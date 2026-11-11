Լեհաստանի Անկախության երթը կարող է ռեկորդային թվով մասնակիցներ հավաքել

Կրակովում տեղի ունեցած հարձակումից հետո հնչել են կոչեր՝ վերանայելու երթի անցկացման նպատակահարմարությունը
ՎԱՐՇԱՎԱ – Չորեքշաբթի օրը Լեհաստանում անցկացվող Անկախության ամենամյա երթը կարող է ռեկորդային թվով մասնակիցներ հավաքել։ Սա տեղի է ունենում խորացող սահմանադրական ճգնաժամի և անվտանգության հետ կապված աճող մտահոգությունների ֆոնին՝ Կրակովում տեղի ունեցած մահացու հրաձգությունից հետո, որի հետևանքով վեց մարդ է զոհվել։
Երթի կազմակերպիչները, որոնք ավանդաբար կապվում են ծայրահեղ աջ խմբավորումների հետ և որոնց միջոցառումներն անցյալում ուղեկցվել են ռասիստական ու հակասեմական կարգախոսներով, ակնկալում են մինչև կես միլիոն մասնակից (համեմատության համար նշենք, որ անցյալ տարի մասնակիցների թիվը մոտ 100,000 էր)։
«Բացի սպիտակ-կարմիր դրոշների ներքո Անկախության օրը նշելու համար մարդկանց համախմբելուց, երթն ունի նաև հստակ քաղաքական ենթատեքստ։ Այն միշտ եղել է դժգոհության արտահայտման միջոց՝ հնարավորություն տալով բարձրաձայնել այն՝ առանց «քաղաքական կոռեկտության» կամ զսպվածության», — Rapporteur-ին ասել է միջոցառման կազմակերպիչներից Ռաֆալ Բուցան։
Կազմակերպիչները որպես մասնակցության դրդապատճառներ նշում են, մասնավորապես, «անվերահսկելի միգրացիան» և Լեհաստանի Սահմանադրական տրիբունալի շուրջ սրվող վեճը։
«Մենք ականատես եղանք սահմանադրական մարմնի բռնի զավթմանը, ինչը ոտքի հանեց լեհերի բազմաթիվ խմբերի», — ասել է Բուցան՝ կրկնելով ընդդիմության մեղադրանքները Դոնալդ Տուսկի կառավարության հասցեին։
Սահմանադրական ճգնաժամը սրվեց հոկտեմբերի վերջին, երբ դատավոր Աննա Կորվին-Պյոտրովսկան կասեցրեց Սահմանադրական տրիբունալի նախագահ Բոգդան Սվիենչկովսկու և նրա տեղակալի լիազորությունները՝ մեղադրելով նրանց խորհրդարանի կողմից ընտրված դատավորների աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։
Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին այս քայլը որակեց որպես ապօրինի զավթում և պահանջեց վարչապետ Դոնալդ Տուսկից չեղարկել այն մինչև նոյեմբերի 11-ը՝ Անկախության օրը։ Նա նաև սպառնաց օգտագործել իր նախագահական բոլոր լիազորությունները Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը կանգնած է վճռորոշ փորձության իշխանության համար պայքարի ֆոնին:
Անկախության երթի ասոցիացիայի նախագահ Բարտոշ Մալևսկին այցելել է դատարանի գլխավոր գրասենյակի դիմաց կազմակերպված բողոքի ճամբար՝ կոչ անելով հավանական մասնակիցներին բերել ևս չորս հոգու, այդ թվում՝ կառավարության հիասթափված կողմնակիցների, ովքեր երբեք չեն մասնակցել երթին։
Onet-ի կողմից պատվիրված SW Research-ի վերջերս անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվածների 47.8%-ը կարծում է, որ կառավարությունը իրավական հիմքեր չունի Դատարանում առաջարկվող փոփոխությունների համար, մինչդեռ 33.1%-ը դրանք համարում է արդարացված։ Եվս 19.1%-ը չի որոշել։
Ընդդիմությունը և Նավրոցկին նույնպես օգտվել են վեճից։ «Նոյեմբերի 11-ին, Լեհաստանի համար այս հատուկ պահին, ես, ինչպես ամեն տարի, կմասնակցեմ Վարշավայում կայանալիք Անկախության երթին», – ուրբաթ օրը հայտարարեց Նավրոցկին։
Միևնույն ժամանակ, անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները սրվել են Կրակովում շաբաթ օրը տեղի ունեցած կրակոցներից հետո։ 24-ամյա կասկածյալ հրաձիգը հետագայում մահացավ հիվանդանոցում։
Հարձակումը հանգեցրեց երթի անցկացման վերանայման կոչերի։ Նախկին նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին կոչ արեց ժամանակավորապես սահմանափակել զանգվածային հավաքույթները՝ զգուշացնելով հնարավոր կրկնօրինակ հարձակումների մասին։
Տուսկը, սակայն, բացառեց արգելքը։ «Ոչ ոք չի մտադիրվում արգելել Անկախության երթը», – գրել է վարչապետը X-ում։
Իշխանությունները փոխարենը խստացրել են անվտանգությունը՝ չորեքշաբթի օրը արգելելով զենքի և հրավառության օգտագործումը Վարշավայում։ Ոստիկանությունը նաև հետևում է Կրակովի հարձակումից հետո հնարավոր կրկնօրինակ սպառնալիքներին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ պաշտոնյան հերքում է կոռուպցիայի վերաբերյալ անանուն մեղադրանքները
Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային տերմինալը հարձակման է ենթարկվել
Կողմերը դեռ հեռու են համաձայնությունից