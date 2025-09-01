Որքան մարդասիրական օգնություն է ստացել Հայաստանն այս տարվա առաջին կիսամյակում

Հայաստանն այս տարվա առաջին կիսամյակում ստացել է 17 մլն 98.4 հազար դոլարի մարդասիրական օգնություն, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 75 տոկոսով:
Այս մասին են վկայում Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները:
Հունվար-հունիսին մարդասիրական օգնության տեսքով ամենաշատը Հայաստան է ուղարկվել քիմիայի և դրա հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի արտադրանք՝ 9 մլն 534.4 հազար դոլարի, ապա մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ՝ 1 մլն 867.6 հազար դոլարի: Երրորդ ապրանքախումբը վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներն են՝ 1 մլն 467.3 հազար դոլար ծավալով:
Հայաստանն ամենաշատ մարդասիրական օգնություն է ստացել Միացյալ Նահանգներից: ԱՄՆ-ից ստացված մարդասիրական օգնությունը 4 մլն 564.4 հազար դոլարի է, որը կազմում է ընդհանուրի 26.7 տոկոսը: Ընդ որում, 2024-ի առաջին կիսամյակի համեմատ ուղարկված ծավալն աճել է 11.1 տոկոսով:
Հայաստան ուղարկած մարդասիրական օգնության ծավալներով երկրորդ տեղում Չինաստանն է՝ 2 մլն 528.5 հազար դոլարի, կազմում է ընդհանուրի 14.8 տոկոսը, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճը 2.6 անգամ է:
Օգնություն ուղարկած ծավալի հաշվարկով երրորդ երկիրն Իտալիան է՝ 1 մլն 815.5 հազար դոլարի, որը կազմել է ընդհանուրի 10.6 տոկոսը: Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ այն ավելացել է 25.5 տոկոսով:
