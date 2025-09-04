Երբ է Երևան ժամանելու Ռոնալդուն, որտեղ է գիշերելու, մարզվելու

Պորտուգալիայի ազգային հավաքականը Երևան կժամանի այսօր՝ սեպտեմբերի 4-ին, ժամը 23:30։
Հյուրերը կտեղավորվեն «Դվին» հյուրանոցում։
Նախախաղային մարզումները, հիշեցնենք, կայանում են ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոնում՝ Ավանի ակադեմիայում։
