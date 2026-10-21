«Անընդունելի և նույնիսկ հիմար մեկնաբանություններ»․ ո՞ւմ նկատի ունի Մակրոնը

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը քննադատել է համաշխարհային առաջնորդներին, ովքեր «քարոզարշավ են անցկացնում Ֆրանսիայի հաշվին» և անում «անընդունելի և նույնիսկ հիմար մեկնաբանություններ» անցյալ շաբաթավերջին երկրում տեղի ունեցած անկարգությունների վերաբերյալ։
Ակնարկելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին՝ նա նշել է. «Կան մարդիկ, ովքեր քարոզարշավ են անցկացնում Ֆրանսիայի հաշվին՝ առաջնորդներ, որոնք քարոզարշավի ռեժիմի մեջ են՝ թե՛ այստեղ՝ տարածաշրջանում, թե՛ Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում»։
Մինչդեռ շատ ցուցարարներ խաղաղ ցույցեր էին անցկացնում ամբողջ Ֆրանսիայում, լայնածավալ թալանը և ոստիկանության հետ բախումները ստվերում էին արհմիությունների, «Դեղին բաճկոնավորների» շարժման և ուսանողների կողմից կազմակերպված բողոքի ցույցերը։
Դոհայում՝ Քաթար կատարած այցի ժամանակ, ելույթ ունենալով՝ Մակրոնը չի ընդունել է այն պնդումները, որ իրադարձությունները արտաքին միջամտության արդյունք են։ Նա դատապարտել է «տեղեկատվության հետագա արտաքին մանիպուլյացիան, որը հանգեցրել է շատ մարդկանց, այդ թվում՝ օտարերկրյա առաջնորդների, նույնքան անընդունելի և հիմար մեկնաբանությունների»։
Բաց մի թողեք
Բաքուն անցել է բացահայտ թշնամանքի․ տասնյակ թուրք հայտնիների մուտքն արգելված է
Ֆրանսիան խոստանում է իրականացնել անվտանգության «լայնածավալ» գործողություն՝ ներգրավելով զինված ուժերին՝ կապված հանգստյան օրերին սպասվող բողոքի ցույցերի հետ
Փարիզում թալանված խանութի տերը՝ հարձակման զոհ. «10 տարվա աշխատանքս ավերված է, երեք օր է՝ չեմ քնել»