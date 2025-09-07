07/09/2025

Ռոպեր Հատտեճյանի մահվան առիթով. Տեր-Պետրոսյան

infomitk@gmail.com 07/09/2025 1 min read

Ռոպեր Հատտեճյանի մահվան առիթով.

Խոր կսկիծով տեղեկացա Պոլսո «Մարմարա» թերթի երկարամյա խմբագիր Ռոպեր Հատտեճյանի մահվան լուրին: Մի անձնավորության, որի ողջ կյանքը նվիրված է եղել պոլսահայ գաղութի կենսունակության և կրթամշակութային ավանդույթների պահպանման առաքելությանը:

Հատտեճյանի հետ հանդիպել և զրուցել եմ բազմիցս ու տպավորվել նրա համեստությամբ, խորագիտությամբ և նպատակասլացությամբ: Նրա մահվան տխուր առիթով ցավակցում եմ իր հարազատներին, մտերիմներին և ողջ պոլսահայությանը:

Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 8-ի աստղագուշակ․ Շատ ավելի օգտակար կլինի ուշադրություն դարձնել ձեր հուզական վիճակին և մտածել

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիզայի տրամադրումից հետո վիզայի հետ կապված ստուգումները չեն դադարում. ԱՄՆ դեսպանատուն

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շրջանների մեծ մասում և Երևանում սպասվում են անձրև ու ամպրոպ. որոշ մարզերում ջերմաստիճանը կնվազի

07/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 8-ի աստղագուշակ․ Շատ ավելի օգտակար կլինի ուշադրություն դարձնել ձեր հուզական վիճակին և մտածել

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոպեր Հատտեճյանի մահվան առիթով. Տեր-Պետրոսյան

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավշարի Սուրիկ Գրիգորյանի առանձնատան պարսպի պատերին անհայտ անձինք հայհոյանքներ են գրել

07/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապագա իշխանությունը Նիկոլից սովորելու բան ունի, «նիկոլիզմն» արմատախիլ է արվելու

07/09/2025 infomitk@gmail.com