը նաև ցանկանում է «կայունացնել ազգային ներդրումները», այլ կերպ ասած՝ պահպանել իր սեփական վճարումների մակարդակը:
Բեռլինը «բաց էր նոր սեփական ռեսուրսները քննարկելու համար, բայց մենք ավելի կասկածամիտ ենք, քան ֆրանսիացիները, որ դա բավարար գումար կստեղծի», – ասաց գերմանացի պաշտոնյան:
Ֆրանսիան խաղադրույք է կատարում, որ երբ իրավիճակը հասնի իր գագաթնակետին, Մերցը կզիջի այլ երկրների՝ և գերմանացի արդյունաբերության առաջնորդների ճնշմանը՝ հրաժարվելու իր պահանջներից՝ հեռահար կրճատումների վերաբերյալ:
«Ես տեսնում եմ, որ Գերմանիայում նույնպես իրական բանավեճ կա այն մասին, որ դիրքորոշում ունենալու փաստը կենտրոնացած կլինի միայն ապագա քաղաքականությանը վնասող կրճատումների վրա», – չորեքշաբթի ասաց Ելիսեյան պալատի պաշտոնյան: Այս շաբաթ Գերմանիայի արդյունաբերական լոբբին՝ BDI-ն, և առաջատար արդյունաբերական խմբերը կոչ արեցին իրենց կառավարությանը պաշտպանել ԵՄ ավելի հավակնոտ բյուջեն։
Մակրոնը և Մերցը այս ամսվա սկզբին միասնություն ցուցաբերեցին՝ համատեղ կոչ անելով Եվրոպական հանձնաժողովին խստացնել իր դիրքորոշումը Չինաստանի նկատմամբ։ Սակայն նրանք դեռևս դժվարանում են համաձայնության գալ մեկ այլ կարևոր համաձայնագրի շուրջ, որի մասին առաջին անգամ հայտնել էր հուլիսին, որտեղ Բեռլինը ընդունում է ավելի խիստ «Արտադրված է Եվրոպայում» կանոններ՝ Ֆրանսիայի կողմից ավտոմեքենաների արտանետումների մեղմացված նպատակների և 2035 թվականի այրման շարժիչների արգելքի աջակցության դիմաց։
ԵՄ արդյունաբերության ղեկավար Ստեֆան Սեժուրնեն երեքշաբթի օրը ասել է, որ աջակցում է երկու փաստաթղթերն էլ ավարտելու համար կնքված համաձայնագրին։ Մակրոնը վերջերս համաձայնագիրն անվանել է «անխուսափելի»՝ ենթադրելով, որ առաջընթացը կախված է գերմանական կոալիցիոն բանակցություններից։ Սակայն այս շաբաթ Փարիզի ավտոսրահում համաձայնագիր չներկայացնելու նրանց ձախողումը հաստատում է, որ Փարիզն ու Բեռլինը դեռևս համաձայնության չեն գալիս պայմանների շուրջ, իսկ Ելիսեյան պալատը հաստատել է, որ բանակցությունները շարունակվում են։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ զորքերի կրճատումը Եվրոպայի համար «խնդիր չի առաջացնի»
Բելգիան (կրկին) դեմ է կանգնում Գերմանիային
Բյուջետային պայքար Բրյուսելում