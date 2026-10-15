Ինչպես է Ռուսաստանը ծրագրում վերականգնել կապերը Սլովակիայի հետ

Վիկտոր Օրբանի հեռանալուց հետո Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն դառնում է Վլադիմիր Պուտինի ամենաաչքի ընկնող դաշնակիցը Եվրամիությունում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Սլովակիան վերականգնում է Մոսկվայի հետ համագործակցության՝ մինչ այժմ սառեցված ձևաչափը։ Տրամադրության տակ հայտնված ռուսական կառավարական փաստաթղթի համաձայն՝ հինգ տարվա ընթացքում առաջին նման հանդիպման օրակարգում առանցքային տեղ են զբաղեցնելու Ռուսաստանից գազի և նավթի մատակարարումները, միջուկային վառելիքը, ինչպես նաև ռուս մարզիկների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը։
Ռուսաստանի գիտության և բարձրագույն կրթության նախարար Վալերի Ֆալկովի կողմից կազմված փաստաթղթում նշվում է, որ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Յուրայ Բլանարը օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած տեսակապի ընթացքում համաձայնել է Մոսկվայում անցկացնել Ռուս-սլովակյան միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ հանդիպումը նախատեսված է նոյեմբերի 25-ին։ Մինչդեռ ռուսական փաստաթղթում, որը թվագրված է սեպտեմբերի 10-ով, սկզբնապես նշված էր հանդիպման այլ ժամկետ՝ հոկտեմբերի 26-27-ը։
Միջկառավարական հանձնաժողովը, որը զբաղվում է տնտեսական, գիտական և տեխնիկական համագործակցության հարցերով, գործունեությունը դադարեցրել էր 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո։ Հանձնաժողովի վերջին՝ 21-րդ նիստը տեղի էր ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին՝ Բրատիսլավայում։
Հանդիպումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Մոսկվան գտնում է հնարավորություններ այլ միջազգային ասպարեզներում: ԱՄՆ-ն Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է դեկտեմբերին Մայամիում կայանալիք G20 գագաթնաժողովին, մինչդեռ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ժամանակավորապես վերացրել է Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի կասեցումը և կոչ է արել մարզական մարմիններին մեղմացնել ռուս մարզիկների նկատմամբ սահմանափակումները։
ՄԿՀ-ի ենթադրյալ օրակարգի մասին հարցին Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ուղղորդել է Բլանարի հրապարակային հայտարարություններին օգոստոսի 20-ի զանգից հետո: «Մենք քաղաքականություն ենք վարում բոլոր ուղղություններով և երկխոսություն ենք պահպանում բոլոր այն երկրների հետ, որոնք հետաքրքրված են մեզ հետ պրագմատիկ համագործակցությամբ՝ Սլովակիայի Հանրապետության ազգային շահերի օգտին», – այն ժամանակ ասել էր Բլանարը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Սլովակ-ռուսական հարաբերությունների ջերմացման նորացված ձգտումը հաջորդում է Ֆիցոյի մայիսի 9-ին Մոսկվա կատարած այցին, որտեղ նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հաղթանակի օրվա հիշատակի միջոցառումների ժամանակ: Դա տեղի է ունեցել Վիկտոր Օրբանի պարտությունից հետո Հունգարիայի ապրիլյան ընտրություններում, որը Պուտինին զրկեց Եվրոպայում նրա ամենամոտ գործընկերներից մեկից և ստիպեց նրան այլուր փնտրել ԵՄ դաշնակիցներ։
Պետեր Մագյարի դեմ ընտրություններում պարտվելուց մի քանի ամիս առաջ Օրբանը վերագործարկեց ռուս-հունգարական միջկառավարական տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովը, որը մի քանի տարի կասեցված էր 2022 թվականի ներխուժումից հետո: Մագյարի կառավարությունը չհաստատեց, թե արդյոք հանձնաժողովը կշարունակի իր գործունեությունը հաջորդ տարի:
ԵՄ առաջնորդները, այդ թվում՝ Ֆիցոն, հինգշաբթի օրը կհավաքվեն Բրյուսելում՝ երկօրյա գագաթնաժողովի համար, որը կկենտրոնանա էներգակիրների գների և Ուկրաինայի աջակցության հարցերի վրա, իսկ ուրբաթ օրը նրանց կմիանա երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Նավթի ներմուծում և մշակութային ինտեգրում
