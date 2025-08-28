Էմիր Կուստուրիցայի «Kustendorf Classic 2025» փառատոնին կմասնակցեն Հայաստանը ներկայացնող արվեստագետներ. Լուսանկարներ

Սեպտեմբերի 4-ից 6-ը Սերբիայում գտնվող՝ աշխարհահռչակ ռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցայի «Մեչավնիկ» էթնո-գյուղում տեղի կունենա միջազգային դասական երաժշտության փառատոնի՝ Kustendorf Classic-ի հերթական թողարկումը, որն ամեն տարի միավորում է երիտասարդ երաժիշտների և արդեն ճանաչված վարպետների ամբողջ աշխարհից։
Էմիր Կուստուրիցայի վաղեմի բարեկամի ու գործընկերոջ՝ ջութակահար և պրոդյուսեր, Almazian Productions-ի հիմնադիր Խաչատուր Ալմազյանի առաջարկությամբ և աջակցությամբ փառատոնի ընթացքում հանդես կգան նրա կողմից հրավիրված, Հայաստանը ներկայացնող արվեստագետներ։
Փառատոնի հատուկ հյուրը կլինի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Նա կանցկացնի բաց դասախոսություն փառատոնի մասնակիցների համար։
«Մեչավնիկ»-ի բեմում կներկայանա նաև Եվա Գևորգյանը՝ երիտասարդ, բայց հայտնի դաշնակահարուհի, որը կներկայացնի Պյոտր Չայկովսկու Թիվ մեկ դաշնամուրային կոնցերտը։
Էմիր Կուստուրիցայի փառատոները հայտնի են իրենց յուրահատուկ մթնոլորտով և համաշխարհային մասշտաբի անուններ միավորելու ունակությամբ։ Տարբեր տարիներին փառատոնի հյուրերը եղել են Մոնիկա Բելուչչին, Ջոնի Դեփը, Սալմա Հայեկը, Ջիմ Ջարմուշը, Վալերի Գերգիևը, Յուրի Բաշմետը, Դենիս Մացուևը և շատ ուրիշներ։
Այս տարվա սպասվող հյուրերի թվում է մեցցո-սոպրանո Վասիլիսա Բերժանսկայան, ով համարվում է ժամանակակից օպերային բեմի ամենափայլուն աստղերից մեկը։
Фестиваль Эмира Кустурицы «Kustendorf Classic 2025»
4–6 сентября 2025 года, этнодеревня «Мечавник», Сербия
С 4 по 6 сентября в этнодеревне знаменитого режиссёра Эмира Кустурицы «Мечавник» (Сербия) пройдёт очередное издание Международного фестиваля классической музыки Kustendorf Classic, который ежегодно собирает молодых музыкантов и признанных мастеров со всего мира.
По рекомендации и при поддержке давнего друга Эмира Кустурицы-скрипача и продюсера, основателя Almazian Productions Хачатура Алмазяна- в программе фестиваля выступят приглашённые им артисты, представляющие Армению.
Специальным гостем фестиваля станет Сергей Смбатян, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Армении и главный дирижёр Филармонического оркестра Мальты. Он проведёт открытую лекцию для участников фестиваля.
На сцене «Мечавника» также выступит Ева Геворгян-молодая, но уже зарекомендовавшая себя российско-армянская пианистка, которая исполнит Первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского.
Фестивали Эмира Кустурицы уже много лет славятся уникальной атмосферой и собирают имена мирового масштаба. В разные годы их гостями становились Моника Беллуччи, Джонни Депп, Сальма Хайек, Джим Джармуш, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Денис Мацуев и многие другие.
В числе ожидаемых гостей нынешнего года-меццо-сопрано Василиса Бержанская, одна из ярчайших звёзд мировой оперной сцены.
Emir Kusturica’s “Kustendorf Classic 2025”
September 4–6, 2025, Ethno-village “Mećavnik,” Serbia
From September 4 to 6, in the famous ethno-village “Mećavnik” created by renowned film director Emir Kusturica, the next edition of the International Classical Music Festival Kustendorf Classic will take place. Each year, the festival brings together young musicians and distinguished masters from across the globe.
Upon the recommendation and with the support of Emir Kusturica’s longtime friend- violinist, producer, and founder of Almazian Productions, Khachatur Almazian- the festival program will feature guest artists representing Armenia.
The special guest of this year’s festival will be conductor Sergey Smbatyan, Artistic Director and Principal Conductor of the Armenian State Symphony Orchestra and Principal Conductor of the Malta Philharmonic Orchestra. He will deliver an open lecture for the festival participants.
The stage of “Mećavnik” will also welcome Eva Gevorgyan- a young but already acclaimed Russian-Armenian pianist, who will perform Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s First Piano Concerto.
For many years, Emir Kusturica’s festivals have been celebrated for their unique atmosphere and for attracting world-renowned names. In different editions, the guest list has included Monica Bellucci, Johnny Depp, Salma Hayek, Jim Jarmusch, Valery Gergiev, Yuri Bashmet, Denis Matsuev, and many others.
Among the anticipated guests this year is mezzo-soprano Vasilisa Berzhanskaya, one of the brightest stars of today’s international opera stage.
