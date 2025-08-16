Թրամփը բացառել է Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն, Եվրոպայի հետ համատեղ, կարող է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, բայց դա չի լինի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձևաչափով։
«Մենք կարող ենք նմանատիպ բան անել Եվրոպայի և այլ երկրների հետ միասին, բայց ոչ ՆԱՏՕ-ի ձևաչափով։ Որովհետև, ինչպես գիտեք, որոշ բաներ տեղի չեն ունենալու»,- ասել է Թրամփը՝ նկատի ունենալով, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին տեղի չի ունենալու:
Ամերիկացի առաջնորդը այս հարցի վերաբերյալ լրացուցիչ մեկնաբանություններ չի տվել։
Բաց մի թողեք
Մանրամասներ․ Թրամփի և Պուտինի միջև բանակցություններն ավարտվել են, նախագահներն այն որակել են կառուցողական և արդյունավետ
Համաձայնության հասնելու հնարավորությունն այժմ կախված է Զելենսկուց և եվրոպական երկրներից․ Թրամփ
Ադրբեջանական զինուժը Ջերմուկի ուղղությամբ սահմանային հատվածում առաջ է եկել․ Քարտեզներ