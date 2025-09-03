Ղազախստանը Հայաստանի քաղաքացիների համար առանց վիզա ռեժիմ է սահմանել

Ղազախստանի Մաջիլիսը վավերացրել է Հայաստանի հետ փոխադարձ ճանապարհորդությունների և քաղաքացիների մնալու կարգի վերաբերյալ համաձայնագիրը։
2024 թվականի ապրիլին Երևանում ստորագրված փաստաթղթի հիմնական կետը 90-օրյա ժամկետով առանց վիզա ռեժիմի ներդրումն է եղել։
Երկու երկրների քաղաքացիները կկարողանան մյուս կողմի տարածքում մնալ մինչև երեք ամիս առանց վիզա ստանալու, եթե ունեն վավեր փաստաթղթեր՝ անձնագիր (ներառյալ ծառայողական և դիվանագիտական), նավաստու անձնագիր կամ վերադարձի վկայական։
Բաց մի թողեք
Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 3-5-ին աստիճանաբար կնվազի 5-8 աստիճանով
Սեպտեմբերի 3-ի աստղագուշակ․ Դրական միտումների ազդեցությունը նկատելի կլինի
Աղոթում ենք, որ Աստծո ողորմությամբ վերականգնվի արդարությունը