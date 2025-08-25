Երբ կավարտվի պատերազմն Ուկրաինայում․ ԱՄՆ փոխնախագահ Վենսի կանխատեսումը

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը կավարտվի հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում։
Այս կանխատեսումն արել է ԱՄՆ փոխնախագահ Դեյվիդ Վենսը։
«Ինձ հիմա անհանգստացնում է այն, որ մենք ունենք նախագահ, որը զբաղվում է ակտիվ դիվանագիտությամբ՝ փորձելով դադարեցնել արյունահեղությունը։
Ինչ էլ որ լինի, լինի դա երեք ամսից, թե վեց ամսից, ես հույս ունեմ, որ պատերազմը կավարտվի, քանի դեռ ուշ չի լինի։
Եվ գուցե մենք պետք է հպարտանանք, որ ունենք նախագահ, որը փորձում է դադարեցնել բռնությունը», – ասել է Վենսը։
Նա նաև հավելել է, որ Ուկրաինայի սահմանների վերջնական որոշումը պետք է մնա ուկրաինացիների իրավունքը։
