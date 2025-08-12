12/08/2025

Հնդկաստանցի աշխատակիցների բողոքի ցույցի հետքերով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել

Իջևանում գործող «Իջ գրանդ տեքստիլ օպտ» ռուսական ընկերության հնդկաստանցի աշխատակիցների բողոքի ցույցի հետքերով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել:

Դատախազությունից հայտնել են, որ վարույթ է նախաձեռնվել քրեական օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով (սպառնալիքը զենքով), ինչպես նաև 195-րդ հոդվածի 1-ին մասով (Ֆիզիկական ներգործություն բռնությամբ) և 335 -րդ հոդվածի 1-ին մասով (Շինարարական կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության ապահովման` օրենսդրությամբ սահմանված կանոն կամ պահանջ խախտելն այն անձի կողմից, որը, ըստ պայմանագրի կամ ծառայողական դիրքի, պարտավոր էր պահպանել այդ կանոնը կամ պահանջը):

Հիշեցնենք՝ օրեր շարունակ հնդիկ աշխատակիցները գործադուլ էին անում՝ հայտարարելով, թե տնօրինությունն իրենց հասանելիք երեք ամսվա աշխատավարձը չի վճարել: Ավելին՝ բարձրաձայնում էին անմարդկային վերաբերմունքի մասին ու նշում, որ տնօրենն իրենց սպառնում է զենքով:

