Մելոնին զգուշացնում է ԵՄ բյուջեի շուրջ շտապողականությամբ համաձայնության գալու վտանգների մասին

Իտալիայի ղեկավարը նշում է, որ ճիշտ որոշում կայացնելն ավելի կարևոր է, քան սահմանված վերջնաժամկետը
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, այս շաբաթ կայանալիք ԵՄ առաջնորդների հանդիպման նախաշեմին, զգուշացրել է նրանց՝ չգերադասել տարեվերջյան վերջնաժամկետը միության հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի բովանդակությունից։
«Ամսաթիվը չի կարող ավելի կարևոր լինել, քան բովանդակությունը», — չորեքշաբթի օրը Իտալիայի Սենատում հայտարարել է Մելոնին՝ ընդգծելով, որ Հռոմը կաջակցի միայն այնպիսի համաձայնագրի, որը կծառայի Իտալիայի շահերին։
«Մենք չենք ստորագրի մի համաձայնագիր, որը մեզ համար ձեռնտու չէ, միայն նրա համար, որ տեղավորվենք սահմանված ժամկետներում։ Մենք կստորագրենք համաձայնագիրը միայն այն դեպքում, երբ այն ճիշտ կլինի Իտալիայի համար»։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան բազմիցս կոչ է արել մինչև տարեվերջ համաձայնության գալ ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ։ Անցյալ շաբաթ եվրոպացի առաջնորդներին ուղղված հրավեր-նամակում նա կրկին շեշտել է մինչև Սուրբ ծնունդ համաձայնության հասնելու անհրաժեշտությունը։
Կոշտայի համար սա անհաջողություն է. ինչպես հայտնում է «Rapporteur»-ը, անդամ երկրները գագաթնաժողովի եզրակացությունների վերջին նախագծից հանել են տարեվերջյան հստակ վերջնաժամկետը՝ փոխարինելով այն ավելի ընդհանրական ձևակերպմամբ՝ «ժամանակին» համաձայնության հասնելու անհրաժեշտության մասին։
Ինչպես «Rapporteur»-ին հայտնել են մի շարք դիվանագետներ, Իտալիան, Ֆրանսիան և Շվեդիան պնդել են հանել հստակ վերջնաժամկետը՝ դրանով իսկ հարված հասցնելով բանակցություններն արագացնելու ջանքերին։
Կոշտայի «անհնարին» բյուջետային վերջնաժամկետները
Մինչև դեկտեմբեր համաձայնության հասնելու ձգտումը մեծապես պայմանավորված է այն մտավախությամբ, որ 2027 թվական Եվրոպական առաջնորդները հինգշաբթի օրը կքննարկեն ԵՄ հաջորդ բյուջեն՝ Իռլանդիայի խորհրդի նախագահության կողմից շաբաթավերջին նոր փոխզիջումային առաջարկի հրապարակումից հետո։
Առաջարկը խիստ քննադատության է արժանացել մի քանի այսպես կոչված «խնայող» երկրների կողմից, որոնք կոչ են անում ավելի խորը կրճատել ծախսերը և նվազեցնել ԵՄ բյուջեին ազգային ներդրումները։
Իտալիան, 16 այլ երկրների հետ միասին, պատկանում է ինքնահռչակ «Համախմբվածության բարեկամների խմբին», որը ձգտում է պաշտպանել ԵՄ ավանդական ծախսերի առաջնահերթությունները, մինչ կառավարությունները բանակցում են դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի վերաբերյալ մրցակցային պահանջների շուրջ։
Մելոնին ասել է, որ հաջորդ բյուջեն պետք է բավարար չափով ֆինանսավորի ԵՄ նոր ռազմավարական առաջնահերթությունները՝ առանց խաթարելու հաստատված ծախսերի ծրագրերը։
«Իտալիան չի ընդունի բյուջե, որը կրճատում է Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը, ձկնորսությունը և համախմբվածությունը», – ասել է նա։
Մելոնին նաև կոչ է արել ԵՄ-ից ֆինանսավորում ստանալ՝ ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներում վերադարձի կենտրոնների զարգացմանը աջակցելու համար՝ հիմնվելով Իտալիայի՝ Ալբանիայում միգրանտների մշակման վիճահարույց կարգավորումների վրա։
«Հիմա մենք պետք է անցնենք իրականացմանը», – ասել է նա՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն պետք է ռեսուրսներ, փորձագիտություն և սարքավորումներ տրամադրի փորձնական նախագծերի համար՝ լիովին համապատասխանելով եվրոպական և միջազգային օրենսդրությանը։
Հունիսին ԵՄ մայրաքաղաքները մասամբ համաձայնության եկան «Գլոբալ Եվրոպա»-ի՝ դաշինքի արտաքին ֆինանսավորման գործիքի վերաբերյալ բանակցային դիրքորոշման շուրջ, ներառյալ հղումներ միգրացիայի վերաբերյալ «նորարարական լուծումների» վերաբերյալ՝ ձևակերպում, որը կարող է ճանապարհ հարթել վերադարձի կենտրոնների ֆինանսավորման համար։
Նման ռեսուրսները, հավելեց նա, պետք է ներառվեն նաև ԵՄ հաջորդ բյուջեում։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են քննարկելու էներգետիկ ճգնաժամը, Չինաստանը և բյուջեն
Ինչու են տվյալների կենտրոնների վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածները իրական խնդիր Ռուսաստանի և դրա սահմաններից դուրս
Ինչպես է Ռուսաստանը ծրագրում վերականգնել կապերը Սլովակիայի հետ