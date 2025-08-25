25/08/2025

Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/08/2025 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 03։00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մարաշի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Սուրբ Գիրգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դռան ապակին մի անձ ջարդել է։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանած ոստիկանության Մարաշի բաժնի ծառայողները նշված հասցեից հասարակության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու խուլիգանություն կատարելու և գույքի դիտավորյալ վնասելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալել և ոստիկանության Մարաշի բաժին են տեղափոխվել Երևանի բնակիչ 60-ամյա Արթուր Ա․-ին։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Մարաշի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոպ, և այդ մարդն էլ չկա, այդ պատմությունն էլ չկա. Ես մնացի իմ գեղեցիկ հարաբերությունների մեջ մենակ՝ «փնթի դարակներով». Լուսանկար

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք Երեւանում

24/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թբիլիսիի բնակչուհին սպանել է 22-ամյա ամուսնուն

24/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ռազմական հետախուզության ղեկավարը հեռացվել է. Իրանի հարվածների վերաբերյալ նրա զեկույցը դուր չի եկել Թրամփին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը և Վահագն Խաչատուրյանը ներկա են գտնվել օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան աշխատաժողովի մեկնարկին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com