16/08/2025

Թրամփը բացառել է Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին

infomitk@gmail.com 16/08/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն, Եվրոպայի հետ համատեղ, կարող է Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել, բայց դա չի լինի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձևաչափով։

«Մենք կարող ենք նմանատիպ բան անել Եվրոպայի և այլ երկրների հետ միասին, բայց ոչ ՆԱՏՕ-ի ձևաչափով։ Որովհետև, ինչպես գիտեք, որոշ բաներ տեղի չեն ունենալու»,- ասել է Թրամփը՝ նկատի ունենալով, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին տեղի չի ունենալու:

Ամերիկացի առաջնորդը այս հարցի վերաբերյալ լրացուցիչ մեկնաբանություններ չի տվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մանրամասներ․ Թրամփի և Պուտինի միջև բանակցություններն ավարտվել են, նախագահներն այն որակել են կառուցողական և արդյունավետ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Համաձայնության հասնելու հնարավորությունն այժմ կախված է Զելենսկուց և եվրոպական երկրներից․ Թրամփ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական զինուժը Ջերմուկի ուղղությամբ սահմանային հատվածում առաջ է եկել․ Քարտեզներ

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովը ցույց տվեց, թե որքան քիչ նշանակություն ունի Եվրոպան Թրամփի աշխարհում

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի ավտոտնակներից մեկում հայտնաբերվել է երիտասարդ տղամարդու դի, կողքին՝ ինքնաձիգ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ են քննարկել Թրամփն ու Պուտինը մի քանի ժամ. Հանդիպման մանրամասները

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԿՀ-ն եզրակացրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոնները

16/08/2025 infomitk@gmail.com