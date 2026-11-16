Ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդիեն հետ է կանչում սեռական ոտնձգության համար կայացված դատավճռի դեմ բողոքը
Դեպարդիեն, ով նկարահանվել է ավելի քան 200 ֆիլմում և հեռուստասերիալում, ամենահայտնի դեմքն է, ով հայտնվել է Ֆրանսիայում #MeToo շարժմանն առնչվող իրադարձությունների կենտրոնում։
Երկուշաբթի օրը ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդիեն պաշտոնապես հետ կանչեց իր բողոքը՝ ուղղված այն դատավճռի դեմ, ըստ որի նա մեղավոր էր ճանաչվել 2021 թվականին ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ երկու կանանց նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ կատարելու մեջ։
Անցյալ տարի դատարանը 77-ամյա դերասանին դատապարտել էր 18 ամսվա պայմանական ազատազրկման և պարտավորեցրել գրանցվել որպես սեռական հանցագործ։ Սա լուրջ հարված դարձավ այն դերասանի հեղինակությանը, ով կես դար շարունակ գերիշխող դիրք էր զբաղեցնում ֆրանսիական կինոյում։
Դեպարդիեն, ով նկարահանվել է ավելի քան 200 ֆիլմում և հեռուստասերիալում, ամենահայտնի դեմքն է, ով հայտնվել է Ֆրանսիայում #MeToo շարժմանն առնչվող իրադարձությունների կենտրոնում։
Դատավարությունը վերաբերում էր 2021 թվականին ռեժիսոր Ժան Բեկերի «Կանաչ փեղկեր» («Les Volets Verts») ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ կատարված սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքներին։
Դեպարդիեի կողմից բողոքը հետ կանչելու մասին հայտարարվեց երկուշաբթի օրը՝ բողոքարկման դատավարության մեկնարկին, ինչը հանգեցրեց գործի ավարտին և նախնական դատավճիռը դարձրեց վերջնական։
«Արդարադատությունը խոսեց։ Ես մեղավոր ճանաչվեցի։ Ես լսում եմ դա և ընդունում եմ այս դատավճիռը», — ասել է Դեպարդիեն AFP լրատվական գործակալությանը ուղարկված հայտարարության մեջ՝ դատական նիստի մեկնարկից քիչ առաջ։
Նիստի սկզբում դատախազը և քաղաքացիական հայցվորները նույնպես հետ կանչեցին իրենց բողոքները։
Դերասան Ժերար Դեպարդիեն ժամանում է դատարան՝ կապված 2025 թվականի մարտի 27-ին Փարիզում, ֆիլմի նկարահանման հրապարակում երկու կանանց նկատմամբ ենթադրյալ սեռական ոտնձգությունների գործով։
Դերասան Ժերար Դեպարդիեն ժամանում Նա իր «խորը և անկեղծ ներողամտությունն» է հայտնել նրանց, ովքեր «հնարավոր է՝ տուժել են դրա հետևանքով»։
Դերասանն ասել է, որ երբեք մտադրություն չի ունեցել ցավ պատճառել այն կանանց, ում հանդիպել է, սակայն հավելել է, որ «հասկացել է՝ մտադրությունը ոչինչ չի փոխում պատճառված վնասի հարցում»։
«Դատական գործընթացները վնաս են հասցնում մեզ», — հավելել է դերասանը։
Հայցվորները եղել են դեկորատորը և ռեժիսորի օգնականը։ Դեպարդիեն հերքել է մեղադրանքները։
Մեկ այլ գործով ֆրանսիացի քննիչ դատավորը 2025 թվականին որոշում է կայացրել Դեպարդիեին դատի տալ՝ 2018 թվականին դերասանուհի Շառլոտ Արնուլդին բռնաբարելու մեղադրանքով։
Նա հերքել է այդ մեղադրանքները և բողոքարկում է որոշումը։
Բաց մի թողեք
Ուշիի ոլորաններում ավտովթարից զոհված զույգը 3 ամսվա նշանված էր. Լուսանկար
Այսօր Վալոդյա Գրիգորյանը կդառնար 43 տարեկան
Ռոբերտ Աբաջյանն այսօր կդառնար 30 տարեկան. Լուսանկար