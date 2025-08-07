Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք. Մարտիրոսյան

Մի երկրում, որտեղ հանուն երկրի որդի զոհաբերած ծնողներ՝ Գարիկ Գալեյանն ու Արա Ռոստոմյանը նույն երկրի կողմից բռնադատվում են ուրեմն այդ երկրի ձևը, կերպը, բնույթը, փիլիսոփայությունն ու ապագան պետք է օր առաջ փոխել ու կարգավորել:
Եթե դուք ամեն օր լսում եք ռեպրեսիաների մասին լուրեր, իսկ դուք դա լսում եք, ուրեմն սրանց զինանոցում այլ բան չի մնացել, բացի կարմիր գիծ անցնելուց, իսկ կարմիր գիծ անցնելուց բացի այլ բան սրանց էլ չի մնացել:
Ռուսերեն լավ բառ կա конченый: Սա է սրանց պատկերն ու բնութը: Գարիկ Գալեյանն ու Արա Ռոստոմյանը այս Երկրին ու այս Պետությանը տվել են ամեն բան: Աստված չտա Գարիկի ու Արաի չափ այս երկրին տաք: Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք:
Վլադիմիր Մարտիրոսյան
