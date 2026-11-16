Բրիտանացի արքայազնը ելույթ է ունեցել բուժաշխատողների համար կազմակերպված համաժողովում, որը նախաձեռնել էր «Superhumans»-ը՝ քաղաքում գործող մի կլինիկա, որը մասնագիտացած է վիրավոր զինվորների վերականգնողական բուժման մեջ։
Բրիտանիայի արքայազն Հարին հանգստյան օրերին անակնկալ այցով ժամանել է Ուկրաինա, որտեղ հանդիպել է վիրավոր վետերանների և պատերազմական վնասվածքների գծով մասնագիտացած բուժաշխատողների հետ՝ ասելով նրանց․ «Դուք հաղթելու եք պատերազմում»։
Սա արքայազն Հարիի չորրորդ այցն է Ուկրաինա՝ 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից իրականացված լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր։ Նա վիրավոր զինվորներին վստահեցրել է, որ «աշխարհը շարունակելու է աջակցել» Կիևին, և հույս հայտնել, որ երկարատև պատերազմը կավարտվի։
Շաբաթ և կիրակի օրերին նա մասնակցել է մի շարք միջոցառումների արևմտյան Լվով քաղաքում, իսկ այցի մասին տեղեկությունը, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, գաղտնի է պահվել։
Բրիտանացի արքայազնը ելույթ է ունեցել բուժաշխատողների համար կազմակերպված համաժողովում, որը նախաձեռնել էր «Superhumans»-ը՝ քաղաքում գործող մի կլինիկա, որը մասնագիտացած է վիրավոր զինվորների վերականգնողական բուժման մեջ։
«Դուք հաղթելու եք պատերազմում, և դրանից հետո հաջողության հասնելու լավ հիմքեր կունենաք», – ասել է արքայազն Հարին ներկաներին, այդ թվում՝ առողջապահության նախարար Վիկտոր Լյաշկոյին։
Արքայազնը, ով նախկինում բրիտանական բանակի սպա է եղել և հիմնադրել է «Invictus Games»-ը (Անպարտելիների խաղեր), հանդիպել է նաև մարզիկների հետ, ովքեր հույս ունեն ներկայացնել Ուկրաինան հաջորդ տարի Բրիտանիայի Բիրմինգհեմ քաղաքում կայանալիք խաղերում։
Նրա այցը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը, ձմռանը ընդառաջ, ինտենսիվ հարվածներ է հասցնում Ուկրաինային։
Միջոցառումների շարքին մասնակցելիս 42-ամյա արքայազնը հագել էր ոչ պաշտոնական հագուստ՝ մուգ գույնի, գլխարկով փուֆեր բաճկոն և դարչնագույն կոշիկներ։
Դպրոցական մար Երկրում կա մոտ 1,4 միլիոն մարտական վետերան, որոնց ավելի քան 10%-ն ունի հաշմանդամություն։
Կիրակի օրը արքայազնը վետերաններին անվանեց հասարակության համար «օրինակելի կերպարներ»՝ հավելելով, որ Կիևի բանակին ուղղված արևմտյան աջակցությունը պետք է տարածվի նաև վետերանների վրա։
«Մենք ներդրում ենք կատարել նրանց մեջ, նախքան նրանք կհագնեին համազգեստը, ուստի պետք է ներդրում կատարենք նաև այն բանից հետո, երբ նրանք հանեն այն»։
Շաբաթ օրը կայացած միջոցառմանը ներկա էր նաև 33-ամյա օդեսացի Իլյա Պիլիպենկոն, ով ծանր այրվածքներ էր ստացել և կորցրել թոքերից մեկը, երբ իր վարած տանկը պայթել էր ականի վրա։
«Ադապտիվ սպորտը ինձ իսկապես աջակցեց հոգեպես, ես նոր խթան գտա», – ասաց նա։
Նրա երազանքն էր, որ Ուկրաինայի յուրաքանչյուր վիրավոր վետերան հնարավորություն ունենա մասնակցելու նման խաղերի։
Շարժմանը միացող վետերաններին արքայազն Հարին ասաց. «Երբ պատերազմն ավարտվի, և Ուկրաինան հաղթի, մենք պատրաստ կլինենք աջակցել ձեզ՝ «Անհաղթների խաղեր» անցկացնելու հարցում»։
Ռեգբիի խաղի ժամանակ նա գրկեց մի խաղացողի, ում ճանաչեց. դա Վալերի Օդայնիկն էր՝ Կանադայում կայացած «Անհաղթների խաղերի» նախկին մասնակիցը, ով կորցրել է ոտքը։
41-ամյա տղամարդը, ում ձեռքին մեծ դաջվածք կար, արքայազնին բացատրեց, որ ինքը «դեռևս գործող զինծառայող է»։
«Բայց ե՞րբ եք ժամանակ գտնում մարզվելու համար», – հարցրեց Հարին։ Բրիտանացի արքայազնը՝ նախկին զինվորականը, պատմել է, որ խորապես հուզվել է՝ Աֆղանստանում ծառայության ընթացքում ականատես լինելով մահվանն ու կյանքը փոխող վնասվածքներին։
Նա հիմնադրել է «Ինվիկտուս խաղերը» (Invictus Games) 2014 թվականին՝ դեռևս բրիտանական բանակում ծառայելու ընթացքում։
«Ուկրաինայում յուրաքանչյուր ոք իր ներդրումն ունի այս պատերազմում», — ասել է նա կիրակի օրը։
«Իմ պատկերացմամբ՝ դուք արդեն հաղթել եք. հուսով եմ՝ պատերազմը կավարտվի»։
Բաց մի թողեք
Էստոնիան փակում է Ռուսաստանի հետ սահմանը՝ պաշտպանական ընկերության դեմ իրականացված «դիվերսիոն հարձակումից» հետո
Թուրքիայի զինագործական հսկան խաղադրույք է կատարում, որ Ռուսաստանը կհաղթահարի ԵՄ «Գնեք եվրոպականը» ջանքերը
ԵՄ-ն ձգտում է վերակենդանացնել Սիրիայի հետ նախապատերազմյան համաձայնագիրը