Ղազախստանը Հայաստանի քաղաքացիների համար առանց վիզա ռեժիմ է սահմանել

Ղազախստանի Մաջիլիսը վավերացրել է Հայաստանի հետ փոխադարձ ճանապարհորդությունների և քաղաքացիների մնալու կարգի վերաբերյալ համաձայնագիրը։

2024 թվականի ապրիլին Երևանում ստորագրված փաստաթղթի հիմնական կետը 90-օրյա ժամկետով առանց վիզա ռեժիմի ներդրումն է եղել։

Երկու երկրների քաղաքացիները կկարողանան մյուս կողմի տարածքում մնալ մինչև երեք ամիս առանց վիզա ստանալու, եթե ունեն վավեր փաստաթղթեր՝ անձնագիր (ներառյալ ծառայողական և դիվանագիտական), նավաստու անձնագիր կամ վերադարձի վկայական։

