Չարենցավանում 68-ամյա մորը uպանած տղամարդը նախկինում նաև կնոջն է uպանած եղել. մանրամասներ

Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի ծառայողները երեկ գիշերը ժամը 21:00-ի սահմաններում ահազանգ են ստացել, որ Չարենցավան քաղաքի 8-րդ թաղամասի 12-րդ շենքի 3-րդ հարկի բնակարաններից մեկում դի կա։
Պարզվել է, որ մահացածը 68-ամյա մի կին է՝ Սուսաննա Հ․-ն։ Ոստիկանությունը հայտնաբերել է կասկածյալին, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով՝ անունը չեն հրապարակում։
Պարզվում է, սպանությունը կատարելու մեջ կասծակվողը 68-ամյա կնոջ հարազատ որդին է։ Մեզ պատմեցին, որ նա ծեծելիս է եղել դստերը, ինչին միջամտել է մայրը, որ կանխի որդու կողմից թոռան հանդեպ բռնությունը, ինչից հետո կատաղած տղամարդը դստերը թողել ու հարձակվել է մոր վրա։
Ասացին՝ արդուկով է հարվածել մորը, ինչից հետո պարան է գցել վզին՝ կա՛մ դրանով վերջնական խեղդամահ անելու, կա՛մ իմիտացիա ստեղծելու, թե իր կողմից սպանված մայրը ինքնասպանություն է գործել։
Բացի այդ, մեր տեղեկություններով՝ կասկածյալը մոտ տասը տարի առաջ Ռուսաստանի Դաշնությունում սպանած է եղել նաև իր կնոջը, ինչի համար դատապարտվել է ազատազրկման, տարիներ անց ազատ արձակվել և տեղափոխվել Հայաստան՝ բնակվելով Չարենցավանում։
Կնոջը սպանելուց տարիներ անց, փաստորեն, հիմա էլ մորը որոշեց սպանել։
