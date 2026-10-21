21/10/2026

EU – Armenia

«Անընդունելի և նույնիսկ հիմար մեկնաբանություններ»․ ո՞ւմ նկատի ունի Մակրոնը

infomitk@gmail.com 21/10/2026

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը քննադատել է համաշխարհային առաջնորդներին, ովքեր «քարոզարշավ են անցկացնում Ֆրանսիայի հաշվին» և անում «անընդունելի և նույնիսկ հիմար մեկնաբանություններ» անցյալ շաբաթավերջին երկրում տեղի ունեցած անկարգությունների վերաբերյալ։

Ակնարկելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին՝ նա նշել է. «Կան մարդիկ, ովքեր քարոզարշավ են անցկացնում Ֆրանսիայի հաշվին՝ առաջնորդներ, որոնք քարոզարշավի ռեժիմի մեջ են՝ թե՛ այստեղ՝ տարածաշրջանում, թե՛ Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում»։

Մինչդեռ շատ ցուցարարներ խաղաղ ցույցեր էին անցկացնում ամբողջ Ֆրանսիայում, լայնածավալ թալանը և ոստիկանության հետ բախումները ստվերում էին արհմիությունների, «Դեղին բաճկոնավորների» շարժման և ուսանողների կողմից կազմակերպված բողոքի ցույցերը։

Դոհայում՝ Քաթար կատարած այցի ժամանակ, ելույթ ունենալով՝ Մակրոնը չի ընդունել է այն պնդումները, որ իրադարձությունները արտաքին միջամտության արդյունք են։ Նա դատապարտել է «տեղեկատվության հետագա արտաքին մանիպուլյացիան, որը հանգեցրել է շատ մարդկանց, այդ թվում՝ օտարերկրյա առաջնորդների, նույնքան անընդունելի և հիմար մեկնաբանությունների»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքուն անցել է բացահայտ թշնամանքի․ տասնյակ թուրք հայտնիների մուտքն արգելված է

21/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան խոստանում է իրականացնել անվտանգության «լայնածավալ» գործողություն՝ ներգրավելով զինված ուժերին՝ կապված հանգստյան օրերին սպասվող բողոքի ցույցերի հետ

21/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարիզում թալանված խանութի տերը՝ հարձակման զոհ. «10 տարվա աշխատանքս ավերված է, երեք օր է՝ չեմ քնել»

21/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լիլիթ Ստեփանյանը՝ Կոտայքի մարզպետ, ով շահեց, ով տուժեց

21/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանվել Գրիգորյանի ժառանգներից և փոխկապակցված անձանցից կբռնագանձվի ավելի քան 1,2 միլիարդ դրամի գույք ու դրամական միջոց

21/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞րն է եղել նորածնի մաhվան պատճառը. մանրամասներ

21/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքուն անցել է բացահայտ թշնամանքի․ տասնյակ թուրք հայտնիների մուտքն արգելված է

21/10/2026 infomitk@gmail.com