Լեհաստանը հայտնում է, որ Պենտագոնը կողմ է ԱՄՆ մշտական ​​ռազմակայանին

Վարշավան ձգտում է ապահովել ամերիկյան ռազմական երկարաժամկետ ներկայություն, քանի որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները մտավախություն ունեն, որ ԱՄՆ-ն կարող է Եվրոպայից դուրս բերել իր զորքերի մի մասը։
Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը երեքշաբթի հայտարարեց, որ Պենտագոնը «կանաչ լույս» է վառել երկրում ԱՄՆ մշտական ռազմակայան ստեղծելու ծրագրերի համար, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ակնկալվում է, որ վերջնական որոշում կկայացնի դեկտեմբերի սկզբին։
Վաշինգտոնում ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի հետ բանակցություններից հետո Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը հայտնեց, որ իր ամերիկացի գործընկերն ասել է՝ «ամեն ինչ ընթանում է ճիշտ ուղղությամբ»։
«Մենք դա ընկալում ենք որպես Պենտագոնի կողմից տրված «կանաչ լույս»», – ասաց նա։ Նախագիծը դեռևս չի ստացել ԱՄՆ-ի պաշտոնական հաստատումը։
Պենտագոնի տարածած հաղորդագրության մեջ ուղղակիորեն չի հաստատվում ռազմակայանի ստեղծումը կամ դեկտեմբերյան ժամկետը, սակայն նշվում է, որ ընթանում են քննարկումներ Լեհաստանում ԱՄՆ մշտական ռազմական ներկայությունն ամրապնդելու շուրջ։
Հեգսեթը բարձր գնահատեց Լեհաստանի ռազմական հզորացումը՝ նրա բանակը որակելով որպես Եվրոպայի «ամենահզոր» բանակներից մեկը։ Նա նաև կոչ արեց ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցներին ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել սեփական պաշտպանության համար, ինչը Վաշինգտոնին հնարավորություն կտա կրճատել մայրցամաքում տեղակայված իր զորքերի քանակը։
Լեհաստանն արդեն իսկ հյուրընկալում է հազարավոր ամերիկյան զորքերի, հիմնականում հերթափոխով տեղակայման միջոցով։ Սակայն Վարշավան պնդում է մշտական բազայի ստեղծման վրա, քանի որ Պենտագոնը վերանայում է իր ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցները վախենում են, որ Թրամփը կարող է հազարավոր զորքեր դուրս բերել։ Վերանայումը, ինչպես սպասվում է, կավարտվի մինչև դեկտեմբեր։
Նախագիծը նաև Լեհաստանի հակամարտող առաջնորդների միջև համաձայնության հազվագյուտ կետ է։ Վարչապետ Դոնալդ Տուսկը և նախագահ Կարոլ Նավրոցկին՝ Թրամփի դաշնակիցը, որին ԱՄՆ նախագահը աջակցել էր անցյալ տարվա ընտրություններում, անցյալ շաբաթ համաձայնել են համագործակցել բազայի անվտանգության ապահովման հարցում, չնայած Լեհաստանի գերագույն դատարանի վերահսկողության շուրջ իրենց դաժան առճակատմանը։
Նավրոցկին ընդունել է «Ֆորտ Թրամփ» անվան առաջարկը, որն առաջին անգամ առաջարկել էր իր նախորդը՝ Անջեյ Դուդան, 2018 թվականին։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Հանքարդյունաբերական հսկայի ջանքերը՝ փորելու անարատ ֆինլանդական ճահճուտների տակ, փորձարկում է ԵՄ-ի կանաչ վճռականությունը
Ուկրաինան պատրաստ չէ Ռուսաստանին զիջել Դոնբասը անգամ խաղաղության համաձայնագրի դիմաց. Զելենսկի
Զելենսկին Ստուբի հետ Աբու Դաբիում քննարկել է բանակցությունները