04/09/2025

Երբ է Երևան ժամանելու Ռոնալդուն, որտեղ է գիշերելու, մարզվելու

infomitk@gmail.com 04/09/2025 1 min read

Պորտուգալիայի ազգային հավաքականը Երևան կժամանի այսօր՝  սեպտեմբերի 4-ին, ժամը 23:30։

Հյուրերը կտեղավորվեն «Դվին» հյուրանոցում։

Նախախաղային մարզումները, հիշեցնենք, կայանում են ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոնում՝ Ավանի ակադեմիայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀԱԵ Շիրակի թեմը հայտարարություն է տարածել

04/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հաշվի առնելով մարդկանց ցանկությունը և խնդրանքները՝ բոլորը կկարողանան մասնակցել արձանի տեղադրմանը. Ծառուկյան

04/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն ինչ խլելու են մեզանից, որ հայրս փտելու է բանտում, Տաթևի կալանավորված համայնքապետի դուստրն ահազանգում է․ Լուսանկար

04/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարմամբ չի փակվում Ադրբեջան – Հայաստան կոնֆլիկտի էջը

04/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ է Երևան ժամանելու Ռոնալդուն, որտեղ է գիշերելու, մարզվելու

04/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԷՑ–ի դեմ պայքարում կառավարությունն այլ ընկերության է դիմել

04/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԱԵ Շիրակի թեմը հայտարարություն է տարածել

04/09/2025 infomitk@gmail.com