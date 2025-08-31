4 տարում Կոնդի առանձնատներում պաշտոնյաների կեցության ծախսերն աճել են ավելի քան 27%-ով․ ինֆոգրաֆիկա

ՀՀ կառավարությունն ամեն տարի դրամաշնորհի տեսքով հարյուր միլիոնավոր դրամներ է հատկացնում «Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿ-ին՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց ընտանիքների կեցությունը կառավարական առանձնատներում ապահովելու նպատակով։
Չնայած պաշտոնյաների կեցավայրի վերաբերյալ այդ ծախսերը տարեցտարի էապես աճում են, հանրությանը հասանելի են միայն ընդհանուր տարեկան հատկացումները, մինչդեռ մանրամասները գաղտնի են պահվում օրենքով։
Ըստ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի՝ հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա պաշտոնատար անձանց արարողակարգային ծախսերի, կեցության, սննդի և տրանսպորտային սպասարկման, ներառյալ՝ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ոլորտում հատուկ տեխնիկական և ծրագրային, ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները գաղտնիք են։
«Փաստերի ստուգման հարթակն» ամփոփել է 2022-2025 թվականներին Կառավարության աշխատակազմից «Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿ-ին դրամաշնորհի հատկացման պայմանագրերը։
Այսպես, համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության էլեկտրոնային գնումների համակարգում առկա տվյալների՝ 2022 թվականին ՊՈԱԿ-ին ի սկզբանե հատկացվել է 469,7 մլն դրամ, սակայն հետագայում՝ լրացուցիչ 18 մլն դրամ․ փաստացի այդ տարի կառավարական ամառանոցների սպասարկման և դրա բնակիչների համար հատկացվել է ընդհանուր՝ 487,7 մլն դրամ։
2023 թվականին հատկացվել է 542,4 մլն դրամ։
2024 թվականին ի սկզբանե տրամադրվել է 602,9 մլն դրամ, սակայն հետագայում լրացուցիչ հատկացումներ են արվել մոտ 31 մլն դրամով՝ ընդհանուր առմամբ այդ տարվա համար կազմելով 633,5 մլն դրամ։
2025 թվականին Կառավարության աշխատակազմից «Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿ-ին հատկացվել է 621,3 մլն դրամ։
Փաստացի, ծախսերը 2022-2024 թվականներին տարեց տարի աճել են՝ բացառությամբ 2025 թվականի․ ընթացիկ տարում 2024 թվականի համեմատ, այդ ծախսերը նվազել են աննշան՝ մոտ 2%-ով։
Ընդհանուր առմամբ, վերջին 4 տարվա կտրվածքով կառավարական առանձնատներին հատկացված գումարն աճել է էապես՝ ավելի քան 27%-ով՝ կազմելով 133,6 մլն դրամ։
Նանե Մանասյան
Բաց մի թողեք
Սոչիի օդանավակայանում 8 չվերթ է հետաձգվել, այդ թվում՝ դեպի Երևան
Բաքվում ԻԻՀ դեսպանությունը հերքել է Հայաստանում Իրանի դեսպանին ուղղված մեղադրանքները
Պայմանագիրը վաղաժամ խզելու համար կվճարի 15 միլիոն եվրո․ Լուսանկար