Օգոստոսյան տեսազանգում Բլանարը բարձրացրել է Սլովակիայի դեմ ԵՄ-ի կողմից ռուսական գազի ներմուծման փուլային դադարեցմանը և խնդրել է քննարկել մատակարարումները Մոսկվայի հանդիպման ժամանակ, ըստ փաստաթղթի, որը չենք կարողացել անկախ ստուգել, բայց կրում է Ռուսաստանի օրինական նախարարական նոտայի հատկանիշները։ Սլովակիայի ներկայացուցիչները նաև ընդգծել են «Դրուժբա» խողովակաշարով ռուսական նավթի շարունակական մատակարարումների կարևորությունը և ողջունել են սլովակյան էլեկտրակայանների համար միջուկային վառելիքի կանոնավոր մատակարարումները, ըստ նոտայի։
Սլովակիան շարունակում է մեծապես կախված լինել ռուսական նավթից և գազից, և Ֆիցոն պնդել է, որ ներմուծման դադարեցումը կբարձրացնի ծախսերը։ Երբ երկու առաջնորդները հանդիպեցին Մոսկվայում մայիսի 9-ին, Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կանի ամեն ինչ՝ Սլովակիայի էներգետիկ կարիքները բավարարելու համար։
Ըստ փաստաթղթի՝ հաջորդ ամսվա հանդիպման օրակարգը չի սահմանափակվում միայն էներգետիկայով։ Կողմերը նախատեսում են ուսումնասիրել մշակույթի, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերով աշխատանքային խմբերի ստեղծումը, ինչպես նաև քննարկել Բրատիսլավայում գտնվող Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի կարգավիճակը։
Ֆալկովը նաև արձանագրում է Բլանարի դեմ այն բանին, ինչը գրառման մեջ անվանվում է «ռուս մարզիկների նկատմամբ խտրականություն» միջազգային մրցումներում, նշելով, որ հարցը պետք է քննարկվի ՄԿՀ նիստում։
Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հուլիսին վերացրեց Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի կասեցումը և հայտարարեց, որ ռուս մարզիկների մասնակցությունը սահմանափակող իր նախկին առաջարկությունները այլևս չեն գործում: Աղեղնաձգության համաշխարհային ֆեդերացիան օգոստոսին վերացրեց ռուս մարզիկների և պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանափակումները: ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջաննի Ինֆանտինոն նույնպես կոչ արեց Ռուսաստանին թույլատրել վերադառնալ միջազգային ֆուտբոլ:
Այս մոտեցումը արտացոլում է Մոսկվայի վերջին ջանքերը՝ ամրապնդելու Օրբանի Հունգարիայի հետ ավելի սերտ կապերը: Բուդապեշտը և Մոսկվան դեկտեմբերին համաձայնության եկան 12 կետից բաղկացած ծրագրի շուրջ՝ ընդլայնելու համագործակցությունը էներգետիկայի, առևտրի և մշակույթի ոլորտներում: Ծրագիրը ստորագրվել է Հունգարիայի այն ժամանակվա արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոյի և Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայիլ Մուրաշկոյի կողմից դեկտեմբերին Մոսկվայում կայացած բանակցություններից հետո: Սլովակական նոտան մատնանշում է նմանատիպ հավակնությունների լայն շրջանակ:
Կրեմլի կողմից Ֆիցոյին դիմելը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է Մոսկվան օգտագործել էներգետիկ կապերը՝ ԵՄ առանձին երկրներին Ուկրաինայի հարցում միասնական դիրքորոշումից հեռացնելու համար: Պուտինը նմանատիպ հայտարարություն արեց Վաշինգտոնում անցյալ շաբաթավերջին. Ռուսաստանի առաջնորդի հետ հեռախոսազրույցից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը դիզելային վառելիք կմատակարարի ԱՄՆ-ին և համաշխարհային շուկաներին՝ վառելիքի գները իջեցնելու համար: Գործարքը կապահովի եկամուտ Մոսկվայի համար՝ միաժամանակ թուլացնելով Կրեմլի դեմ միասնական ճակատ պահպանելու ջանքերը։
Սակայն կան հարցեր այն մասին, թե արդյոք Պուտինը կարող է կատարել Թրամփին տված իր խոստումը։ Ուկրաինան ակտիվացրել է անօդաչու թռչող սարքերի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա՝ նպատակ ունենալով խափանել վառելիքի մատակարարումը և կրճատել Մոսկվայի ռազմական ջանքերի եկամուտները։ Կիևը այս ամիս հայտարարեց, որ հարվածները անջատել են Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների 51 տոկոսը։
Բաց մի թողեք
Մելոնին զգուշացնում է ԵՄ բյուջեի շուրջ շտապողականությամբ համաձայնության գալու վտանգների մասին
ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են քննարկելու էներգետիկ ճգնաժամը, Չինաստանը և բյուջեն
Ինչու են տվյալների կենտրոնների վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածները իրական խնդիր Ռուսաստանի և դրա սահմաններից դուրս