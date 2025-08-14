14/08/2025

Երևանում կանցկացվի «Հայաստան – ԵԱՏՄ» համաժողովը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 14/08/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 5-ին Երևանում կանցկացվի «Հայաստան-ԵԱՏՄ» համաժողովը, որին կմասնակցեն հայտնի քաղաքագետներ և վերլուծաբաններ, այդ թվում՝ ՌԴ-ից։

Օրակարգային հարցերն են Միության հետ Հայաստանի հարաբերությունները, ՀՀ տնտեսական և քաղաքական զարգացման հեռանկարները:

Համաժողովի գլխավոր հյուրերը կլինեն հայտնի քաղաքական վերլուծաբաններ Դմիտրի Սայմսը և Ֆյոդոր Լուկյանովը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Շվեյցարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան նպատակային գործունեության արդյունքում մերժվել է հայկական նախագիծը

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արցախը բնակեցնել Ալիևը չի շտապում, և իրականում Արցախը նրանց անհրաժեշտ էր բնական ռեսուրսները թալանելու համար

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուսումնասիրություններ են կատարվել Ահնիձորում․ մատուռից ոչինչ չի պահպանվել

13/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Շունը շան թաթը չի կծի՝ բենզինը մի օր կգնա, մյուս օրը՝ թող լճանա

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում կանցկացվի «Հայաստան – ԵԱՏՄ» համաժողովը․ Լուսանկար

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է ակնկալում Բաքուն Երևանից․ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրաստ եք Հայաստանում դեսպան աշխատել՝ հարց ադրբեջանցի նախկին ԱԳ նախարարին

14/08/2025 infomitk@gmail.com