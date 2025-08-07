07/08/2025

Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք. Մարտիրոսյան

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

Մի երկրում, որտեղ հանուն երկրի որդի զոհաբերած ծնողներ՝ Գարիկ Գալեյանն ու Արա Ռոստոմյանը նույն երկրի կողմից բռնադատվում են ուրեմն այդ երկրի ձևը, կերպը, բնույթը, փիլիսոփայությունն ու ապագան պետք է օր  առաջ փոխել ու կարգավորել:

Եթե դուք ամեն օր լսում եք ռեպրեսիաների մասին լուրեր, իսկ դուք դա լսում եք, ուրեմն սրանց զինանոցում այլ բան չի մնացել, բացի կարմիր գիծ անցնելուց, իսկ կարմիր գիծ անցնելուց բացի այլ բան սրանց էլ չի մնացել:

Ռուսերեն լավ բառ կա конченый: Սա է սրանց պատկերն ու բնութը: Գարիկ Գալեյանն ու Արա Ռոստոմյանը այս Երկրին ու այս Պետությանը տվել են ամեն բան: Աստված չտա Գարիկի ու Արաի չափ այս երկրին տաք: Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք:

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

Աստված տա Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանցիները բողոքում են, որ Ջենիֆեր Լոպեսի երևանյան համերգը վատ է կազմակերպված եղել

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 7-ի աստղագուշակ․ Վատ օր չի լինի ֆինանսների տեսանկյունից, բայց …

06/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանությունները գաղտնի բանակցություններ են վարում քահանաներից ոմանց հետ, որ տեղապահ դառնան

06/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան է ժամանելու ֆուտբոլի գերաստղ Ռոնալդուն … Լուսանկարներից դատելով` խաղը անցնելու է կարտոֆիլի դաշտերում. Սերգեյ Ջանջոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը». Իրանի խորհրդարանի անդամ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիբանանը մտնում է նոր պատերազմի մեջ, ինչ սպասել տարածաշրջանում

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուշադիր կարդացեք, թե ինչ են մատուցում մեր երեխաներին ԿԳԲ-ի մնացուկային գործակալական ցանցի ներկայացուցիչները․ Դեմոյան

07/08/2025 infomitk@gmail.com